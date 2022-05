Migliori exchange per comprare criptovalute

Il giro di affari riguardante le valute virtuali è in costante aumento, come dimostra l’interesse degli utenti sugli exchange per criptovalute. Anche se il Bitcoin è la più conosciuta a livello mondiale non significa che sia l’unica criptovaluta a essere acquistata o venduta.

La scelta del migliore exchange per criptovalute è fondamentale, soprattutto in considerazione del valore di capitale complessivo investito. Esistono infatti dei rischi collegati al trading di criptovalute, uno di questi fa riferimento proprio alla scelta dell’exchange.

Prima di elencare i siti di scambi migliori per acquistare e vendere criptovalute, spiegheremo in dettaglio cos’è e come funziona un exchange. Ci concentreremo quindi sulle soluzioni più vantaggiose presenti oggi sul mercato, a disposizione di trader esperti e utenti che entrano nel settore delle valute digitali soltanto ora.

Cosa sono gli exchange per criptovalute

Gli exchange per criptovalute sono piattaforme in cui si possono scambiare monete. Lo scambio più comune avviene tra euro o dollari per il valore corrispondente di una valuta virtuale. Se, ad esempio, si vuole acquistare un ETH (Ethereum), per lo scambio occorreranno 1.937 dollari (il valore attuale di un singolo ETH) più il valore della commissione.

Terminato lo scambio, la criptovaluta appena acquisita va depositata in un wallet (portafoglio elettronico). Il wallet può essere paragonato a un conto corrente, con il quale però si ha soltanto l’opportunità di prelevare, depositare o inviare in un altro portafoglio digitale o exchange una parte o l’intera criptovaluta.

A ciascun wallet viene assegnato un indirizzo specifico, che potrebbe essere paragonato al codice IBAN dei tradizionali conti correnti. Inoltre, per eseguire l’accesso al portafoglio elettronico la prima volta c’è bisogno di una chiave segreta. In seguito si può impostare una password di accesso e crittografare i dati.

Esistono tre tipi di wallet:

Wallet Software . Un programma scaricato su un dispositivo desktop (computer) o mobile (smartphone/tablet). In genere sono tra i wallet che garantiscono maggiore sicurezza.

. Un programma scaricato su un dispositivo desktop (computer) o mobile (smartphone/tablet). In genere sono tra i wallet che garantiscono maggiore sicurezza. Wallet Online . Portafogli digitali a cui si ha accesso da Internet tramite una chiave privata, il più delle volte gestita dall’exchange. Delle tre tipologie è la meno sicura.

. Portafogli digitali a cui si ha accesso da Internet tramite una chiave privata, il più delle volte gestita dall’exchange. Delle tre tipologie è la meno sicura. Wallet Hardware. Un dispositivo fisico (il più delle volte una chiavetta USB) che rende possibile l’accesso al portafoglio solo se viene collegato a un secondo dispositivo. Tra tutti è quello che offre le maggiori garanzie.

Come ci sono wallet diversi, esistono anche diverse tipologie di exchange:

Exchange fiat to cripto . Consentono di scambiare una valuta fiat (ad esempio dollaro o euro) con una valuta virtuale.

. Consentono di scambiare una valuta fiat (ad esempio dollaro o euro) con una valuta virtuale. Exchange con gestione centralizzata . Piattaforme gestite da un ente terzo. Tra gli aspetti positivi si segnalano la velocità delle transazioni e le commissioni contenute rispetto a quelle imposte dagli exchange per criptovalute decentralizzati. Tra gli svantaggi, invece, un rischio maggiore di incorrere in una truffa.

. Piattaforme gestite da un ente terzo. Tra gli aspetti positivi si segnalano la velocità delle transazioni e le commissioni contenute rispetto a quelle imposte dagli exchange per criptovalute decentralizzati. Tra gli svantaggi, invece, un rischio maggiore di incorrere in una truffa. Exchange con gestione decentralizzata. I processi sono automatizzati, in quanto tutto viene delegato alla tecnologia blockchain. Di conseguenza, si opera in totale sicurezza. È vero anche però che le transazioni sono più lente. Inoltre, il parco delle criptovalute è ancora ridotto rispetto all’offerta degli altri exchange.

Un altro aspetto da verificare è se l’exchange adoperi una procedura KYC, per ridurre i rischi a cui si espone quando inizia il rapporto con il cliente. Tramite queste procedure viene infatti controllato che quanto dichiarato dal cliente sia veritiero, evitando pericolose conseguenze reputazionali, legali e commerciali.

L’ultimo aspetto da sottolineare riguarda le commissioni, addebitate agli utenti che operano all’interno delle piattaforme di exchange. In linea di massima, esistono quattro diverse commissioni:

Deposito

Prelievo

Ordine taker

Ordine maker

Di solito, le tasse sono inversamente proporzionali ai volumi scambiati su base mensile. Ciò significa che a più alti volumi corrispondono imposte minori, mentre quando i volumi sono bassi le tasse tendono a salire.

Volendo dunque riassumere i concetti fin qui espressi, la scelta di un exchange anziché di un altro dovrebbe basarsi sull’analisi di tre aspetti importanti:

Sicurezza . Per quanto possibile, optare per una piattaforma di exchange decentralizzata sarebbe la decisione migliore, ma è anche vero che si tratta di una soluzione piuttosto recente con i limiti descritti qui sopra (scarsa velocità delle operazioni e poche criptovalute da scambiare).

. Per quanto possibile, optare per una piattaforma di exchange decentralizzata sarebbe la decisione migliore, ma è anche vero che si tratta di una soluzione piuttosto recente con i limiti descritti qui sopra (scarsa velocità delle operazioni e poche criptovalute da scambiare). Strategia . Prima di scegliere un exchange anziché un altro si dovrebbe avere già delineato un piano. A tal riguardo, è importante capire se si vuole puntare a un exchange fiat-to-cripto o un exchange dove esistono soltanto valute virtuali.

. Prima di scegliere un exchange anziché un altro si dovrebbe avere già delineato un piano. A tal riguardo, è importante capire se si vuole puntare a un exchange fiat-to-cripto o un exchange dove esistono soltanto valute virtuali. Commissioni. Un’analisi dei costi da sostenere per le future operazioni che si andranno a eseguire è molto importante per prendere una scelta definitiva, tenendo comunque in conto gli altri due fattori.

Quali sono i migliori exchange per criptovalute

La lista dei migliori exchange per criptovalute vede protagoniste piattaforme longeve quali Coinbase Pro, Kraken e Bitstamp, oltre alla più moderna Binance o all’italianissima Young Platform.

Di seguito proponiamo una breve presentazione di ciascuna piattaforma di scambi, elencando pro e contro.

Young Platform

Young Platform è un exchange 100% italiano che, nato a fine 2019, ha attirato in brevissimo tempo l’interesse dei trader del nostro Paese, posizionandosi nelle primissime posizioni in termini di servizi offerti e di monete disponibili.

L’exchange è stato interamente studiato per chi compra criptovalute per la prima volta: con Young Platform l’esperienza di acquisto risulta particolarmente semplice, paragonabile a quella dell’home-banking bancario.

Grazie alla app di Young Platform è possibile impostare in modo automatico acquisti programmati di oltre 30 criptovalute e di ricevere notifiche sui prezzi.

Per i trader e i professionisti, Young Platform è disponibile anche nella versione Pro, con oltre 50 pair e strumenti avanzati come indicatori di analisi tecnica e API. Ciò significa che con lo stesso account e lo stesso wallet si può operare su entrambe le piattaforme in qualsiasi momento.

Servizi offerti e vantaggi

Offerta di monete . La disponibilità di monete è maggiore rispetto a qualsiasi exchange italiano. Con cadenza regolare, ne vengono continuamente listate di nuove.

. La disponibilità di monete è maggiore rispetto a qualsiasi exchange italiano. Con cadenza regolare, ne vengono continuamente listate di nuove. Conversione in fiat (Euro) e bonifico sul proprio conto corrente.

e bonifico sul proprio conto corrente. Depositi con bonifico (anche istantaneo), contanti (presso supermercati, tabaccherie e bar aderenti), carta di credito, debito, prepagate e Apple Pay.

con bonifico (anche istantaneo), contanti (presso supermercati, tabaccherie e bar aderenti), carta di credito, debito, prepagate e Apple Pay. Young Platform opera solo su banche italiane , una garanzia di sicurezza per tutte le operazioni rispetto a exchange che utilizzano banche extraeuropee.

, una garanzia di sicurezza per tutte le operazioni rispetto a exchange che utilizzano banche extraeuropee. La piattaforma si appoggia ai migliori partner tecnologici sul mercato, come Modulus Global, Fireblocks, Onfido, Chainalysis, per garantire sicurezza e performance di altissimo livello.

Svantaggi

Commissioni di negoziazione fiat-crypto pari al 2,5% (0,2% sulla versione Pro), mentre crypto-crypto pari a 1,35% (0,2% sulla versione Pro).

Commissioni di deposito con carta di credito pari al 2,2% + 0,25€.

Tuttavia, grazie al token proprietario YNG (Young), si ottengono sconti sulle commissioni fino 50% e servizi Premium.

Wirex

Wirex è una piattaforma di pagamento digitale, istituto di moneta elettronica con licenza FCA nel Regno Unito, nata con una missione: annullare le differenze tra moneta reale e virtuale e rendere l’utilizzo delle criptovalute più facile e accessibile a tutti.

Grazie all’innovativa app mobile e alla carta multivaluta Wirex di nuova generazione l’utente può comprare, scambiare e conservare un’ampia gamma di monete fiat e criptovalute (incluse BTC, ETH, ADA, SOL, XRP, DOGE) e spenderle anche nei negozi fisici. Il tutto in modo rapido, sicuro e senza commissioni.

Tanti i vantaggi di avere un account Wirex, dall’accesso illimitato ai tassi OTC per gli scambi in criptovaluta, ai premi di nuova generazione.

Servizi offerti e vantaggi

Cambio valute senza commissioni: gli utenti possono cambiare valute fiat e cripto in modo istantaneo sull’app in modo gratuito e a tassi di cambio favorevoli.

Carta Wirex multivaluta, con cui spendere criptovalute e moneta fiat ovunque siano accettate Mastercard e Visa, e partecipare al primo programma di cashback in criptovaluta al mondo (Cryptoback) per ottenere fino al 2% della spesa per ogni acquisto effettuato.

Prelievi bancomat gratuiti fino a 400 euro al mese, spese illimitate e canone mensile a costo zero.

Tra i vantaggi offerti da Wirex anche la gratuità di conto ed emissione della carta e l’assenza di commissioni sulle transazioni con carta in negozio, fino alla possibilità di ricaricare il conto senza restrizioni fino a 50.000 euro a operazione tramite bonifico bancario, scambio crypto-fiat, pagamenti veloci o collegamento diretto con la propria carta di debito e di credito. Inoltre Wirex ha introdotto un cryptoback, una forma di cashback in crypto del 2% sui pagamenti che può arrivare fino all’8% nei piani a pagamento.

Registrazione e sicurezza

Per registrarsi bisogna collegarsi al sito web o scaricare l’app disponibile gratuitamente su App Store e Play Store. La procedura di registrazione è semplice e veloce: basta compilare il form e cliccare sul link ricevuto nell’e-mail di conferma.

Il processo di verifica richiede solo pochi minuti: dovrai caricare i documenti per verificare la tua identità e, una volta verificata, imposta una parola d’ordine per una maggiore sicurezza.

E a proposito di sicurezza, per proteggere i dati dei suoi utenti da possibili attacchi hacker e violazione della privacy, Wirex usa la tecnologia SSL (Secure Sockets Layer) per tutte le comunicazioni tra server e browser web, che garantisce la protezione dei dati; l’autenticazione a due fattori e la tecnologia multi-firma di BitGo, che rende impossibile trasferire denaro senza che la transazione sia autorizzata con firma da tutte le parti coinvolte. Infine la piattaforma non conserva numeri di carte di pagamento, date di scadenza o codici CVV.

Binance

Binance è l’exchange per criptovalute più grande a livello internazionale. Nato in Cina nel 2017, in poco tempo è riuscito a guadagnare l’interesse dei trader di valute virtuali.

Binance si è dotato da poco anche di una sua personale criptovaluta (Binance Coin). Attualmente BNB figura nelle prime dieci posizioni della classifica di CoinmarketCap, dominata da Bitcoin, Ethereum e Tether.

Fino a poco fa su Binance i trader potevano solamente scambiare criptovalute con altre criptovalute. Di recente, tuttavia, è stata aperta anche la possibilità di scambiare valute virtuali in cambio di valute fiat.

Pro. Oltre 130 criptovalute disponibili, commissioni intorno allo 0,1%.

Cashback giornaliero in Binance Coin (BNB) tra l’1% e l’8% per ogni utilizzo della Binance card per fare acquisti

Contro. Commissioni elevate sui prelievi di valuta fiat. La società non è autorizzata a prestare servizi e attività di investimento in Italia (Consob).

Coinbase

Coinbase è l’exchange più conosciuto al mondo per lo scambio di criptovalute. Ha base a San Francisco e figura anche nella classifica delle piattaforme più longeve (l’anno di fondazione di Coinbase risale al 2012).

L’exchange offre tre piattaforme per soddisdare le diverse esigenze dei clienti.

Coinbase.com è l’applicazione principale attraverso la quale è possibile comprare e vendere direttamente Bitcoin, Ethereum e molte altre criptovalute.

Coinbase Pro è una soluzione più professionale per trader e utenti più esperti, ma le commissioni sono più elevate rispetto alla piattaforma base.

Coinbase Earn è un servizio per guadagnare criptovaute guardando i video tutorial proposti e altre proposte formative.

Un altro aspetto importante da prendere in considerazione quando si parla di Coinbase è la facilità d’uso della piattaforma, discorso valido anche per chi è alle prime armi con il trading di criptovalute. Tramite la piattaforma è possibile convertire una criptovaluta in un’altra o in moneta fiat ma anche inviare e ricevere criptovalute tra diverse persone.

Pro . Interfaccia utente intuitiva, sicuro e affidabile, fornisce un wallet esterno.

. Interfaccia utente intuitiva, sicuro e affidabile, fornisce un wallet esterno. Contro. Pochi metodi di deposito e prelievo, commissioni elevate.

leggi anche Coinbase Wallet ancora più sicuro grazie a partnership con Ledger

Kraken

Kraken nasce nel 2011, un anno prima rispetto a Coinbase. Deve la sua popolarità alla ricca sezione di scambio di valute fiat per Bitcoin (gli utenti possono scegliere tra euro, dollaro, sterlina, yen, ecc.).

Al momento l’exchange Kraken supporta più di 90 criptovalute. Tra queste figurano Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano ADA, Ethereum, Ripple, Litecoin, Solana, EOS, ZCash, DASH, Dogecoin e la stablecoin Tether.

Tra i lati negativi di Kraken si può citare la chiusura arbitraria di alcuni account gestiti da utenti normali, come testimoniato da alcuni trader che hanno parlato in maniera polemica della piattaforma fondata da Jesse Powell quasi dieci anni fa.

Pro . Dispone di una buona offerta di criptovalute, permette di scambiare valute fiat per valute virtuali, la piattaforma ha funzionalità di trading avanzate, le commissioni sono competitive.

. Dispone di una buona offerta di criptovalute, permette di scambiare valute fiat per valute virtuali, la piattaforma ha funzionalità di trading avanzate, le commissioni sono competitive. Contro. La velocità delle operazioni più bassa rispetto ad altri exchange altrettanto famosi, punto interrogativo sulla sicurezza alla luce della denuncia relativa alla chiusura arbitraria di alcuni account.

Bitstamp

Bitstamp è stato fondato nello stesso anno di Kraken (2011) dai giovanissimi Nejc Kodrič e Damijan Merlak. Classe ’89, Kodrič ha creato Bitstamp all’età di 22 anni. L’exchange, la cui base oggi è in Lussemburgo, nacque come alternativa europea a Mt. Gox, storico sito per lo scambio di criptovalute fallito nel 2014 (fino a pochi mesi prima deteneva il 70% delle transizioni di Bitcoin a livello globale.

Una delle caratteristiche principali di Bitstamp è la sicurezza, garantita dal posizionamento dei server all’interno dell’Unione Europea. La società ha infatti sede in Lussemburgo e dal 2016 ha ricevuto l’autorizzazione a diventare un istituto di pagamento. Bitstamp è autorizzato anche da tutti gli Stati membri Ue.

Bitstamp permette di comprare e vendere buon numero di criptovalute, di stablecoin ma anche criptovalute emergenti. Per promuovere queste ultime l’exchange azzera le commissioni.

Pro . Sicurezza e affidabilità. Servizio clienti tramite email, ticket e telefono.

. Sicurezza e affidabilità. Servizio clienti tramite email, ticket e telefono. Contro. Commissioni elevate e variabili. Commissioni mensili di gestione dell’account (1,95 euro).

Bittrex

Bittrex figura tra i 5 migliori exchange per criptovalute insieme alle più note piattaforme citate fin qui. La sua base è a Seattle, negli Stati Uniti d’America, e ciò rende Bittrex uno degli exchange più sicuri per i trader (nello Stato di Washington la sicurezza è un tema centrale nel dibattito relativo alla gestione delle valute virtuali).

Su Bittrex è consentito soltanto lo scambio tra criptovalute, dunque non è la scelta ideale per chi invece punta allo scambio tra valute fiat e virtuali. Da sottolineare anche il costo delle commissioni, la cui percentuale in media raggiunge lo 0,25%.

Sulla base della sua struttura, Bittrex è anche la piattaforma dove sono presenti il maggior numero di criptovalute (oltre 190). Nella lista figurano anche Bitcoin, Ethereum, Ripple e Cardano.

Pro . Supporta oltre 350 criptovalute, sicurezza della piattaforma.

. Supporta oltre 350 criptovalute, sicurezza della piattaforma. Contro. Commissioni non proprio economiche, impossibile lo scambio tra monete fiat e virtuali. Le transazioni sono lente. Non ha una regolare licenza.

Crypto.com

Nata a Monaco nel 2017, Crypto.com è attualmente gestita dalla Foris DAX Asia, con sede a Singapore. Si tratta di una applicazione per smartphone che consente di comprare, vendere e generare interessi su criptovalute, oltre a offrire un’ampia serie di servizi collaterali, tra cui una serie di carte di pagamento in partnership con Visa.

La funzionalità principale è quella di permettere lo scambio di oltre 90 criptovalute, con commissioni concorrenziali, e la conversione nelle principali valute fiat. A questa funzionalità si affianca il sistema di carte che permette di ottenere fino all’8 di cashback sulle transazioni.

Crypto.com offre anche due sistemi di staking, Crypto earn e Supercharger, per generare rendite passive con le criptovalute depositate sul wallet. Tra le novità troviamo il marketplace dove poter comprare e vendere NFT.

Pro . Staking che permette di guadagnare fino al 14,5%. Commissioni vantaggiose. Carte crypto.

. Staking che permette di guadagnare fino al 14,5%. Commissioni vantaggiose. Carte crypto. Contro. Piattaforma non regolamentata. Prelievo minimo di 80 euro.

Bitpanda

Bitpanda è stata fondata in Austria con l’obiettivo di rendere gli investimenti accessibili a tutti. E’ una delle poche piattaforme di scambio di criptovalute regolamentate. L’exchange è disciplinato dall’Autorità austriaca dei mercati finanziari (FMA), dall’AMF francese, dalla direttiva MiFID II e con licenza PSD2. I fondi degli utenti sono conservati in portafogli offline (cold storage) e utilizza la crittografica SSL, offre la protezione e gesione delle sessioni DDOS e un sistema a doppia autenticazione.

Permette di investire in azioni, criptovalute e metalli, in modo regolamentato e sicuro, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 e a partire da 1 euro. Grazie alla carta di debito collegata all’account Bitpanda è possibile spendere e di rendere spendibile qualsiasi asset con la sua carta di debito appartenente ai circuiti Visa e MasterCard. Prevede l’opzione di creare un piano di risparmio personale utilizzando una carta di credito, di debito o prepagata oppure un addebito diretto SEPA.

Pro . Sicura, affidabile e autorizzata dalle principali autorità di regolamentazione europea. Possibilità di investire a partire da 1 euro. Servizio di portafoglio garantito e sicuro.

. Sicura, affidabile e autorizzata dalle principali autorità di regolamentazione europea. Possibilità di investire a partire da 1 euro. Servizio di portafoglio garantito e sicuro. Contro. Disponibilità di pochi token rispetto ad altri concorrenti.

Coinmetro

CoinMetro è un exchange di criptovalute con sede in Estonia. Ha lanciato il suo servizio nel 2018 e offre ai privati la possibilità di acquistare e vendere più 17 crittografiche. Possiede le licenze dell’Estonian Financial Intelligence Unit (FIU), con licenza n. FVR000143 e FRK000121. È inoltre autorizzato dall’autorità di regolamentazione statunitense Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN.

Uno dei suoi punti di forza è la piattaforma evoluta dotata di grafici e di un book con le quotazioni. Sebbene sia sempre sconsigliato ai meno esperti, permette di fare trading con leva finanziaria e offre anche un servizio di copy trading.

Coinmetro supporta le principali criptovalute e permette di convertirle nelle principali valute fiat.

Pro . Piattaforma evoluta con grafici e indicatori integrati. Commissioni basse. Leva finanziaria.

. Piattaforma evoluta con grafici e indicatori integrati. Commissioni basse. Leva finanziaria. Contro. Disponibilità di pochi token rispetto ad altri concorrenti.

Il nostro approfondimento sui migliori siti di scambi per criptovalute termina qui. Vi ricordiamo che nascono nuovi exchange ogni giorno, provvederemo ad aggiornare la classifica quando una tra le piattaforme emergenti riuscirà a raggiungere il livello conseguito dai giganti del settore.