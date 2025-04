Bitcoin, l’allarme. «Non sopravviverà alla crisi del 2025»

I Bitcoin sono destinati a svanire entro il 2025, lo ha annunciato l’economista Peter Schiff.

Il noto economista e storico critico delle criptovalute, è tornato a far parlare di sé con una dichiarazione che sta facendo discutere gli investitori: secondo lui, Bitcoin non sopravviverà alla crisi economica in corso. Una previsione netta e perentoria, che riapre il dibattito sull’affidabilità e sul futuro a lungo termine del più famoso degli asset digitali.

Schiff ha espresso il suo pensiero in un post pubblicato sulla piattaforma X (ex Twitter), in cui ha ribadito che Bitcoin, nato dalle ceneri della crisi finanziaria del 2008 come reazione al sistema bancario tradizionale, potrebbe ora trovarsi al capolinea proprio per colpa di una nuova crisi, ancora più grave.

Le parole dell’economista arrivano in un momento di grande instabilità finanziaria globale, segnato da tensioni geopolitiche, guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, inflazione persistente e politiche monetarie aggressive. In questo scenario, Schiff definisce Bitcoin un “rischio digitale”, privo di valore reale e destinato a crollare sotto il peso delle proprie contraddizioni. Ma quanto c’è di vero in queste affermazioni? E quali sono le reali difficoltà che Bitcoin sta affrontando oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Peter Schiff attacca Bitcoin: “È solo un’illusione destinata a finire”

Nel suo recente intervento sui social, Peter Schiff non ha usato mezzi termini: Bitcoin, secondo lui, non ha fondamenta solide per resistere a una crisi economica vera e propria. A suo parere, l’ascesa della criptovaluta negli ultimi anni è stata alimentata più dalla speculazione che da un reale valore intrinseco. Definendo Bitcoin un “rischio digitale”, Schiff ha sottolineato come esso non possa essere considerato un bene rifugio, né tantomeno “oro digitale”, come spesso viene descritto.

Schiff ha inoltre paragonato le dinamiche speculative legate a Bitcoin a quelle di bolle storiche, come la crisi dei tulipani nel XVII secolo o lo scoppio della bolla dot-com. La sua posizione è chiara: quando le condizioni macroeconomiche diventano davvero dure, come accade ora con l’aumento dei tassi d’interesse e l’incertezza commerciale globale, gli investitori cercheranno rifugio in asset solidi e collaudati, come l’oro, e non in criptovalute altamente volatili.

L’economista ha anche criticato duramente le politiche tariffarie di Donald Trump, definendole un ulteriore fattore destabilizzante per l’economia statunitense, e ha messo in guardia gli investitori dal seguire i suggerimenti della famiglia Trump, facendo riferimento al sostegno pubblico di Eric Trump per Ethereum. Secondo Schiff, il mondo delle criptovalute è sempre più intrecciato con dinamiche politiche e mediatiche che ne compromettono l’affidabilità.