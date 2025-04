Cosa succede se Usa e Cina non raggiungono un accordo sui dazi

Come investire in borsa?

La guerra dei dazi rischia di sfuggire di mano a Trump.

La guerra commerciale con la Cina potrebbe mietere molte vittime e tra queste c’è anche l’Europa. Quello che inizialmente poteva sembrare un braccio di ferro tra due superpotenze è oggi una minaccia concreta per l’intero sistema economico globale.

L’escalation di dazi reciproci, con cifre record che superano il 125% e sfiorano il 145%, sta già scuotendo i mercati, minando la fiducia degli investitori e facendo tremare anche le economie più stabili. Gli effetti sono già visibili: oscillazioni vertiginose delle borse, tensioni sul mercato obbligazionario e segnali di rallentamento negli scambi internazionali.

Se il conflitto commerciale dovesse continuare su questa traiettoria senza un compromesso, le onde d’urto potrebbero investire aziende, consumatori e interi continenti. L’Unione Europea, ad esempio, teme un’invasione di prodotti cinesi destinati originariamente agli Stati Uniti.

Intanto, molte aziende americane – come Apple e Walmart – si trovano nella morsa di una crisi logistica e finanziaria. Di fronte a questo scenario, appare sempre più chiaro che raggiungere un’intesa tra Stati Uniti e Cina non è più solo auspicabile: è indispensabile. Ecco quali sono i rischi se non si dovesse raggiungere un accordo: di seguito tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Guerra commerciale Usa-Cina: urge trovare un accordo Gli strateghi di Nordea (gruppo di servizi finanziari del Nord Europa) lo dicono chiaramente: l'urgenza di trovare un accordo tra Stati Uniti e Cina è diventata una priorità assoluta per evitare una crisi commerciale su scala globale. La guerra dei dazi, infatti, sta accelerando in maniera incontrollabile, con tariffe imposte e poi ritirate nel giro di pochi giorni, e con annunci che colgono di sorpresa i mercati, facendo crollare o impennare gli indici di borsa in poche ore. Le politiche altalenanti dell'amministrazione Trump hanno creato un clima di estrema incertezza. La sospensione temporanea dei dazi per 90 giorni – che esclude però la Cina – non ha fatto altro che aumentare la tensione. Secondo Nordea, se non si interviene con un compromesso efficace, si rischia il blocco degli scambi tra le due principali economie del pianeta. Il dollaro debole e l'instabilità del mercato obbligazionario riflettono una perdita di fiducia non solo nella politica commerciale statunitense, ma nell'intero sistema economico globale. Gli effetti già si avvertono: le aziende rimandano investimenti, le catene di approvvigionamento sono in crisi, e il commercio internazionale rallenta. Il timore è che senza un accordo a breve termine si arrivi a una vera paralisi commerciale. Trump si dice ottimista, ma i mercati non sembrano credergli più. Anche Xi Jinping ha fatto sapere che la Cina è pronta a combattere fino alla fine, ma nel frattempo gli effetti collaterali iniziano a colpire anche Paesi terzi. Per questo motivo, trovare un'intesa doganale, anche temporanea, è l'unico modo per fermare una guerra che nessuno può davvero vincere.