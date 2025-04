10 grandi aziende italiane comprate dai cinesi

Negli ultimi anni, l’interesse degli investitori cinesi per le aziende italiane è stato significativo e crescente, con acquisizioni che hanno riguardato settori strategici come l’automotive, l’energia, l’alimentare e la moda.

Queste operazioni hanno spesso portato a un’espansione internazionale dei marchi italiani, ma hanno anche sollevato preoccupazioni riguardo alla tutela del patrimonio industriale nazionale.

La recente acquisizione di Bialetti da parte di Nuo Capital ha riportato l’attenzione sull’interesse degli investitori cinesi per le eccellenze italiane e rappresenta solo l’ultimo esempio di questa tendenza.

Ecco 10 aziende italiane comprate dai cinesi.

L’acquisizione è avvenuta dopo anni di difficoltà finanziarie per Bialetti, con un piano di ristrutturazione in corso e una forte esposizione debitoria . Il CEO Egidio Cozzi è stato confermato alla guida dell’azienda, con l’obiettivo di consolidare la posizione del marchio nel settore del caffè e degli accessori da cucina, puntando su una strategia di brand heritage e innovazione di prodotto.

Durante il periodo cinese, Buccellati ha aperto nuove boutique in Cina, ma non ha raggiunto gli obiettivi attesi in termini di crescita.

5. Ansaldo Energia – Shanghai Electric (2014)

Nel 2014, Shanghai Electric ha acquisito una quota del 40% di Ansaldo Energia, azienda italiana attiva nella produzione di impianti per la generazione di energia.

L’accordo ha portato anche alla creazione di joint venture per la produzione di turbine a gas in Cina e ha aperto nuovi mercati per Ansaldo, in particolare in Pakistan, India e Medio Oriente.

Nel 2021, lo Stato italiano ha esercitato il golden power per impedire l’incremento della partecipazione cinese oltre la soglia attuale.