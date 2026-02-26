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Wall Street può crollare del 38%? L’effetto Citrini e la nuova paura sull’AI che ha travolto IBM

Claudia Cervi

26 Febbraio 2026 - 08:24

Disoccupazione Usa al 10,2% e S&P 500 a -38% nello scenario 2028 di Citrini. Intanto arriva il primo segnale: IBM -13% in una seduta. Perché il rischio ora riguarda l’intero sistema.

Wall Street può crollare del 38%? L’effetto Citrini e la nuova paura sull’AI che ha travolto IBM
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A Wall Street circola da giorni un documento che sembra arrivato dal futuro. È datato 30 giugno 2028, ma scritto come se fosse già un pezzo di cronaca economica. Entro quella data la disoccupazione Usa sarà al 10,2% e l’S&P 500 sarà crollato del 38% dai massimi dell’ottobre 2026.

Arriva in un momento in cui l’inquietudine era già visibile nei flussi. A inizio febbraio gli hedge fund hanno costruito circa 24 miliardi di dollari di posizioni short sui titoli software più esposti all’AI. È il segnale che una parte importante del mercato stava già scommettendo su multipli troppo tirati, su aspettative di crescita eccessive, su utili che avrebbero potuto deludere in un contesto di compressione dei margini.

Il report di Citrini non ha creato la paura. Le ha dato una forma, un calendario e un possibile epilogo. [...]

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