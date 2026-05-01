Mercati, attenzione ai primi 10 giorni di maggio. C’è una trappola nascosta

Ci sono mesi che il mercato attraversa quasi senza farsi notare, come se fossero una semplice transizione dentro un trend già definito. E poi ce ne sono altri che, pur tornando ogni anno con regolarità, riescono ogni volta a concentrare aspettative, paure e interpretazioni opposte. Maggio appartiene senza dubbio a questa seconda categoria.

Attorno a questo mese si addensano da sempre letture stagionali, riferimenti statistici e valutazioni tattiche che spesso finiscono per semplificare troppo la realtà. Eppure, quando si guarda con attenzione al comportamento storico del mercato e al contesto in cui il nuovo maggio si apre, emerge una fotografia molto più articolata.

Nel 2026 questa complessità è ancora più evidente. Da un lato c’è un consenso che continua a vedere lo S&P 500 più in alto a fine anno, sostenuto da utili forti e da una narrativa ancora costruttiva. Dall’altro lato ci sono valutazioni elevate, tensioni geopolitiche e una forte sensibilità a petrolio, inflazione e Federal Reserve. È proprio nell’incrocio tra questi due piani che si gioca la vera lettura del mese. [...]