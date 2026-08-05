Monza è il capoluogo della Brianza, con circa 123.000 abitanti nel comune e oltre un milione nell’area metropolitana allargata. Nota per l’autodromo e per il distretto industriale brianzolo, è raramente associata nel racconto pubblico alla salute e alla farmaceutica. Ma i bilanci delle prime dieci aziende dicono altro.

Le prime dieci aziende per fatturato con sede legale a Monza generano complessivamente circa 3,7 miliardi di euro di ricavi. Sei società su dieci operano nella filiera della salute: farmaceutica, gas medicali, diagnostica e medicine specialistica. È una concentrazione settoriale che non ha precedenti nella serie, nemmeno a Latina dove sette aziende su dieci erano farmaceutiche ma con scala molto più contenuta. Al primo posto si trovano due entità del gruppo Roche, che insieme valgono quasi 1,3 miliardi di fatturato. E tre società classificate nella fabbricazione di gas industriali, tra cui SOL, Sapio Life e Vivisol, raccontano come Monza sia il cuore italiano dell’ossigenoterapia e dei gas medicali.

La classifica delle aziende di Monza è ordinata per fatturato decrescente e costruita sui dati dell’ultimo bilancio disponibile sul database di Money Aziende.

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La classifica: Top 10 aziende di Monza per fatturato

Settore: Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base (Ateco 21.1)

Fatturato: 982.001.769 € (Bilancio 2025)

La filiale italiana del gruppo svizzero Roche, uno dei più grandi gruppi farmaceutici e biotecnologici al mondo, con sede a Monza. Con quasi un miliardo di fatturato e una crescita dell’8,65%, è la prima azienda della classifica monzese. L’utile non segnala una perdita: nelle filiali di grandi multinazionali farmaceutiche è frequente che i risultati vengano azzerati da royalty, transfer pricing e ripartizioni infragruppo verso la capogruppo svizzera. L’EBITDA di 52 milioni riflette la redditività operativa reale dell’attività italiana, che include produzione di principi attivi biologici, attività regolatorie e distribuzione sul mercato nazionale.

Settore: Fabbricazione di medicinali e altri preparati farmaceutici (Ateco 21.20.09)

Fatturato: 583.824.456 € (Bilancio 2024)

La filiale italiana di Patheon, uno dei principali contract manufacturing organization (CDMO) farmaceutici al mondo, parte del gruppo Thermo Fisher Scientific. Con quasi 584 milioni di fatturato, un EBITDA del 17,6% e 12,9 milioni di utile netto, produce farmaci su commessa per le principali case farmaceutiche globali dallo stabilimento di Monza. La crescita del +3,04% è stabile in un mercato, quello del CDMO, in forte espansione strutturale: sempre più aziende farmaceutiche esternalizzano la produzione a operatori specializzati, e Patheon è uno dei player che ne beneficia di più.

Settore: Fabbricazione di gas industriali (Ateco 20.11)

Fatturato: 407.557.229 € (Bilancio 2025)

Uno dei principali produttori e distributori di gas industriali e medicali in Europa, con sede a Monza e fondato nel 1927. SOL produce e distribuisce ossigeno, azoto, argon, anidride carbonica e gas speciali per uso industriale, medicale e alimentare. Con 407 milioni di fatturato e un EBITDA del 14,3%, è la più grande delle tre società di gas medicali della Top 10 monzese. Il lieve calo del -1,55% riflette la normalizzazione dei volumi dopo il ciclo espansivo legato alla pandemia, durante la quale la domanda di ossigeno medicale aveva raggiunto picchi eccezionali.

Settore: Trasporto di merci su strada (Ateco 49.41)

Fatturato: 355.375.568 € (Bilancio 2024)

Operatore logistico specializzato nel trasporto su gomma, con sede a Monza e attività su scala nazionale. Con 355 milioni di fatturato, un EBITDA del 7,7% e una crescita del +7,36%, è la società non sanitaria con la crescita più alta della classifica insieme a Vivisol. Il margine EBITDA del 7,7% è superiore alla media del settore del trasporto merci vista in questa serie, dove i livelli strutturali si attestano tipicamente tra l’1% e il 3%: segnala una composizione del portafoglio clienti favorevole, probabilmente con una quota significativa di logistica farmaceutica e specializzata.

Settore: Commercio al dettaglio di automobili e autoveicoli leggeri (Ateco 47.81.1)

Fatturato: 336.098.692 € (Bilancio 2025)

Il principale gruppo concessionario automobilistico con sede a Monza, con una rete di punti vendita in Lombardia che rappresenta diversi marchi premium e di volume. Con 336 milioni di fatturato e un calo del -2,67%, riflette le difficoltà del mercato auto nel 2025 già osservate in numerose altre classifiche della serie, da Torino a Salerno. Il margine EBITDA del 3,1% è nella media del retail automotive.

Settore: Commercio all’ingrosso non specializzato (Ateco 46.9)

Fatturato: 306.193.137 € (Bilancio 2024)

La seconda entità del gruppo Roche in classifica, dedicata alla diagnostica: strumenti, reagenti e sistemi per analisi cliniche e di laboratorio distribuiti su tutto il mercato italiano. Con 306 milioni di fatturato, un EBITDA del 23,7% e una crescita del +5,60%, è la più redditizia in termini relativi tra le due Roche in classifica. Le due entità insieme valgono quasi 1,3 miliardi di fatturato: Roche è, di gran lunga, il principale contribuente economico del territorio monzese.

Settore: Fabbricazione di gas industriali (Ateco 20.11)

Fatturato: 219.470.443 € (Bilancio 2025)

La divisione medicale del gruppo Sapio, storico produttore brianzolo di gas industriali, specializzata nell’ossigenoterapia domiciliare e nei servizi di assistenza respiratoria a pazienti cronici. Con 219 milioni di fatturato e un EBITDA del 28,2%, è la più redditizia delle tre società di gas medicali in classifica: l’assistenza domiciliare respiratoria, erogata in regime di convenzione con il SSN, genera margini molto superiori alla distribuzione industriale pura. L’utile netto non è disponibile nel bilancio depositato.

Settore: Fabbricazione di gas industriali (Ateco 20.11)

Fatturato: 179.754.396 € (Bilancio 2025)

Il terzo operatore dei gas medicali della Top 10 monzese, specializzato nell’ossigenoterapia e nella ventiloterapia domiciliare per pazienti con insufficienza respiratoria cronica. Con 179 milioni di fatturato, un EBITDA del 22,8% e una crescita del +6,99%, conferma i margini elevati del segmento: la somministrazione di ossigeno a domicilio in convenzione SSN è un’attività a ricavi stabili e prevedibili, con barriere all’entrata significative legate alle autorizzazioni regionali e all’infrastruttura di distribuzione capillare. Tre società di gas medicali nelle prime otto posizioni fanno di Monza il polo italiano di questo settore senza rivali.

Settore: Altre attività di medicina specialistica svolte presso cliniche e centri specialistici (Ateco 86.22.03)

Fatturato: 173.160.845 € (Bilancio 2025)

La filiale italiana di Synlab, il principale operatore europeo di diagnostica di laboratorio, con sede a Monza e una rete di laboratori e centri prelievi distribuita in tutta Italia. Con 173 milioni di fatturato, un EBITDA del 12,4% e una crescita del +2,34%, opera in un mercato, quello della diagnostica in outsourcing per il SSN, in consolidamento strutturale: le grandi catene di laboratori privati stanno acquisendo quote dai laboratori ospedalieri e dalle strutture indipendenti. La presenza di Synlab a Monza, accanto alle due Roche e alle tre società di gas medicali, completa il quadro di un cluster sanitario unico nel panorama italiano.

Settore: Commercio all’ingrosso di metalli e minerali metalliferi non ferrosi (Ateco 46.82.2)

Fatturato: 152.030.148 € (Bilancio 2024)

Trader di metalli non ferrosi con sede a Monza, attivo nel commercio all’ingrosso di rame, alluminio, zinco e altri metalli industriali. Con 152 milioni di fatturato e un utile netto di 7,8 milioni (superiore all’EBITDA di 7 milioni, segnale di componenti finanziarie positive), chiude una Top 10 altrimenti dominata dalla salute. Il calo del -19,16% riflette la volatilità dei prezzi dei metalli non ferrosi nel 2024 e la contrazione della domanda industriale europea. È tra le poche aziende della classifica completamente estranea alla filiera sanitaria.

Cosa ci dice questa classifica

La Top 10 monzese ha un’identità più marcata di qualsiasi altra classifica della serie, con la sola eccezione di Latina: sei aziende su dieci operano nella filiera della salute, con tre segmenti distinti che convivono nella stessa città. Il primo è la farmaceutica industriale: Roche S.p.A. e Patheon producono principi attivi e farmaci finiti. Il secondo è i gas medicali e l’assistenza respiratoria domiciliare: SOL, Sapio Life e Vivisol erogano ossigenoterapia a pazienti cronici in convenzione SSN. Il terzo è la diagnostica: Roche Diagnostics e Synlab distribuiscono strumenti e servizi di laboratorio.

Non è una coincidenza geografica: è il risultato di decenni di insediamenti e acquisizioni che hanno fatto del territorio brianzolo il centro italiano di questi tre segmenti sanitari. Un cluster che pochi associano a Monza, città che nel racconto pubblico è definita dall’autodromo e dal distretto del mobile, non dalla biotecnologia.

Il dato che merita attenzione è il confronto tra le tre società di gas medicali: SOL a 407 milioni con margine del 14%, Sapio Life a 219 milioni con margine del 28%, Vivisol a 179 milioni con margine del 22%. La forbice di redditività tra il produttore industriale puro e i fornitori di assistenza domiciliare è strutturale: il servizio al paziente cronico, protetto da convenzioni regionali pluriennali, vale molto di più della fornitura industriale.

Per esplorare l’intera classifica delle aziende di Monza puoi consultare qui la lista filtrata per comune. L’accesso completo ai dati e ai bilanci storici delle singole società su Money Aziende è riservato agli abbonati.

I dati presenti in questa classifica si riferiscono all’ultimo bilancio disponibile al momento della redazione dell’articolo e potrebbero subire variazioni. Fonte: Money Aziende. Ultimo aggiornamento: luglio 2026.