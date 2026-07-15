Latina è il capoluogo della provincia pontina, con circa 125.000 abitanti nel comune e oltre 550.000 nella provincia. Fondata nel 1932 come città di bonifica, è rimasta per decenni fuori dai radar del racconto economico nazionale. I bilanci delle sue maggiori aziende raccontano invece una storia molto diversa: Latina è uno dei poli farmaceutici più importanti d’Italia, e la classifica delle prime dieci aziende per fatturato lo certifica in modo inequivocabile.

Le prime dieci aziende per fatturato con sede legale a Latina generano complessivamente oltre 4,4 miliardi di euro di ricavi. Sette società su dieci operano nel settore farmaceutico: Pfizer S.r.l., BSP Pharmaceuticals, Pfizer Italia, Haupt Pharma, ITC Farma, Wyeth Lederle e Farla Cooperativa coprono posizioni dalla seconda alla nona. È una concentrazione settoriale che non ha eguali in nessuna altra città analizzata finora in questa serie. Al primo posto, con un profilo molto diverso, si trova Alessandro Patanè S.r.l., una società classificata nei servizi IT con numeri da analizzare con attenzione.

La classifica delle aziende di Latina è ordinata per fatturato decrescente e costruita sui dati dell’ultimo bilancio disponibile sul database di Money Aziende.

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La classifica: Top 10 aziende di Latina per fatturato

Settore: Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informazione e dell’informatica (Ateco 62.90.0)

Fatturato: 1.890.000.000 € (Bilancio 2024)

Classificata nei servizi IT, registra 1,89 miliardi di fatturato con un EBITDA di soli 14 milioni e un utile netto di quasi 1,99 miliardi, superiore al fatturato stesso. Il calo dei ricavi è del -85,43% rispetto all’anno precedente. Un utile netto che eccede il fatturato è il segnale classico di proventi straordinari non operativi: plusvalenze da cessione di partecipazioni, rivalutazioni di asset o operazioni societarie di grande scala che transitano nel conto economico sotto la linea dei ricavi.

Settore: Fabbricazione di medicinali e altri preparati farmaceutici (Ateco 21.20.09)

Fatturato: 984.662.518 € (Bilancio 2024)

La principale entità produttiva di Pfizer in Italia, con stabilimento a Latina: uno degli impianti farmaceutici più grandi d’Europa, che produce principi attivi e farmaci finiti destinati ai mercati globali. Con quasi 985 milioni di fatturato e un EBITDA di 43,7 milioni, è la prima vera azienda industriale della classifica. Il calo del -25,16% riflette la normalizzazione dei volumi post-pandemia, dopo anni in cui la produzione di vaccini e antivirali aveva gonfiato i ricavi in modo eccezionale. Pfizer a Latina non è solo una filiale commerciale: è un sito manifatturiero strategico, con migliaia di addetti diretti e un indotto significativo sul territorio.

Settore: Fabbricazione di medicinali e altri preparati farmaceutici (Ateco 21.20.09)

Fatturato: 591.526.537 € (Bilancio 2024)

La crescita più alta della classifica appartiene a BSP Pharmaceuticals: +59,70% in un anno, con un fatturato che supera i 591 milioni e un utile netto di 224 milioni. BSP è una contract development and manufacturing organization (CDMO) specializzata nella produzione di farmaci oncologici sterili e ad alto potenziale, con stabilimento a Latina. Il margine EBITDA del 51,6% è tra i più alti mai registrati in questa serie di classifiche e riflette la natura del business: produzione farmaceutica ad altissimo valore aggiunto, per conto di grandi case farmaceutiche globali, in segmenti di nicchia difficili da replicare.

Settore: Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici e medicali (Ateco 46.46)

Fatturato: 238.678.551 € (Bilancio 2024)

La cooperativa di distribuzione farmaceutica del territorio pontino, che rifornisce farmacie e strutture sanitarie della provincia e delle aree limitrofe. Con 238 milioni di fatturato e una crescita del +13,88%, è una delle poche aziende della Top 10 con radici genuinamente locali. Il margine EBITDA del 2,5% è nella media della distribuzione farmaceutica all’ingrosso, dove i ricavi sono elevati ma la marginalità è compressa dalla struttura dei contratti con i grossisti nazionali.

Settore: Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici (Ateco 21)

Fatturato: 183.799.740 € (Bilancio 2024)

La seconda entità Pfizer in classifica, con funzioni distinte rispetto a Pfizer S.r.l.: gestisce prevalentemente le attività di promozione, vendita e distribuzione dei prodotti Pfizer sul mercato italiano. Con 183 milioni di fatturato, un EBITDA di 58,8 milioni (32%) e un utile netto di quasi 18 milioni, è la più redditizia in termini relativi tra le due entità Pfizer in classifica. Il calo del -23,30% è coerente con la normalizzazione del portafoglio commerciale post-pandemia.

Settore: Raccolta, trattamento e fornitura di acqua (Ateco 36.00.00)

Fatturato: 139.226.749 € (Bilancio 2024)

L’unica azienda non farmaceutica della parte centrale della classifica. Acqualatina gestisce il servizio idrico integrato per la provincia di Latina, rifornendo oltre 500.000 utenti in 38 comuni. Con 139 milioni di fatturato, un EBITDA del 36,4% e un utile netto di 11,2 milioni, è una delle utility idriche più redditizie tra quelle viste in questa serie. La crescita praticamente nulla (+0,22%) riflette la natura regolata del business: i ricavi sono determinati dalle tariffe fissate dall’ARERA, non dalle dinamiche di mercato.

Settore: Fabbricazione di medicinali e altri preparati farmaceutici (Ateco 21.20.09)

Fatturato: 126.186.340 € (Bilancio 2024)

Una CDMO farmaceutica con stabilimento a Latina, parte del gruppo tedesco Haupt Pharma (ora Recipharm). Produce farmaci su commessa per conto di case farmaceutiche internazionali, con specializzazione in forme solide orali e semisolide. Con 126 milioni di fatturato, una crescita dell’8,67% e un margine EBITDA del 13,3%, è un operatore solido in un segmento ad alta competizione tecnica. La presenza di una seconda CDMO a Latina, accanto a BSP, testimonia come il territorio abbia costruito nel tempo una competenza manifatturiera farmaceutica riconosciuta a livello internazionale.

Settore: Fabbricazione di medicinali e altri preparati farmaceutici (Ateco 21.20.09)

Fatturato: 101.483.740 € (Bilancio 2023)

Produttore farmaceutico con sede a Latina, specializzato in farmaci generici e equivalenti. Con 101 milioni di fatturato, un EBITDA negativo per 1,2 milioni e un utile netto di 268.000 euro, il 2023 è un anno operativamente difficile: la marginalità compressa nei generici e la pressione competitiva internazionale incidono sul risultato finale.

Settore: Fabbricazione di medicinali e altri preparati farmaceutici (Ateco 21.20.09)

Fatturato: 99.460.420 € (Bilancio 2024)

Sito produttivo farmaceutico di Pfizer a Latina, operante sotto il brand storico Wyeth Lederle, marchio acquisito da Pfizer nel 2009. Con 99 milioni di fatturato, una crescita sostanzialmente piatta (+0,60%) e un EBITDA di 17,7 milioni, produce vaccini e farmaci biologici per il gruppo Pfizer. La presenza di tre entità riconducibili alla galassia Pfizer nella Top 10 riflette la complessità della struttura societaria con cui il gruppo gestisce le sue attività italiane, distinguendo produzione, distribuzione e brand storici.

Settore: Fabbricazione di tutti gli altri prodotti chimici vari n.c.a. (Ateco 20.59.99)

Fatturato: 97.536.754 € (Bilancio 2024)

L’unica azienda chimica della classifica, e la sola non farmaceutica nelle ultime posizioni. UBE Urethanes Italy produce poliuretani e specialità chimiche con stabilimento nella zona industriale di Latina, parte del gruppo giapponese UBE Industries. Con 97 milioni di fatturato, una crescita del +3,67% e un EBITDA del 9,2%, rifornisce l’industria dell’auto, dell’edilizia e dell’elettronica.

Cosa ci dice questa classifica

La Top 10 latinense è la più monocentrica dell’intera serie. Sette aziende su dieci operano nella filiera farmaceutica: produzione di principi attivi, farmaci finiti, distribuzione all’ingrosso. Non accade in nessun’altra città analizzata finora, nemmeno a Torino con l’automotive o a Palermo con lo shipping Grimaldi.

Il dato strutturale più importante è la presenza di tre entità riconducibili al gruppo Pfizer (Pfizer S.r.l., Pfizer Italia, Wyeth Lederle) e di due CDMO di respiro internazionale (BSP Pharmaceuticals e Haupt Pharma). Non è un distretto farmaceutico cresciuto spontaneamente: è il risultato di decenni di insediamenti industriali programmati nell’area pontina, che hanno trasformato Latina in un polo manifatturiero ad alta tecnologia farmaceutica, quasi invisibile nel racconto economico nazionale.

BSP Pharmaceuticals merita un’attenzione particolare: 591 milioni di fatturato, +59,70% in un anno, margine EBITDA del 51,6%. È uno dei casi aziendali più interessanti dell’intera serie, con numeri da industria di nicchia ad alto valore aggiunto che raramente compaiono nelle classifiche delle città di medie dimensioni.

Per esplorare l’intera classifica delle aziende di Latina puoi consultare qui la lista filtrata per comune. L’accesso completo ai dati e ai bilanci storici delle singole società su Money Aziende è riservato agli abbonati.

I dati presenti in questa classifica si riferiscono all’ultimo bilancio disponibile al momento della redazione dell’articolo e potrebbero subire variazioni. Fonte: Money Aziende. Ultimo aggiornamento: luglio 2026.