Tassi Fed, nuovo stop taglio alla riunione 19 marzo. Parla Powell. Aggiornamenti in tempo reale

Ancora nessun taglio dei tassi di interesse USA da parte della Fed guidata da Jerome Powell. Per la seconda riunione consecutiva dall’inizio del 2025 e dall’ultimo e terzo taglio annunciato alla metà di dicembre del 2024, la Banca centrale americana ha optato per lo status quo, confermando i tassi al range compreso tra il 4,25% e il 4,5%. L’annuncio è arrivato nel secondo Fed Day del 2025, oggi, mercoledì 19 marzo, dal FOMC, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve.

Si attende a questo punto la conferenza stampa del presidente della Fed Jerome Powell, che prenderà la parola alle 19.30 ora italiana, per spiegare il perché della sua decisione, e per rispondere alle domande dei giornalisti.

Le novità di oggi non riguardano solo i tassi. La Fed annuncia oggi anche il nuovo dot plot, ovvero il grafico a punti che contiene le stime di ciascun esponente del FOMC sul trend futuro dei tassi. Rese note contestualmente le nuove proiezioni economiche sul PIL e sull’inflazione degli Stati Uniti, elaborate dallo staff della Federal Reserve. Money.it segue gli aggiornamenti in tempo reale.

Wall Street in rialzo, in attesa del verdetto sui tassi che arriverà tra qualche ora dalla Fed. Il Dow Jones avanza di oltre 220 punti, a quota 41.813,41 punti. Il Nasdaq sale di quasi lo 0,80%, a 17.639,50 punti, mentre lo S&P 500 riporta un progresso dello 0,55% circa a quota 5.646,24. Ieri sessione negativa per l’azionario USA, dopo due sedute consecutive di rialzi, che hanno fatto seguito tuttavia alla settimana peggiore, per l’indice Dow Jones, dal marzo del 2023 , ovvero da quando negli Stati Uniti, due anni fa, è esplosa la crisi delle banche regionali americane: la stessa che ha fatto paventare la crisi bancaria peggiore dal crac di Lehman Brothers, che diede il via alla crisi finanziaria del 2008 .

Nel corso dell’ultimo mese, le azioni NVDA sono capitolate di oltre il 17% , a un livello inferiore di quasi il 25% rispetto al record testato a gennaio. Ma UBS non crede nella crisi del business dell’intelligenza artificiale, e vede Nvidia ancora “ ben posizionata ” in questa fetta di mercato. Il titolo sale dell’1,5% circa oltre quota $117.

Focus a Wall Street sul titolo Nvidia, dopo la nota di UBS , che ha inserito la Big Tech USA, tartassata ultimamente da una raffica di sell off, nella sua “ Global Top List ”, spiegando che i recenti smobilizzi che hanno colpito il titolo, scatenati dal timore di una fase di debolezza della domanda per i chip AI, hanno creato un’occasione appetibile per gli investitori per posizionarsi sulle azioni del gigante.

Trend poco mosso per i Treasury, i titoli di Stato USA. I rendimenti dei Treasury a 10 anni viaggiano in lieve rialzo al 4,302%, mentre i rendimenti a due anni salgono di 3 punti base al 4,078%.

Treasury, rendimenti in lieve rialzo in attesa Fed

Matt Mena, strategist della divisione di ricerca crypto di 21Shares , ha commentato il trend sottolineando che, “ nel breve termine, l’outlook per il Bitcoin appare neutrale ”, aggiungendo che, “ con la Fed che si conferma paziente nel ciclo dei taglio dei tassi, la liquidità che rimane scarsa, i livelli di resistenza chiave sono confermati attorno a quota $85.000-$90.000-$95.000 , in un momento in cui gli investitori digeriscono le recenti mosse dei mercati, valutando gli indicatori macro ”.

Bitcoin in rialzo di più del 3%, attorno a quota $84.600 , rispetto agli $81.000 della vigilia. I prezzi della criptovaluta numero uno al mondo continuano a oscillare al di sotto della soglia psicologica di 90.000 dollari da un bel po’ di giorni, scontando l’avversione al rischio e il progressivo affievolirsi dell’entusiasmo degli investitori per la vittoria di Donald Trump alle elezioni USA. In assenza di qualsiasi elemento che possa fungere da catalizzatore, i prezzi del Bitcoin rimangono ostaggio delle preoccupazioni relative alle condizioni di salute dell’economia globale .

L’indice Dax ha chiuso la seduta in calo dello 0,34%, a quota 23.301,64 punti. Bene il CAC 40 di Parigi , in progresso dello 0,70%, a quota 8.171,47 punti. In lieve rialzo l’ indice STOXX Europe 600 , che ha guadagnato lo 0,19%, chiudendo a quota 555,37 punti.

In lieve calo il Dax della borsa di Francoforte , che ha concluso la sessione perdendo lo 0,34%, zavorrato dalle azioni del settore difesa come Rheinmetall e Hensoldt , cadute vittima delle prese di beneficio dopo l’ottima performance riportata dagli inizi del mese.

Seduta ancora positiva per Wall Street, a qualche minuto dall’annuncio sui tassi di interesse USA della Fed di Jerome Powell. Il Nasdaq sale dello 0,74%, lo S&P 500 avanza dello 0,51%, il Dow Jones mette a segno un progresso dello 0,34%. I tassi sui Treasury a 10 anni salgono al 4,318%. In forte rialzo il dollaro, con il rapporto EUR-USD che arretra dello 0,70%, a quota $1,0868.

Riguardo all’inflazione , il trend dell’inflazione core è atteso in crescita nel 2025 al ritmo del 2,8% su base annua, in rialzo di 0,3 punti percentuali rispetto alla precedente stima diffusa a dicembre del 2024.

Dal dot plot della Fed è emerso che i tassi di interesse degli Stati Uniti sono attesi in media per la fine del 2025 dagli esponenti del FOMC in calo al 3,9% , come nel dot plot di dicembre. Invariate anche le previsioni per il 2026, che puntano a ulteriori cali dei tassi al 3,4% ; per la fine del 2027, i tassi sono previsti in flessione al 3,1% .

Secondo Fed Day del 2025, previsioni su come si muoverà Powell oggi, in tutto l’anno e nel 2026

Tassi inchiodati al 4,25%-4,5%: sarà questo l’annuncio della Fed di Powell. I mercati scommettono su questo scenario con una probabilità pari al 99%. Una certezza.

Il numero uno della Banca centrale americana deluderà dunque di nuovo Donald Trump, che ha già lanciato pesanti affondi contro Powell, colpevole a suo avviso di non aver sforbiciato i tassi nel primo Fed Day del 29 gennaio scorso.

La conferma dello status quo ha fatto andare su tutte le furie il presidente americano che, tuttavia, secondo diversi economisti, avrebbe poco di cui lamentarsi.

Se Powell ha interrotto il ciclo dei tagli dei tassi avviato a settembre del 2024, con una maxi riduzione di 50 punti base - considerata eccessiva, con il senno di poi, probabilmente dallo stesso banchiere centrale - è stato proprio perché vuole prendersi del tempo prima di capire il da farsi.

La modalità attivata è quella del wait and see, ovvero dell’attendismo. D’altronde, non si conoscono ancora gli effetti della guerra commerciale lanciata da Trump praticamente contro tutto il mondo, sebbene si tema da parecchio che i dazi imposti dal presidente americano, insieme alle restrizioni sull’immigrazione, si tradurranno inevitabilmente in una nuova accelerazione dell’inflazione: una previsione che si innesta in un contesto in cui il tasso di inflazione degli Stati Uniti marcia a un ritmo ancora troppo elevato rispetto ai desiderata della Fed, sia su base headline che core.

Dall’altro lato, tuttavia, non manca il grido di aiuto delle colombe. L’economia USA, per ora, regge: ma gli ultimi dati hanno confermato come l’euforia manifestata dagli americani alla notizia della vittoria di Trump alle elezioni presidenziali USA del 5 novembre 2024 si sia decisamente spenta.

La prova del nove è arrivata in queste ultime sedute dal trend di Wall Street, in particolare dalle vendite che hanno mandato al tappeto gli indici azionari USA Nasdaq Composite e S&P 500, facendoli scivolare in una fase conclamata di correzione, complice una seduta in stile Black Monday che non si vedeva da tempo.

Colpa degli smobilizzi furiosi che si sono abbattuti soprattutto contro i titoli delle Magnifiche 7 Tesla, Apple, Alphabet-Google, Amazon, Microsoft, Meta e il colosso dei chip per l’AI Nvidia.

Cinque di queste azioni sono state già travolte dalla zampata del mercato orso, mentre c’è stato chi, a Wall Street, ha parlato di crash intenzionale, alimentando il dubbio che il tonfo della borsa USA abbia avuto come regista lo stesso Trump. Trump che non ha escluso il rischio che l’economia degli Stati Uniti finisca preda della recessione, come ha detto anche il segretario al Tesoro americano Steven Bessent.

Nell’arco di qualche giorno, la Fed di Jerome Powell si è così ritrovata intrappolata in un dilemma che sta assillando sempre di più le banche centrali di tutto il mondo, BCE di Christine Lagarde tra le prime: rimanere sull’attenti nei confronti di un’inflazione a dir poco ostinata, oppure cedere alle richieste dei mercati, in questo caso di Wall Street che, in diverse occasioni, ha suonato il campanello di allarme sul rischio dell’avvento di una recessione negli Stati Uniti.

Rispetto alla BCE, tra l’altro, la Federal Reserve di Powell non ha solo il mandato di garantire la stabilità dei prezzi, ma anche quello di assicurare all’economia americana la massima occupazione. E qualche dubbio si è presentato, dopo l’ultimo report occupazionale USA di febbraio, quello noto come Nonfarm Payrolls.

Cosa dicono in questa situazione gli esperti, che si sono ingegnati in questi ultimi giorni anche per sfornare previsioni sul dot plot?

La divisione di JP Morgan ritiene che dal dot plot emergerà la previsione, in media, di tassi sui fed funds USA che concluderanno il 2025 in discesa fino al 3,9%. Secondo gli analisti, nella giornata di oggi la Fed ribadirà in ogni caso di non avere fretta a tagliare i tassi di interesse.

Per il 2025, le previsioni sulla crescita del PIL USA saranno riviste lievemente al ribasso, mentre l’outlook ull’inflazione e sulla disoccupazione USA sarà ritoccato al rialzo. Per JPMorgan, il FOMC riconoscerà “che la crescita (del PIL) sta moderando il passo, astenendosi tuttavia dal discutere dei rischi sull’outlook legati al commercio (guerra dei dazi di Trump)”.

D’altronde, si legge nella nota di JPMorgan, il presidente della Fed Jerome Powell ha già detto che la Banca centrale americana “ non ha fretta di rispondere a questi sviluppi”.

Anche per Wells Fargo Powell confermerà l’approccio wait and see. Per quanto riguarda il dot plot, l’outlook è in questo caso di un grafico che anticiperà la flessione dei tassi al 3,9% entro la fine del 2025, al 3,4% entro la fine del 2026, al 3,1% nel 2027 e, nel più lungo termine, in ribasso ulteriore fino al 3%.