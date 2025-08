Trump e il piano per controllare la Federal Reserve

Esiste un metodo ben noto in politica quando un’agenzia vuole che un’altra agenzia–su cui non ha controllo diretto–faccia qualcosa. Si inizia cercando di ammorbidire la resistenza dell’altra agenzia accusandola di qualcosa. È ancora meglio se le accuse hanno una certa base di verità, ma in realtà tutto ciò che conta è che mettano pressione pubblica. Quando la loro immagine pubblica è compromessa e la loro resistenza indebolita, si passa alla vera richiesta. Questo processo di ammorbidimento è attualmente in corso nei confronti della Federal Reserve.

Il mandato quadriennale di Jay Powell come presidente della Federal Reserve scade nel maggio 2026, anche se il suo mandato di 14 anni nel Board of Governors della Fed dura fino a gennaio 2028. L’attacco riguarda il personale e il bilancio della Fed. Ma è chiaro che il presidente Trump preferirebbe una Fed meno indipendente, che invece collabori con le direttive del Tesoro USA e del Presidente.

Ad esempio, il Segretario del Tesoro Scott Bessent è apparentemente uno dei possibili sostituti di Powell alla guida della Fed. In una recente intervista a CNBC ha dichiarato: [...]