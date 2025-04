Tassi BCE e dazi Trump, Christine Lagarde assillata da opzione “Basta”

Come investire in borsa?

Non solo è improbabile ma, con i dazi di Trump, è praticamente impossibile che nel breve e nel medio termine la presidente della BCE Christine Lagarde abbassi la guardia contro la minaccia dell’inflazione.

Quella famosa frase che lei stessa aveva detto non poter ancora proferire, ovvero “Mission Accomplished” è diventata ormai perfino inappropriata.

La minaccia dei dazi di Trump, che oggi, nella giornata di Liberazione USA - come è stata presentata da Donald Trump - si farà realtà, rende ancora più difficile il lavoro dei banchieri centrali.

Da un lato, le tariffe deprimeranno infatti la crescita dei PIL dei rispettivi Paesi coinvolti, erodendone i fondamentali economici; dall’altro lato, molto probabilmente riaccenderanno quell’inflazione contro cui le banche centrali, BCE e Fed in primis, hanno combattuto a colpi di strette monetarie quasi disperate, negli anni 2022-2023.

Per questo motivo, la cautela nel tagliare i tassi è d’obbligo. Lo sa bene Jerome Powell, che è rimasto infatti sempre fermo sui tassi, dall’inizio del 2025, dopo le tre sforbiciate annunciate dal settembre fino a dicembre del 2024; e lo sa bene Lagarde, che ha messo le mani avanti già nell’ultima riunione del Consiglio direttivo della BCE, culminata nel sesto taglio dal 6 giugno 2024, ammettendo che la riunione di aprile potrebbe concludersi con un nulla di fatto.

In sostanza, i tassi di interesse sui depositi presso la BCE, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale potrebbero rimanere inchiodati rispettivamente, al 2,50%, al 2,65% e al 2,90%.

Dazi Trump e giorno della Liberazione USA, parla Christine Lagarde Tallonata da alcuni falchi, Lagarde potrebbe davvero decidere di azionare, insomma, il freno a mano, per fare un po’ di conti e per assistere alla pubblicazione degli ennesimi dati macro di turno: dati che potrebbero decretare eventuali aumenti dei prezzi superiori a quelli già messi in conto. Dei dazi di Trump, ormai alle porte, Lagarde ha parlato più volte. Oggi, a poche ore dall’annuncio di Trump, la presidente della BCE ha rimarcato quanto affermato nelle ultime settimane. L’imposizione delle tariffe, è tornata a spiegare, stavolta ai microfoni dell’emittente irlandese Newstalk, “ sarà negativa per tutto il mondo e l’intensità e la persistenza dell’impatto cambieranno a seconda della loro portata, dei prodotti che saranno colpiti, della loro durata e della possibilità che ci siano o meno trattative ” tra gli Stati Uniti da un lato, e i loro partner commerciali dall’altro. Lagarde ha ricordato all’America di Donald Trump, ma anche all’Europa, cosa accade di solito in questi casi: “Non dimentichiamoci che, piuttosto spesso, visto si dimostra dannosa, anche per chi l’ha innescata, l’escalation dei dazi porta a tavoli di negoziazione, dove gli interessati possono sedersi e discutere, e rimuovere alla fine alcune di quelle barriere”. Negoziare, dunque, trattare, consiglia a quanto pare di fare la presidente della BCE che, costretta a ingoiare come tutti i leader europei il rospo Trump, ha perso di recente anche le staffe, rispondendo con toni molto duri alle esternazioni del presidente americano. leggi anche BCE e rebus tassi, l’ira di Lagarde VS Trump: “volgarità contro l’UE, con dazi soffriranno soprattutto gli USA”

Countdown al prossimo BCE Day di aprile, Lagarde assillata dal falco austriaco Intanto, si fa più vicina la prossima riunione del Consiglio direttivo dell’Eurotower prevista per il mese di aprile, la prima immediatamente successiva all’annuncio, atteso per la giornata di oggi, dei dazi di Trump. Si può già dire che Lagarde sarà tartassata da una raffica domande su quali saranno gli effetti delle tariffe imposte contro l’Europa sulla crescita del PIL e dell’inflazione dell’area. Si può dire, anche, che è difficile che le risposte di Lagarde saranno chiare, visto che le incognite sulla reale portata dello schiaffo dei dazi, permarranno per molto tempo ancora. Per ora, l’unica certezza è che, oltre al mal di testa perenne dell’inflazione, la presidente dell’Eurotower è impegnata a mettere d’accordo chi continua a lanciare l’allarme crescita per l’Eurozona, invocando il settimo taglio dei tassi, e chi predica invece prudenza, consigliando ai colleghi di prendersi almeno un po’ di tempo per calcolare i potenziali danni dei dazi di Trump: danni che sono stati per ora, in via preliminare, già preventivati, sebbene in modo piuttosto vago, e presentati dalla stessa Lagarde. Tra chi preferisce per ora dire basta ai tagli dei tassi, c’è di nuovo il solito falco esponente del Consiglio direttivo della Banca centrale, il governatore della banca centrale austriaca Robert Holzmann, che spinge per una pausa. Il motivo, Holzmann lo ha spiegato in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa Reuters, nel corso della quale ha affermato che non c’è alcuna urgenza che la BCE sforbici ancora i tassi. D’altronde, a suo avviso, ormai i tassi di interesse dell’area euro non viaggiano più a livelli tali da poter rappresentare una minaccia per la crescita economica. Dunque, che rimangano pure ai valori attuali, dopo i tagli complessivi di 150 punti base che Lagarde ha concesso ai mercati e ai cittadini dell’area euro, nel periodo compreso tra il primo atto del 6 giugno 2024 e il sesto taglio dello scorso 6 marzo 2025. Dall’altro lato, l’inflazione dell’area euro continua a rallentare il passo, come ha dimostrato l’ultimo dato relativo al CPI diffuso dall’Eurostat. Non si rileva insomma l’urgenza di agire, secondo Holzmann. leggi anche Da inflazione euro messaggio dovish alla BCE, settimo taglio tassi ad aprile o no? Rumor lanciano l’alert