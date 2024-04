Tagli ai tassi saranno una delusione, cosa significa per gli investitori?

Il 2024 doveva essere l’anno della svolta monetaria, con l’attesa per i tagli ai tassi di interesse che finalmente si sarebbe rivelata grazie a evidenti diminuzioni del costo del denaro degne di nota. Tuttavia, pur aspettando fiduciosi il primo passo di Bce o Bank of England a inizio estate, qualcosa sta andando storto, soprattutto negli Usa.

In sintesi, le principali banche centrali delle economie avanzate probabilmente ritireranno meno della metà dei rialzi dei tassi di interesse attuati negli ultimi due anni – una prospettiva rimodellata in modo significativo dalla sovraperformance degli Stati Uniti.

Dopo che la Federal Reserve, la Banca Centrale Europea e la Banca d’Inghilterra hanno aumentato i loro benchmark collettivamente di 1.475 punti base, secondo le nuove stime di Bloomberg Economics sono in serbo solo 575 punti base di riduzioni entro la fine del 2025. Cosa sta per accadere davvero sui mercati in questo rinnovato contesto? E cosa cambia per gli investimenti?

Tagli dei tassi, cambia tutto per gli investitori

Le ultime prospettive, arrivate dopo una serie di dati deludenti sull’inflazione elevata negli Stati Uniti insieme a un’attività economica migliore del previsto, stanno rinnovando il panorama degli investimenti.

Il modello macro-rendimento di Bloomberg Economics a novembre suggeriva che i titoli del Tesoro a 10 anni avrebbero terminato quest’anno al 4,1%. Giovedì punta al 4,4%, il che segnerebbe un modesto calo rispetto al 4,65% attuale. Per Ana Galvao, l’economista di Bloomberg che ha costruito il modello, “le sorprese al ribasso derivanti dai dati sull’inflazione alla fine del 2023, seguite dalle sorprese al rialzo da febbraio” hanno contribuito maggiormente a rimodellare le prospettive.

“Le svolte della politica monetaria sono sempre difficili da cronometrare, ma il caos causato dalla pandemia e la massiccia dose senza precedenti di stimoli fiscali dalla primavera del 2020 hanno reso le cose ancora più difficili”, ha affermato Anne Walsh, chief investment officer di Guggenheim Partners Investment Management.

La missione di Jerome Powell e dei suoi colleghi di riportare l’inflazione al 2% è stata complicata dai deficit fiscali che continuano a essere storicamente elevati, secondo Walsh del Guggenheim, che gestisce asset per oltre 300 miliardi di dollari. Ha sottolineato l’anomalia dei grandi deficit in un momento di tassi di disoccupazione inferiori al 4%.

Walsh ha affermato di essere molto positiva sulle obbligazioni investment grade, ritenendo buoni i fondamentali del credito sottostante e attraenti i rendimenti compresi tra il 5,5% e il 6,5%. Giovedì l’indice Bloomberg US Aggregate ha reso il 5,75%.

Anche il trading di derivati ​​mostra una prospettiva riformulata. Per quest’anno è pienamente scontato un solo taglio dei tassi da parte della Fed di un quarto di punto, rispetto ad almeno cinque all’inizio di febbraio. Alcune opzioni offrono ai trader protezione contro un altro rialzo.

Il Northern Trust, che supervisiona circa 1.200 miliardi di dollari, si aspetta un massimo di due tagli da parte della Fed nella seconda metà di quest’anno, e si sta concentrando fortemente sul debito high yield statunitense, anticipando che alla fine la banca centrale Usa riuscirà a ridurre l’inflazione senza far implodere l’economia. I rendimenti dell’indice societario high yield Bloomberg sono superiori all’8,2%.

“Siamo molto neutrali su ogni classe di asset, ad eccezione dell’high yield”, ha detto Bahuguna in un’intervista a New York. “L’high yield dovrebbe andare bene in quanto vi è un elevato buffer cedolare e la crescita sta rallentando ma è ancora forte, quindi il rischio di default è basso”.

Attenzione ai bilanci delle banche centrali

La continua resilienza economica – quest’anno il Fondo monetario internazionale prevede un’accelerazione anziché un rallentamento nelle economie avanzate – dovrebbe consentire alle principali banche centrali di continuare a ridurre i bilanci che si erano “gonfiati” durante la crisi Covid.

La Fed, la Bce, la BoE e la Banca del Giappone hanno ampliato collettivamente i loro bilanci per un totale di 9.000 miliardi di dollari nel 2020 e nel 2021. Entro la fine del prossimo anno, Bloomberg Economics vede ora il gruppo sulla buona strada per raggiungere un importo cumulativo di circa 3.000 miliardi di dollari con un inasprimento quantitativo nel 2024 e nel 2025. Ciò anche dopo che la Fed ha suggerito di essere favorevole a rallentare il ritmo del QT di circa la metà, a partire da breve.

Questo significa che gli investitori del settore privato dovranno farsi avanti per assorbire l’offerta di debito pubblico. Rendimenti più elevati per un periodo più lungo potrebbero rendere questa situazione comunque allettante.