Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Svolta UE, Ursula von der Leyen annuncia una stretta graduale per i minori sui social

Pasquale Conte

14 Luglio 2026 - 09:56

È arrivato l’annuncio da parte della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L’UE vuole proporre una stretta sui social ai minori.

Svolta UE, Ursula von der Leyen annuncia una stretta graduale per i minori sui social
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

L’Unione Europea adotterà presto misure preventive per poter limitare l’accesso dei più piccoli ai social media in tutti e 27 gli Stati membri. Lo ha dichiarato nella giornata di ieri la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Si tratterebbe di uno sforzo importante, il più grande intrapreso fino ad ora per proteggere i minorenni dai pericoli del web.

Ad oggi diversi Paesi hanno intrapreso questa strada, proponendo leggi e applicando restrizioni che obbligano i giovani a inserire la propria età prima di poter entrare in una qualsiasi piattaforma social. L’idea dell’Unione Europea è di uniformare questa strategia su tutto il territorio, con regole chiare e che dovranno venire rispettate dai vari provider che operano nel web.

leggi anche

Ban dei social media per i minori. Ecco la lista dei Paesi che hanno introdotto la misura
Ban dei social media per i minori. Ecco la lista dei Paesi che hanno introdotto la misura

Le restrizioni UE sui social network

Ursula von der Leyen ha presentato un documento ufficiale, redatto da due esperti, nel quale si raccomanda un approccio graduale. Stando a quanto emerso, inizialmente ai minori di 13 anni sarebbe consentito l’uso delle piattaforme social solo per periodi limitati e sotto la supervisione di genitori, tutori e insegnanti. Tali limitazioni verrebbero poi allentate progressivamente con la crescita degli adolescenti.

La proposta concreta verrà presentata dalla Commissione dopo l’estate, con l’annuncio che è previsto in occasione del discorso della von der Leyen sullo stato dell’Unione il prossimo settembre. Come anticipato, questa mossa si inserisce in un ampio contesto globale dove già stanno venendo posti dei freni.

Australia, Gran Bretagna, Cina, India e Stati Uniti hanno imposto o stanno valutando di introdurre un divieto sui social media. Ad essere prese di mira sarebbero principalmente TikTok, YouTube, Instagram e Facebook, ma anche altre piattaforme non sarebbero escluse.

Quali sono le piattaforme dannose

Le restrizioni possibili dell’Unione Europea riguarderanno le cosiddette piattaforme dannose. Cosa si intende? Tutti quei social network con caratteristiche inadeguate per la giovane età e che creano dipendenza. Rientrano dunque a pieno in questa descrizione servizi quali TikTok e Instagram, all’interno dei quali ci sono aree di messaggistica, commenti con potenziali molestie, video e foto sensibili, rischio di bullismo e tanto altro.

Una volta che avremo questa categoria chiaramente definita, credo che dovremo considerare un accesso graduale e a fasi per le diverse fasce d’età.

Le parole di Ursula von der Leyen lasciano intendere come le prossime settimane saranno decisive per mettere in chiaro quali sono le volontà reali di questa normativa e quali social network necessitano di restrizioni maggiori. Entro settembre l’obiettivo è avere un quadro più completo della situazione, così da presentare la proposta e procedere con la sua attuazione nel più breve tempo possibile.

leggi anche

Cos’è la dipendenza da social? Ecco perché la sentenza della Corte Usa cambia tutto
Cos'è la dipendenza da social? Ecco perché la sentenza della Corte Usa cambia tutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Europa (UE)
# Smartphone
# Social Network
# Tecnologia
FT logo

La grande operazione di insabbiamento sui data center per l’AI, spiegata sul Financial Times

Le regole sulla trasparenza sembrano non valere per i data center e le big (…)

9 luglio 2026

Bending Spoons non basta. Perché la tecnologia europea non riesce a scalare?

Perché gli americani e i cinesi ci stanno superando in ogni campo (…)

2 luglio 2026

250 anni e una crisi d’identità. Gli Stati Uniti al bivio della storia

Alla vigilia del suo 250° compleanno, l’America e l’ordine (…)

26 giugno 2026

Berkshire Hathaway ha ancora senso di esistere? Può osare oppure diventare un fondo indicizzato

14 anni di pareggio con l’S&P 500 e l’uscita di Buffett (…)

19 giugno 2026

Avremo bisogno di un nuovo codice fiscale per la ricchezza creata dall’AI

La questione non è se arriverà la sottoccupazione di massa, ma se avremo un (…)

11 giugno 2026

Quanto valore sta creando (davvero) l’intelligenza artificiale?

I cambiamenti sorprendenti nella velocità e nei volumi di lavoro non sempre (…)

5 giugno 2026

Selezionati per te

Netflix non sarà più disponibile su questi televisori a partire dal 6 maggio

Tecnologia

Netflix non sarà più disponibile su questi televisori a partire dal 6 maggio
TIM annuncia nuovi aumenti dal 7 giugno 2026. Ecco tutte le offerte coinvolte

Tecnologia

TIM annuncia nuovi aumenti dal 7 giugno 2026. Ecco tutte le offerte coinvolte

Correlato

Incubo legale da $1.400 miliardi in arrivo per Meta di Mark Zuckerberg?

News imprese

Incubo legale da $1.400 miliardi in arrivo per Meta di Mark Zuckerberg?