Ti è mai capitato di scorrere il tuo feed di Instagram e di imbatterti in profili di cui non ti interessa nulla? La piattaforma di Meta offre da tempo la possibilità di ripulirlo senza dover necessariamente smettere di seguire un account o bloccare una pagina del tutto.

La funzione in questione si chiama Silenzia e agisce in modo invisibile. Chi viene silenziato non riceve infatti alcuna notifica e continua a vederti come un follower a tutti gli effetti. La grossa differenza è che tutti i suoi post e le sue storie smettono di comparire all’interno del tuo feed.

In questa guida, vediamo insieme come funziona lo strumento, in cosa è diverso rispetto al blocco e come fare per attivarlo o disattivarlo step by step su Android e iOS.

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A cosa serve silenziare un account Instagram

La funzione Silenzia nasce per poter gestire meglio il proprio feed senza dover bloccare o smettere di seguire una persona. Una volta attivata su un profilo, tutti i suoi contenuti smettono di comparire nella tua home.

Quando silenzi un account, puoi scegliere di nascondere singolarmente i post nel feed principale, le storie dalla barra in alto e le note. La persona silenziata, come detto, non riceve alcuna notifica e non ha modo di scoprire di essere stata silenziata. A meno che non noti che col tempo hai smesso di mettere like o commentare i suoi contenuti.

Non avendolo bloccata, puoi comunque visitare il suo profilo quando desideri per vedere cosa ha pubblicato di recente. Anche le notifiche relative a eventuali tag e menzioni nei post continuano ad arrivarti.

Quali sono le differenze tra Silenzia, Blocca, Smetti di seguire e Restringi

Oltre a Silenzia, Instagram mette a disposizione degli utenti diversi strumenti utili per poter gestire le interazioni con gli altri utenti all’interno della piattaforma. Può capitare di confondersi, nonostante le differenze siano numerose.

Silenzia è lo strumento che ti permette di nascondere dal tuo feed tutti i post e le storie di un account che continui a seguire. Si tratta di una scelta silenziosa perché l’altra persona non lo saprà mai e potrà continuare a vedere i tuoi contenuti, mettere like e scriverti.

Restringi è una feature che limita le interazioni di un altro account con il tuo profilo senza che se ne accorga. Per esempio, non può vedere se sei online né se hai letto i suoi messaggi. I commenti sui tuoi post restano visibili solo a lui, finché non li approvi.

Smetti di seguire è una scelta più drastica, in quanto viene tolto il follow e i suoi post non compaiono più nel tuo feed. A differenza di Silenzia, però, l’altra persona può accorgersene controllando la lista dei propri seguaci. Se il suo profilo è privato, perderai anche l’accesso ai suoi contenuti finché non richiedi di seguirlo di nuovo.

Blocca è l’opzione più drastica di tutte. Chi viene bloccato non può infatti più cercare il tuo profilo, vedere cosa pubblichi o contattarti tramite i messaggi privati. Il blocco si applica anche ad eventuali profili alternativi o creati in seguito dalla stessa persona.

Se quindi l’obiettivo è semplicemente alleggerire il tuo feed, senza però creare problemi, Silenzia è la scelta più adatta. Restringi può tornare utile se vuoi filtrare commenti o messaggi sgraditi. Smetti di seguire può aver senso se non desideri più avere legami con l’altra persona, mentre Blocca andrebbe riservata a casi di disagio o pericolo.

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Come silenziare un account su Instagram

La procedura per poter silenziare un profilo su Instagram è la stessa sia su Android sia su iOS, visto che Meta utilizza la stessa interfaccia su entrambi i sistemi operativi per l’applicazione.

Cosa devi fare? Per prima cosa apri Instagram e vai sul profilo della persona che vuoi silenziare. Ora tocca il pulsante Segui già, sotto la bio del profilo. Nel menu che si apre, seleziona la voce Silenzia.

Puoi quindi attivare i cursori relativi a ciò che vuoi nascondere tra Post, Storie, Note, Bolle delle attività sul contenuto, Note sulla mappa, Posizione sulla mappa e Istantanee. Una volta chiuso il menu, le modifiche vengono salvate in automatico.

In alternativa, puoi silenziare un profilo anche direttamente da uno dei suoi post nel tuo feed. Se ne hai uno davanti, tocca l’icona dei tre puntini in alto a destra sul post e seleziona Silenzia nel menu che compare, per poi scegliere cosa vuoi disattivare.

Come silenziare le Storie su Instagram

Se vuoi silenziare le sole storie di un profilo su Instagram, magari perché ne pubblica troppe nell’arco di una singola giornata, puoi farlo senza toccare i post.

Ti basta aprire le storie del profilo da silenziare, fare tap sull’icona dei tre puntini in alto a destra dello schermo e poi toccare sulla voce “Silenzia [nome account]” dal menu che appare.

Le nuove storie pubblicate dal profilo silenziato non compariranno più tra le prime nella barra in alto al feed. Verranno spostate in fondo, con l’icona colorata di grigio per segnalare che si tratta di un profilo silenziato.

Come silenziare i messaggi privati su Instagram

Da ormai diverso tempo, puoi anche decidere di silenziare le notifiche relative ai messaggi diretti che ricevi in privato da parte di un contatto o di una chat di gruppo, senza dover silenziare anche post e storie.

Per procedere, apri Instagram e tocca l’icona dei messaggi a forma di aeroplanino. Ora apri la chat con la persona o il gruppo che vuoi silenziare, tocca il nome del contatto in alto o l’icona con la “i” per aprire le informazioni sulla chat.

Per concludere, ti basta attivare l’interruttore accanto a Silenzia messaggi o Silenzia notifiche chiamate, a seconda di cosa vuoi disattivare.

Come annullare il silenziamento di un account

Quando silenzi un profilo su Instagram, non si tratta di una scelta irreversibile. Puoi decidere in ogni momento di fare dietrofront e di riattivare i contenuti, così che possano tornare all’interno del tuo feed.

Come fare? Ci sono due vie a tua disposizione. Nel primo caso ti basta andare sul profilo della persona che avevi silenziato, toccare nuovamente Segui già e poi Silenzia. Disattiva i cursori di Post, Storie e Note e il gioco è fatto.

In alternativa puoi andare sul tuo profilo e poi aprire Impostazioni e privacy. Tocca quindi Privacy e scorri fino ad Account silenziati. Ti verrà mostrato un elenco con tutti gli account, dal quale selezionare quello o quelli che vuoi riattivare.