Se sei un utente Instagram da anni e ti piace pubblicare post, video, caroselli e storie, molto probabilmente avrai un profilo ricco di contenuti e di ricordi. Sono sempre lì, basta scorrere verso il basso per rivivere un momento speciale passato da solo o in compagnia.

Essendo passati anni, potresti però esserti pentito del modo in cui hai modificato le foto, della caption che hai inserito, dei filtri applicati o della traccia audio scelta. Instagram ha pensato proprio a questo con l’ultimo aggiornamento, introducendo uno strumento chiamato Sostituisci audio che potrà dare nuova vita ai tuoi vecchi contenuti.

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Come funziona Sostituisci audio di Instagram

Instagram sta introducendo all’interno della sua app un nuovo strumento denominato Sostituisci audio. Come si evince dal nome, questo tool permetterà agli utenti di cambiare la musica inserita nei propri post e caroselli al momento della prima pubblicazione. Dopo aver modificato la traccia, il contenuto originale rimarrà attivo e conserverà like, commenti e condivisioni.

Fino a oggi, per poter eliminare o cambiare una canzone bisognava eliminare il post e poi ripubblicarlo. Questo comportava la perdita di tutte le interazioni avute, oltre che della sua posizione nella griglia del profilo.

La nuova procedura è invece decisamente più semplice e accessibile a tutti. Ti basta aprire il post interessato, toccare il menu con i tre puntini, selezionare Modifica e poi Audio. Qui potrai scegliere la traccia audio sostitutiva e salvare le modifiche. Da questo momento in poi, chiunque aprirà il tuo post sentirà partire in automatico la nuova canzone che hai selezionato.

È uno strumento per aumentare i like?

In molti si sono già chiesti se cambiare traccia audio a un proprio post possa dare un boost dal punto di vista dell’algoritmo per aumentare il numero di interazioni. A frenare gli entusiasmi ci ha pensato Jimmy O’Keefe, responsabile del marketing dei prodotti per creator di Instagram.

Stando alle sue parole, cambiare la traccia audio a un post non porta a miglioramenti e non fa girare maggiormente un contenuto uscito mesi o anni fa. Dunque nessun vantaggio in termini di posizionamento, ma solo di personalizzazione dei propri contenuti.

La novità dovrebbe arrivare già nei prossimi giorni sia nella versione Android dell’app, sia in quella per iPhone. Anche per i brand ci sarà la possibilità di aggiornare i contenuti sponsorizzati e di rinnovare la canzone tutte le volte che si desidera. Meta non ha infatti inserito alcun limite alla modifica delle tracce, basta seguire la medesima procedura e confermare il tutto con un tap sullo schermo.