Stipendi più alti e meno tasse per chi fa più figli, è giusto? Rispondi al sondaggio

Stipendi più alti e meno tasse per chi fa più figli, è giusto? Questo è il sondaggio che Money.it vuole proporre ai suoi lettori vista la volontà del governo Meloni di aumentare la natalità - problema atavico dell’Italia - attraverso tutta una serie di misure tese a favorire una inversione del trend delle nascite nel Belpaese.

Stipendi più alti e meno tasse per chi fa più figli, è giusto? Di' la tua!

PER RISPONDERE AL SONDAGGIO OCCORRE CLICCARE SUL BOX IN ALTO

Quello della natalità è un problema molto serio in Italia. Tralasciando le opinabili parole pronunciate dal ministro Francesco Lollobrigida, il governo ha deciso di intervenire a sostegno delle famiglie prevedendo stipendi più alti e meno tasse per chi fa più figli.

Come nel dettaglio l’esecutivo andrà ad agire ancora non è dato sapere, visto che al vaglio ci sarebbero diverse ipotesi per diminuire le tasse e aumentare gli stipendi. L’unica cosa certa è che, in un modo o nell’altro, a breve il governo dovrebbe partorire un decreto legge sul tema.

Una strada quella intrapresa dalla maggioranza che però non sembrerebbe piacere a tutti, visto che di fatto si andrebbero a generare delle discriminazioni tra chi ha figli e chi no oppure ne ha solo uno. Inoltre, sono ancora fumose le coperture mentre diverse associazioni rivendicano come le famiglie hanno bisogno di un miglioramento dei servizi e non solo di aiuti economici.

Lo scopo di questo sondaggio, che ricordiamo non ha un valore scientifico ma soltanto indicativo non essendo realizzato a campione, è quello di capire quale sia il parere dei lettori di fronte a quella che sarebbe la soluzione del governo per incentivare la natalità in Italia.

Meno tasse per chi fa figli: il sondaggio

In Italia mai siamo stati messi così male in tema di natalità: stando ai dati Istat relativi a quest’anno, nel nostro Paese abbiamo sette nascite e dodici decessi per ogni mille abitanti. Di questo passo, oltre a un calo della popolazione, andiamo incontro a delle serie difficoltà per quanto riguarda il settore del lavoro e quello previdenziale.

Il governo così ha pensato di aumentare gli stipendi e tagliare la tasse a quelle coppie che decidono di fare figli. A palesare questa volontà è stato Il Foglio che ha riportato quelle che sarebbero le intenzioni del ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, che avrebbe bruciato sul tempo Giorgia Meloni che si dice fosse sul punto lei di annunciare la novità.

“La proposta di Giorgetti - si legge sul giornale - è questa: presentare entro l’anno un bonus famiglie modello ’110%’ pensato per i genitori con figli. In sintesi: niente tasse per chi fa figli”. La misura però potrebbe riguardare solo chi ha almeno due figli.

Il leghista Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero delle Imprese, ha ipotizzato invece “una detrazione di 10.000 euro l’anno per ogni figlio a carico (ora 950 euro fino ai 21 anni) fino al termine degli studi anche universitari, per tutti i nuclei senza limiti di reddito”.

In attesa di capire come deciderà di agire il governo, sono già diverse le critiche. “A ragazzi e ragazze - ha scritto sui social la deputata del Pd Laura Boldrini - bisogna offrire lavoro stabile e salari adeguati per pianificare il proprio futuro e poter rimanere in Italia”.

In più per quanto riguarda le tasse ci sarebbe una palese discriminazione anche verso chi ha solo un figlio, senza contare che soprattutto nelle grandi città, le giovani coppie chiedono un miglioramento del welfare e dei servizi e non solo soldi in più.

Il sondaggio di Money.it di conseguenza arriva nel momento in cui in Italia è incandescente il dibattito sul tema, con la questione immigrazione nel ruolo di convitato di pietra ogni volta che nel nostro Paese c’è da affrontare la questione della natalità.