Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Stimoli fiscali contro l’inflazione: la strategia controversa di USA e Giappone

Redazione Money Premium

8 Dicembre 2025 - 06:01

Due economie avanzate sperimentano un approccio inedito: combattere i rincari con la spesa pubblica.

Stimoli fiscali contro l’inflazione: la strategia controversa di USA e Giappone

Seguici su

L’uso dello stimolo fiscale come strumento per contenere la crescita dei prezzi rappresenta una delle scelte più discusse della politica economica contemporanea. Stati Uniti e Giappone stanno rispondendo alle pressioni sul potere d’acquisto con misure fiscali espansive, una strategia che molti economisti considerano potenzialmente controproducente.

Negli Stati Uniti, l’amministrazione guidata da Donald Trump ha deciso di sostenere direttamente le famiglie con trasferimenti finanziati dalle entrate dei dazi commerciali. L’assegno previsto per la maggior parte dei nuclei familiari si inserisce in un quadro più ampio di riduzioni fiscali che hanno ampliato il disavanzo pubblico. Questa impostazione privilegia un’economia “calda”, lasciando intendere una tolleranza per un livello dei prezzi superiore all’obiettivo stabilito dalla banca centrale. Il governo mira infatti a sostenere la crescita nominale, anche a costo di prolungare la permanenza dell’inflazione su valori elevati.

Un’impostazione molto simile si ritrova in Giappone, dove la nuova premier Sanae Takaichi ha fatto dell’attenuazione del carovita uno dei cardini della propria azione politica. Il pacchetto di stimoli in preparazione, potenzialmente più grande di quello varato in precedenza, mira a sostenere la domanda interna e a mitigare l’impatto dei rincari su famiglie e imprese. Al contempo, figure favorevoli a politiche di bilancio espansive sono state inserite in posizioni strategiche, e gli impegni di lungo termine sul riequilibrio del debito pubblico appaiono ormai oggetto di revisione. Anche in questo caso, si nota una pressione significativa verso una politica monetaria accomodante, nonostante l’inflazione abbia superato i livelli di riferimento. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Inflazione
# Giappone
# Stati Uniti
# Banche centrali
# Spesa pubblica

Iscriviti a Money.it

FT logo

Ci stiamo preoccupando troppo del debito pubblico?

Non è la dimensione del debito pubblico a doverci preoccupare, ma la (…)

5 dicembre 2025

Il testo integrale dell’intervista all’ammiraglio Cavo Dragone (Nato) al Financial Times

La Nato valuta risposte più aggressive alle minacce ibride di Mosca, dai (…)

2 dicembre 2025

L’intelligenza artificiale allungherà la vita o la accorcerà?

I nuovi progressi della scienza possono offrire una vita più lunga ad (…)

2 dicembre 2025

L’America riscrive la geografia degli investimenti globali

L’ondata di capitali stranieri verso gli USA segna un nuovo ordine (…)

29 novembre 2025

La verità sulla disoccupazione dei laureati: i dati raccontano un’altra storia

Non sono i laureati a soffrire di più nel mercato del lavoro del 2025, ma i (…)

25 novembre 2025

Come l’intelligenza artificiale sta trasformando lo shopping

GenAI trasforma lo shopping in un dialogo personalizzato: suggerisce (…)

21 novembre 2025

Selezionati per te

Una coppia di miliardari dona il 95% del suo patrimonio. “Offriamo 9 miliardi di euro per un mondo migliore”

Economia internazionale

Una coppia di miliardari dona il 95% del suo patrimonio. “Offriamo 9 miliardi di euro per un mondo migliore”
Un tunnel sottomarino collegherà Europa e Africa. «Sarà un progetto gigantesco»

Economia internazionale

Un tunnel sottomarino collegherà Europa e Africa. «Sarà un progetto gigantesco»

Correlato

Sony sfida i colossi dei pagamenti e lancia una stablecoin per pagare su PlayStation Store

News imprese

Sony sfida i colossi dei pagamenti e lancia una stablecoin per pagare su PlayStation Store