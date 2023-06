Sondaggi politici: volano Meloni e M5s, male il Pd e il duo Renzi-Calenda

L’ultimo sondaggio politico di Ixè, reso noto im data 19 giugno, fa registrare diverse novità rispetto all’ultima rilevazione realizzata dall’istituto lo scorso 30 marzo. Da allora ci sono stati diversi avvenimenti importanti: dalla morte di Silvio Berlusconi fino alle elezioni amministrative e la lite-riappacificazione tra Carlo Calenda e Matteo Renzi.

Sondaggio Ixè 19 giugno Fonte Scenari Politici

Alle elezioni regionali in Molise che si terranno domenica 26 e lunedì 26 giugno, Azione e Italia Viva non saranno presenti con un proprio candidato e con un propria lista, ma i renziani hanno annunciato che sosterranno il candidato del centrodestra.

Guardando il sondaggio emerge come adesso che sono “pesati” singolarmente, Renzi e Calenda avrebbero perso diversi voti tutto a vantaggio nel novero dei moderati di +Europa e di Forza Italia.

In vista delle elezioni europee del giugno 2024, stando al sondaggio se si dovessero presentare separati sia Azione sia Italia Viva non riuscirebbero a superare la soglia di sbarramento del 4%.

Se i sondaggi non dovessero cambiare, appare probabile che per non correre rischi Renzi e Calenda alla fine si potrebbero presentare insieme alle europee, con il listone che potrebbe accogliere anche +Europa.

Sondaggi politici: bene Meloni e M5s

Il sondaggio politico di Ixè sembrerebbe sorridere sempre a Giorgia Meloni che, nonostante le difficoltà del governo sul Pnrr e gli scarsi risultati in politica estera, sarebbe tornata a veleggiare oltre la soglia psicologica del 30%.

Fratelli d’Italia così si confermerebbe sempre il primo partito del Paese per distacco, anche perché il Partito Democratico esaurita la spinta della vittoria di Elly Schlein alle primarie sarebbe nettamente in calo rispetto a fine marzo.

Segno positivo nel sondaggio invece per il Movimento 5 Stelle, ormai sempre più proiettato verso una alleanza stabile con il Pd e Alleanza Verdi-Sinistra, con il tandem rossoverde che potrebbe farcela a superare la soglia di sbarramento alle europee.

Infine ci sarebbe un passo in avanti anche per la Lega, ben lontana dai fasti di un tempo e con un Matteo Salvini sempre in discussione vista la crescita di gradimento dei presidenti Luca Zaia e Massimiliano Fedriga.

In generale il centrodestra sarebbe nettamente in crescita nel sondaggio: con le opposizioni che marciano separate, Giorgia Meloni appare destinata a dormire sonni tranquilli ancora a lungo.