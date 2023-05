Sondaggi politici: vola Schlein, crollo Meloni e M5s. Renzi e Calenda in crisi

L’ultimo sondaggio politico di Demos & Pi, pubblicato lo scorso 29 aprile da La Repubblica, ha dipinto quello che sarebbe l’attuale scenario dei partiti nostrani due mesi dopo l’ultima rilevazione realizzata a febbraio: nonostante il periodo temporale relativamente breve, ci sarebbero grandi cambiamenti per quanto riguarda le intenzioni di voto.

Sondaggio Demos & Pi del 29 aprile per La Repubblica Fonte Scenaripolitici

Il dato più eclatante del sondaggio è l’autentico balzo in avanti del Partito Democratico che, dopo la vittoria di Elly Schlein alle primarie per la segreteria, si sarebbe migliorato di quasi tre punti percentuali tornando a essere così la principale forza di opposizione.

Una crescita quella del Pd che sarebbe avvenuta soprattutto a discapito del Movimento 5 Stelle, con il partito di Giuseppe Conte che così sarebbe tornato ai livelli delle elezioni politiche di settembre.

Male anche Carlo Calenda e Matteo Renzi: dopo il naufragio del progetto del terzo polo, anche se sarebbe in atto ora un tentativo di creare ugualmente una casa comune dei moderati, per il sondaggio Azione e Italia Viva da sole rischierebbero seriamente di non superare la soglia di sbarramento del 4% delle elezioni europee.

Una asticella che al momento appare proibitiva sia per Alleanza Verdi-Sinistra sia per +Europa, con i secondi che sarebbero corteggiati da Calenda e Renzi visto il 2,7% accreditato dal sondaggio che potrebbe essere molto importante alle europee.

Sondaggi politici: male Meloni e Salvini, Berlusconi ok

Nell’ambito della maggioranza di governo, l’ultimo sondaggio politico di Demos & Pi sembrerebbe sorridere solo a Forza Italia che, paradossalmente, avrebbe iniziato a crescere da quando Silvio Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele.

Sarebbe nettamente in calo invece Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni che per il sondaggio negli ultimi due mesi avrebbe perso l’1,2% mantenendo comunque un ampio margine di vantaggio rispetto al rampante Partito Democratico.

Il sentore è che il futuro prossimo della politica nostrana sarà segnato dalla sfida tutta al femminile tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, visto il declino di Matteo Salvini e le difficoltà di Giuseppe Conte nel riportare i 5 Stelle ai fasti del 2018.

Difficilmente però ci sarà un ritorno al bipolarismo centrodestra-centrosinistra, visto che i vari Renzi e Calenda al momento appaiono molto distanti dal Pd; nonostante il calo per Meloni e Salvini e le voci di un possibile simposio giallorosso, stando al sondaggio l’attuale maggioranza di governo se unita vincerebbe di nuovo delle ipotetiche elezioni.