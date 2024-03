Sondaggi politici, vola il Pd: male Meloni e M5s, Calenda sotto il 4%

L’ultima supermedia dei sondaggi politici di YouTrend - pubblicata in data 15 marzo per conto di Agi - non sembrerebbe risentire dei risultati delle elezioni regionali in Abruzzo, con il presidente uscente di centrodestra Marco Marsilio che ha sconfitto il candidato del campo largo di centrosinistra Luciano D’Amico.

Giorgia Meloni è riuscita a tenere l’Abruzzo ma non sembrerebbe essere riuscita a evitare un nuovo tonfo nei sondaggi politici: Fratelli d’Italia da settimane sarebbe in costante calo anche se sempre di gran lunga la prima forza politica del Paese.

Non sorride anche Matteo Salvini visto che la Lega sarebbe attestata nuovamente in calo, con la golden age del Carroccio e del suo Capitano che ormai sembrerebbe essere definitivamente svanita.

Stabile invece per i sondaggi Forza Italia, con gli azzurri che comunque ora sarebbero più vicini alla Lega e pronti a un eventuale sorpasso alle elezioni europee di giugno.

Nel complesso considerando anche Noi Moderati, il centrodestra nell’ultima settimana sarebbe calato dello 0,8% per i sondaggi restando però sempre la maggioranza relativa in caso di elezioni.

Sondaggi politici: bene il Pd, giù il M5s

I sondaggi politici nell’ultima settimana vedrebbero in forte ascesa il Partito Democratico, ora più vicino a Giorgia Meloni e oltre la soglia psicologica del 20%, obiettivo non dichiarato dei dem alle europee.

Brusco passo indietroda parte del Movimento 5 Stelle che comunque continuerebbe a veleggiare intorno alle percentuali ottenute alle ultime elezioni, un buon bottino di voti che rende i grillini indispensabili al Pd per poter costruire una coalizione alternativa alla maggioranza di governo.

Bene Alleanza Verdi-Sinistra visto che il tandem rossoverde sarebbe al momento oltre la soglia di sbarramento del 4%, asticella che invece non verrebbe oltrepassata per i sondaggi da Azione.

Carlo Calenda non a caso starebbe pensando di candidarsi in prima persona alle europee, un modo questo per cercare di sfruttare il “brand” del suo nome per spingere il suo partito oltre l’agognato 4%.

Chi invece da tempo ha annunciato la sua candidatura è Matteo Renzi, con Italia Viva che sarebbe in crescita nelle intenzioni di voto al pari di +Europa, ma per entrambi i partiti la soglia di sbarramento sembrerebbe essere ancora lontana.

In calo infine Italexit che ha annunciato un’alleanza alle europee con Sud Chiama Nord, il partito dell’ex sindaco di Messina Cateno De Luca che per l’appuntamento elettorale sta creando un listone denominato Libertà.