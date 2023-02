Sondaggi politici: balzo Pd, male Salvini e M5s. Ok Meloni, crolla Berlusconi

Non mancano le novità nell’ultimo sondaggio politico di Swg, diramato in data 6 febbraio dal Tg La7. Dopo un periodo negativo tornerebbe a salire Giorgia Meloni, con Fratelli d’Italia che appare essere in buon salute nonostante le polemiche che hanno investito i suoi esponenti Giovanni Donzelli e Andrea Delmastro.

Sondaggio Swg 6 febbraio - prima parte Fonte Tg La7

Se Giorgia Meloni può sorridere guardando il sondaggio, lo stesso non si può dire per i suoi storici alleati Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, entrambi indicati in netto calo rispetto alla stessa rilevazione effettuata la scorsa settimana.

La Lega così sarebbe sempre più lontana dalla doppia cifra, una situazione inimmaginabile fino a un anno fa; sempre più in basso invece Forza Italia, con gli azzurri che sembrerebbero essere ormai in pieno declino.

Nel complesso per il sondaggio il centrodestra sarebbe in calo di mezzo punto percentuale, una sorta di campanello d’allarme per il governo Meloni anche se la maggioranza sembrerebbe essere proiettata verso una doppia vittoria alle elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio.

Sondaggi politici: Pd recupera sul M5s

L’ultimo sondaggio politico di Swg è molto interessante anche per capire quelle che sarebbero le attuali dinamiche tra le fila dell’opposizione; il Movimento 5 Stelle si confermerebbe così come seconda forza del Paese anche se in flessione rispetto a sette giorni fa.

In netta ripresa invece ci sarebbe il Partito Democratico, che starebbe sfruttando l’eco mediatico relativo alle primarie con cui i dem sceglieranno il loro nuovo segretario: stando al conteggio parziale dei voti nei circoli, Stefano Bonaccini è davanti a Elly Schlein con i due che, salvo clamorose sorprese, saranno i contendenti nel testa a testa finale ai gazebo.

Sondaggio Swg 6 febbraio - seconda parte Fonte Tg La7

Un crescita quella del Pd che sarebbe avvenuta a discapito delle altre forze di centrosinistra, con il tandem Azione-Italia Viva in calo al pari dell’altro duo Alleanza Verdi-Sinistra; segno negativo nel sondaggio anche per +Europa che, stando alle recenti dichiarazioni di Carlo Calenda, potrebbe rientrare nel progetto federativo del terzo polo.

Se così fosse i moderati potrebbero superare la soglia psicologica del 10% nelle intenzioni di voto, anche se il colpaccio sarebbe sempre quello di strappare Forza Italia - o almeno una parte di questa - dalla sfera del centrodestra.

Il sondaggio infine vede in ripresa Per l’Italia con Paragone che, a differenza della stabile Unione Popolare, non presenterà propri candidati alle imminenti elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio.