Sondaggi politici, Meloni in crisi: bene M5s e Forza Italia, in calo Salvini e Renzi

L’ultimo sondaggio politico di Swg, diramato in data 4 marzo dal Tg La7 di Enrico Mentana, sembrerebbe risentire dell’effetto Sardegna, con la candidata giallorossa Alessandra Todde che ha vinto le elezioni regionali per soli 1.600 voti, un margine che andrà a evitare ogni possibilità di riconteggio da parte del centrodestra.

Alle elezioni regionali in Sardegna la premier Giorgia Meloni ha tentato una prova di forza, imponendo come candidato il suo fidato Paolo Truzzu che però ha rimediato una cocente sconfitta nonostante i favori del pronostico. Uno scivolone che sembrerebbe aver condizionato anche l’ultimo sondaggio di Swg.

Fratelli d’Italia infatti sarebbe in forte calo rispetto alla scorsa settimana, lasciando per strada lo 0,4%. Giorgia Meloni sarebbe sempre largamente in testa, ma questa serie di segni negativi sembrerebbero essere un chiaro segno di una possibile crisi.

Il sondaggio non sembrerebbe sorridere anche a Matteo Salvini, con la Lega uscita fortemente ridimensionata dal voto in Sardegna e ora data in flessione anche a livello nazionale.

I voti persi da Salvini e Meloni però stando al sondaggio resterebbero sempre nell’ambito del centrodestra, visto il balzo di Forza Italia che ora alle elezioni europee di giugno potrebbe ambire a sorpassare il Carroccio.

Sondaggi politici: bene il M5s, in calo Renzi e Calenda

Per quanto riguarda il novero dei partiti di opposizione, l’ultimo sondaggio politico di Swg sembrerebbe premiare il Movimento 5 Stelle che, alle elezioni regionali in Sardegna, ha eletto la sua prima storica presidente di Regione.

Stabile invece il Partito Democratico, ora comunque più vicino a Giorgia Meloni visto il tonfo attestato a Fratelli d’Italia: il distacco tra i due partiti però sarebbe sempre di oltre sette punti percentuali.

Il passo indietro indicato ad Azione sarebbe indolore per Carlo Calenda, con l’ex ministro che per il sondaggio sarebbe sempre oltre la soglia di sbarramento del 4% valevole per le elezioni europee.

Oltre la fatidica asticella ci sarebbe anche Alleanza Verdi-Sinistra, mentre il calo di Italia Viva parrebbe allontanare Matteo Renzi - sicuro candidato alle europee - dalla soglia di sbarramento del 4%.

Infine per il sondaggio sarebbero ancora più lontane dalla soglia di sbarramento tutte le altre forze politiche, molte delle quali dovranno cercare di stringere degli accordi elettorali con altri partiti per cercare di portare propri rappresentanti a Bruxelles e Strasburgo.

Ora tutte le attenzioni sono rivolte verso le elezioni regionali in Abruzzo di domenica prossima, con una possibile vittoria del centrosinistra unito che potrebbe mandare in crisi la coalizione di governo.