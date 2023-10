Sondaggi politici: crollano Meloni e Forza Italia, Pd e M5s più vicini al centrodestra

L’ultimo sondaggio politico di Winpoll, realizzato per conto di Scenari Politici e reso noto in data 5 ottobre da La Repubblica, vede il centrodestra nettamente in calo rispetto alle precedente rilevazione effettuata a giugno.

Italy, Winpoll poll: FdI-ECR: 27% (-2)

PD-S&D: 21%

M5S-NI: 15% (+1)

LEGA-ID: 9% (+2)

FI-EPP: 8% (-5)

A-RE: 4%

AVS-LEFT|G/EFA: 4% (+1)

IV-RE: 3% (+1)

+E-RE: 2%

Italexit-*: 1% (n.a.)

UP-LEFT: 1% +/- vs. 12 June 2023 Fieldwork: 29 September - 3 October 2023

Il tonfo maggiore nel sondaggio sarebbe quello di Forza Italia che, durante l’estate, avrebbe lasciato per strada la bellezza di cinque punti percentuali: la spinta scaturita dall’effetto emotivo provocato dalla morte di Silvio Berlusconi si sarebbe esaurita, con gli azzurri che adesso sarebbero tornati ai livelli delle ultime elezioni politiche.

Netto passo indietro anche per Giorgia Meloni, ma Fratelli d’Italia continuerebbe a essere sempre il primo partito del Paese e con un bottino di voti maggiore rispetto al voto delle politiche che si è tenuto poco più di un anno fa.

L’unica forza politica a sorridere nel centrodestra sarebbe la Lega, con Matteo Salvini che per il sondaggio avrebbe rosicchiato a Giorgia Meloni un po’ di quei voti che negli ultimi tempi hanno fatto il percorso inverso decretando l’ascesa della premier.

Per quanto riguarda l’opposizione, il Partito Democratico sarebbe ora più vicino a Fratelli d’Italia anche se il distacco resterebbe di oltre sei punti percentuali; passo in avanti poi per il Movimento 5 Stelle che ormai sembrerebbe aver trovato la propria dimensione.

Tra i partiti che alle prossime elezioni europee sarebbero a rischio di non superare la soglia di sbarramento del 4%, il sondaggio indica Azione oltre la fatidica asticella che invece per un soffio non sarebbe raggiunta da Alleanza Verdi-Sinistra.

Più distanti invece +Europa e Italia Viva: se i primi dovrebbero correre insieme a Carlo Calenda, la corsa di Matteo Renzi alle europee - l’ex premier ha annunciato la sua candidatura - sembrerebbe essere al momento tutta in salita.

Sondaggi politici: Pd-M5s più vicini al centrodestra

Fermo restando che i sondaggi politici vanno sempre presi con le molle, il centrodestra sembrerebbe iniziare a risentire delle difficoltà che ci sono nel dare vita a una legge di Bilancio che per Giorgia Meloni sarà “seria e prudente”.

Facendo un rapido calcolo per quanto riguarda il centrodestra, stando al sondaggio di Winpoll Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, insieme sarebbero al 44,2%, che può essere arrotondato a 45% se ci consideriamo anche la “quarta gamba” di Noi Moderati.

In caso di elezioni politiche, se dovesse concretizzarsi un coalizione formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra, i giallorossi nel complesso sarebbero al 40,1%.

La distanza tra i due poli così non sarebbe particolarmente ampia ma, se nel centrosinistra dovesse materializzarsi quel “campo largo” da tempo evocato, con l’aggiunta di Azione e +Europa - per Matteo Renzi invece le porte sono chiuse da tempo - ci sarebbe addirittura il sorpasso.

Fantapolitica? Può darsi visto che Carlo Calenda nelle scorse ore ha ribadito che mai entrerebbe a far parte di una coalizione del genere, ma intanto Azione il 22 ottobre alle amministrative a Foggia sarà insieme a Pd e 5 Stelle e la stessa cosa dovrebbe avvenire a inizio anno alle regionali in Abruzzo.

Riusciranno gli scenari allettanti ipotizzati dai sondaggi a far scoppiare la pace tra le fila delle forze di opposizione? Al momento non sembrerebbero esserci i presupposti per un’intesa a livello nazionale, ma nella politica italiana di recente abbiamo imparato che le sorprese sono sempre dietro l’angolo.