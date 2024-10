Sondaggi politici, crolla il Pd: male Meloni, crescono M5s e Forza Italia

Come non pagare le tasse sui Bitcoin

L’ultimo sondaggio politico di Swg, reso noto in data 14 ottobre dal Tg La7 di Enrico Mentana, sancisce quella che sarebbe una vera e propria crisi per il Partito Democratico, da tempo in forte calo nelle intenzioni di voto.

Per il sondaggio in una sola settimana il Pd avrebbe perso lo 0,4%, un autentico tonfo che fa il paio con quelli attestati nelle scorse settimane: per Elly Schlein che negli ultimi giorni ha fatto notizia soprattutto per il suo duetto durante un concerto degli Articolo 31, si tratterebbe dell’ennesimo campanello d’allarme suonato nelle ultime settimane.

Anche per Giorgia Meloni il momento non sembrerebbe essere dei migliori, ma la premier può sempre contare su dei Fratelli d’Italia indicati oltre alla percentuale - ottima - ottenuta alle elezioni europee.

Il paradosso è che in quello che in teoria dovrebbe essere il momento più difficile per la maggioranza, vista la legge di Bilancio in discussione, nel suo complesso il centrodestra sarebbe in crescita stando al sondaggio.

A migliorarsi sarebbe soprattutto Forza Italia, ormai stabilmente davanti a una Lega dove la scena ormai appare essere tutta per Roberto Vannacci, con Matteo Salvini quasi relegato a un ruolo di comprimario.

Sondaggi politici: bene M5s e Renzi, cala Calenda

Il sondaggio politico di Swg sorride anche al Movimento 5 Stelle: dopo lo strappo dei giorni scorsi, gli sherpa del Pd ora starebbero mediando con i pentastellati per mantenere il centrosinistra unito alle elezioni regionali in Emilia-Romagna.

Del resto i 5 Stelle ormai sono indispensabili ai dem - al pari di Alleanza Verdi-Sinistra nonostante la flessione attestata ai rossoverdi - per provare a impensierire Giorgia Meloni.

Sul fronte dei moderati, che alle prossime regionali faranno parte della coalizione di centrosinistra seppur spesso mimetizzati nelle liste civiche, il nuovo passo indietro di Azione sembrerebbe allontanare Carlo Calenda dalla soglia del 3%.

Situazione simile per Matteo Renzi nonostante il segno positivo attestato a Italia Viva dal sondaggio, mentre +Europa sarebbe in leggera flessione e sempre più distante dall’agognata asticella.

Anche se le prossime elezioni politiche appaiono lontane - ma in politica non si può dare nulla per scontato -, per tutti questi partiti sarà fondamentale stringere delle alleanze elettorali per poter sperare di portare propri rappresentanti in Parlamento.

