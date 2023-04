Sondaggi politici: balzo M5s, male Meloni e Berlusconi. Renzi e Calenda divisi rischiano di non superare la soglia

L’ultimo sondaggio politico di Emg, diramato in data 11 aprile dal programma televisivo Agorà, vede complessivamente in calo il centrodestra anche se, in caso di elezioni, se così fosse la coalizione di governo sarebbe sempre vincente viste le divisioni all’interno delle forze di opposizione.

Sondaggio Emg 11 aprile - prima parte Fonte Agorà

Fratelli d’Italia infatti sarebbe in flessione dando conferma di un periodo non proprio brillante: dopo la forte crescita dei mesi scorsi, per Giorgia Meloni dovrebbe trattarsi di un calo fisiologico anche se, questa serie di segni negativi, probabilmente avranno fatto scattare più di un campanello d’allarme a Palazzo Chigi.

Passo indietro anche per Forza Italia, con gli azzurri che nel sondaggio sembrerebbero accusare il ricovero in terapia intensiva di Silvio Berlusconi: anche se le condizioni di salute dell’ex presidente del Consiglio sono in miglioramento, il futuro del partito resta sempre un autentico rebus.

L’unica forza politica di governo che per il sondaggio sarebbe in crescita è la Lega, Matteo Salvini comunque è sempre ben lontano dai fasti di un tempo visto il travaso di voti a favore di Fratelli d’Italia avvenuto alle elezioni politiche dello scorso settembre.

Sondaggi politici: cresce il M5s

Per quanto riguarda le forze di opposizione, l’ultimo sondaggio politico di Emg sorride al Movimento 5 Stelle che sembrerebbe aver retto al ciclone-Schlein confermandosi oltre quel 15% ottenuto alle politiche.

Stabile il Partito Democratico che, da quando Elly Schlein è diventata la nuova segretaria, ha iniziato a crescere nei sondaggi superando proprio i pentastellati anche se la sua corsa adesso sembrerebbe essersi rallentata.

In leggera flessione invece il tandem Azione-Italia Viva che però è destinato a separarsi: dopo la rottura tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, l’ipotesi del partito unico sembrerebbe essere tramontata definitivamente.

Sondaggio Emg 11 aprile - seconda parte Fonte Agorà

Alle elezioni europee 2024, che si terranno a maggio del prossimo anno, i due partiti in solitaria rischierebbero seriamente di non superare la soglia di sbarramento del 4%; uno tra Calenda e Renzi così potrebbe cercare di dare vita a una lista insieme a +Europa, indicata stabile nel sondaggio al pari di tutte le altre forze politiche in bilico sulla soglia di sbarramento.

In vista delle europee, anche Alleanza Verdi Sinistra al momento sembrerebbe essere lontana dall’asticella del 4% mentre, dopo il buon risultato alle elezioni regionali in Friuli-Veenzia Giulia, c’è più ottimismo tra le fila di Per l’Italia con Paragone.