Siamo in guerra con la Russia e non lo sappiamo: forze speciali Nato attive in Ucraina, la verità svelata dai leaks?

La Nato è in guerra contro la Russia? Una domanda questa che potrebbe sembrare banale ma che - ca va sans dire - ci riguarda molto da vicino essendo l’Italia uno dei trentuno Stati membri dell’Alleanza atlantica legati tra di loro dal Trattato Nord Atlantico che, negli Articoli 4 e 5, contiene passaggi come “le parti si consulteranno ogni volta che, nell’opinione di una di esse, l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti fosse minacciata” oppure “le Parti convengono che un attacco armato contro uno o più di loro in Europa o Nord America sarà considerato un attacco contro tutti loro”.

Uno dei documenti riservati del Pentagono che è stato diffuso online ci racconta però una storia ben diversa rispetto ai dettami ufficiali degli accordi Nato; stando a un file che è stato visionato dalla Bbc, alcuni Paesi dell’Alleanza sarebbero presenti con proprie forze speciali in Ucraina.

Se questa rivelazione fosse vera, vorrebbe dire che la Nato non si starebbe limitando alle sole forniture militari e al sostegno economico nei confronti dell’Ucraina, ma sarebbe coinvolta direttamente con proprie forze sul campo in questa guerra.

Finora i Paesi che sostengono l’Ucraina progressivamente hanno alzato sempre più l’asticella degli aiuti militari, passando nel giro di pochi mesi dal fornire solo armi difensive a inviare tank e aerei da guerra.

Che l’Occidente stia fornendo a Kiev anche supporto logistico e di intelligence non è di certo un mistero - così come la presenza di tanti volontari inseriti nella Brigata internazionale che è integrata all’esercito ucraino - ma l’invio di truppe sul campo finora è stato considerato sempre una sorta di linea rossa da non oltrepassare per non correre il rischio di una escalation che potrebbe portare a una guerra mondiale o nucleare.

Nato in guerra con la Russia? Cosa dice il documento svelato

Il documento classificato che potrebbe stravolgere la narrazione ufficiale di questa guerra è datato 23 marzo; stando a quanto è stato diffuso dai media, il suo contenuto andrebbe a rivelare che cinque Paesi membri della Nato al momento avrebbero proprie forze speciali operanti in Ucraina.

Come riporta il Corriere della Sera, nel dettaglio il documento indica che “il Regno Unito avrebbe il più ampio contingente di forze speciali in Ucraina (50), seguito dalla Lettonia (17), dalla Francia (15), dagli Stati Uniti (14) e dall’Olanda (1)”.

Se Londra di fronte a questa notizia ha commentato che queste informazioni sarebbero “seriamente inaccurate”, Oltreoceano fonti vicine al Pentagono si sono limitate a confermare l’autenticità del documento.

Cosa stiano facendo queste forze speciali in Ucraina e quale sia il loro ruolo in questa guerra ancora non è dato sapere, ma dopo queste rivelazioni il sospetto che la Nato in questa guerra non sia più un attore non protagonista si sta facendo sempre più fondato.

Se dovessimo essere in guerra contro la Russia - in barba alla nostra Costituzione - che venga detto chiaramente evitando la stucchevole retorica ripetuta a mo’ di nenia da oltre un anno a questa parte: chi governa - senza dimenticare l’esecutivo in carica fino allo scorso ottobre - dovrebbe avere l’obbligo della chiarezza verso i cittadini, specie se in ballo c’è il rischio di essere travolti da un conflitto mondiale dalle conseguenze potenzialmente catastrofiche per tutto il genere umano.