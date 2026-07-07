Quante tasse si pagherebbero in meno se in Italia non ci fosse l’evasione fiscale? I dati ufficiali contenuti nella “Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva” redatto annualmente da una Commissione Tecnica sono impietosi e rivelano che se ogni cittadino versasse realmente il dovuto, la pressione fiscale diventerebbe più equa.

Estirpare totalmente l’evasione fiscale permetterebbe un taglio di tutte le imposte e le tasse che gravano sui cittadini a partire dall’IRPEF.

Quali sono le cifre reali dell’evasione fiscale, quali sono le tasse più evase e come cambierebbero le aliquote fiscali se ognuno facesse il proprio dovere?

Quanto pesa l’evasione fiscale

Secondo le ultime stime, l’evasione fiscale si attesta a 98,5 miliardi di euro, ma se si considerano anche i contributi non versati la cifra si alza a 110 miliardi di euro l’anno.

Per capire quanto questo numero sia pesante basta pensare al fatto che questa somma basterebbe a finanziare quattro quinti della spesa sanitaria del nostro Paese.

Dalla relazione emerge che l’evasione pesa il 17,3% di quanto realmente dovuto all’Erario, ovvero ogni 10 euro 1,73 euro vengono evasi.

Quali categorie evadono di più?

Il peso dell’evasione fiscale non è uniforme su tutte le categorie di contribuenti ed esistono imposte più evase di altre. La percentuale maggiore di evasione fiscale è registrata nel lavoro autonomo e nelle imprese dove la percentuale aumenta a 60,6% (ogni 10 euro di imposte dovute, 6 euro non vengono versati). A differenza dei lavoratori dipendenti, autonomi e imprese non hanno il meccanismo di ritenuta alla fonte.

Per Iva e Imu l’evasione fiscale si aggira attorno al 20% (2 euro evasi ogni 10 dovuti), mentre per l’Ires l’evasione si attesta al 17,7% (percentuale che rispecchia l’evasione totale).

Senza evasione di quanto scenderebbero le tasse?

Se l’evasione fiscale fosse interamente recuperata e utilizzata per alleggerire il carico fiscale dei cittadini, si assisterebbe a un risparmio consistente. La pressione fiscale potrebbe ridursi con le aliquote che potrebbero scendere in media del 17,3% (ragionamento valido per ogni imposta).

Le tasse dovute ogni anno sarebbero modificate in modo significativo con l’aliquota più alta dell’Irpef (che ricordiamo è del 43% per redditi superiori a 50.000 euro) che potrebbe scendere attorno al 35%. Di conseguenza anche tutte le altre aliquote subirebbero una riduzione proporzionale comportando, per tutti i cittadini, una notevole diminuzione delle imposte.

Si tratterebbe di una svolta che porterebbe ad avere un sistema fiscale sostenibile e salverebbe definitivamente il potere di acquisto delle famiglie e la competitività delle imprese.

L’evasione può scendere

L’evasione fiscale in Italia può essere ridotta e a provarlo sono i dati storici che dimostrano una flessione a partire dal 2017. L’evasione delle principali quattro imposte, che nel 2017 era oltre il 33%, nel 2022 era scesa al 26% grazie all’introduzione della fatturazione elettronica.

Tra il 2024 e il 2025 le entrate per l’Erario sono state migliori del previsto e questo suggerisce che un’ulteriore riduzione dell’evasione per quel biennio è possibile grazie al cambio delle abitudini degli italiani spinti all’uso dei pagamenti digitali.

Parallelamente bisogna evidenziare anche un miglioramento dei dati del recupero delle somme evase da parte del Fisco grazie anche a misure temporanee come la rottamazione delle cartelle e alla maggiore efficacia dei controlli.

La cancellazione totale dell’evasione fiscale è ancora molto lontana, nonostante i miglioramenti degli ultimi anni e il sistema fiscale più equo del “pagare tutti, pagare meno” non è così alla portata del Fisco italiano.