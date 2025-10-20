Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Se dovessi comprare solo un titolo azionario, dovrebbe essere questo

Donato De Angelis

20 Ottobre 2025 - 07:51

Un colosso globale con marchi iconici, strategie di crescita solide e una capacità unica di trasformare creatività e tecnologia in valore nel tempo.

Se dovessi comprare solo un titolo azionario, dovrebbe essere questo

Seguici su

Immagina di poter investire una somma significativa - “tutto” del tuo capitale d’investimento, contraddicendo ogni buona regola di money management - in un’unica società che intendi detenere nel lungo termine. Quale dovresti scegliere? Non un titolo “che va di moda”, né un’azione ultra speculativa di certo. Ma una società con caratteristiche strutturali solide, vantaggi competitivi e dati finanziari indiscutibili.

Come questo gigante del mondo digitale che controlla piattaforme diffuse a livello globale, alimenta un ecosistema di servizi che spaziano dalla ricerca online al cloud computing, dai sistemi operativi all’intelligenza artificiale. Nel corso degli ultimi trimestri ha generato flussi di cassa liberi consistenti, con margini operativi stabili, e dispone di riserve liquide che le permettono di innovare e sperimentare in iniziative secondarie senza compromettere il core business.

Eppure, non è una scommessa puramente legata al trend della tecnologia. Il suo modello beneficia di accesso ai dati e un posizionamento di leadership in mercati chiave con un’altissima barriera all’ingresso - il che significa pochi, pochissimi competitor. Mentre il mondo guarda verso la “next big thing”, questa azienda resta radicata su fondamentali che resistono al tempo e alle mode del momento. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora oppure Prova senza abbonamento

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Investimenti
# Stock picking

Iscriviti a Money.it

Money Awards Logo

Le votazioni ai Money Awards sono aperte!

Registrati su Money.it e vota la tua azienda preferita ai People's Money Awards 2025!

Vota ora
FT logo

Social media, la fine dei gatekeepers

Le comunità in Italia e Germania che avevano avuto accesso anticipato alla (…)

17 ottobre 2025

Ecco come i brand emergenti stanno conquistando quote di mercato a danno delle aziende del lusso

Inditex cresce più del rivale H&M e vanta un margine EBITDA oltre il (…)

14 ottobre 2025

Perché i progressisti dovrebbero preoccuparsi del calo dei tassi di natalità?

Studi recenti mostrano che la mancanza di preoccupazione della sinistra per (…)

10 ottobre 2025

L’intelligenza artificiale può davvero riscrivere le regole della ricerca farmaceutica?

Tra costi crescenti e fallimenti clinici, l’IA promette di accelerare i (…)

7 ottobre 2025

Prepararsi al crash prima dell’età dell’oro dell’intelligenza artificiale

La storia delle rivoluzioni tecnologiche mostra un ciclo di bolle, (…)

3 ottobre 2025

La forza delle minoranze e la debolezza delle maggioranze: il paradosso delle democrazie

Dal caso Wimbledon a dazi e debito pubblico, come le democrazie liberali (…)

30 settembre 2025

Ultime analisi

17/10/2025 - 07:51

È come il 1999 per i mercati finanziari? Sì, ma questa volta è meglio

16/10/2025 - 15:11

3 motivi per cui LVMH vola (e potrebbe farlo anche il lusso italiano)

15/10/2025 - 15:20

La crescita delle azioni Telecom Italia è una trappola?

14/10/2025 - 19:12

Perché non devi avere paura dei dazi se investi

13/10/2025 - 14:37

Mercati azionari: Trump fa marcia indietro ma il vero pericolo arriva comunque dalla Cina

Selezionati per te

Allarme bolla speculativa. È 4 volte più grande della crisi finanziaria del 2008

Analisi dei Mercati

Allarme bolla speculativa. È 4 volte più grande della crisi finanziaria del 2008
Conviene comprare azioni Ferrari dopo il crollo del 15%?

Analisi dei Mercati

Conviene comprare azioni Ferrari dopo il crollo del 15%?

Correlato

NIO crolla in Borsa. -20% in una settimana, rischio effetto domino

Analisi dei Mercati

NIO crolla in Borsa. -20% in una settimana, rischio effetto domino