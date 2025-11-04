I dividendi record delle banche non sono una vittoria. Sono un segnale

Italia, Paese del dividendo. Così viene chiamata nel resto d’Europa, e anche nel resto del mondo. E uno dei settori più dividend oriented in assoluto, qui a casa nostra, Piazza Affari, è senza ombra di dubbio il settore bancario. Al centro dell’attenzione per un mix micidiale di price appreciation e cedole generose negli ultimi anni. Ma adesso, quali sono le banche con i dividendi più alti? E siamo davvero così sicuri che questi dividendi siano sostenibili? Piccola pulce nell’orecchio: e se non lo fossero? Guardiamolo insieme.

I dividendi record del settore bancario italiano

Dallo strumento di screening dei dividendi di TradingView, emerge una classifica che parla da sola. In testa troviamo BMPS, con un dividend yield dell’11,32%. Segue Banca IFIS con 9,47%, poi Banco BPM al 7,98%, Banca Profilo al 7,95%, Mediobanca con 6,94%, Intesa Sanpaolo al 5,98% e BPER Banca al 5,82%. Queste sono solo alcune delle realtà più generose, ma la lista si allunga sensibilmente, mostrando come il comparto bancario continui a rappresentare il cuore pulsante del rendimento da dividendo a Piazza Affari. [...]