Quanto scenderà la rata del mutuo nei prossimi mesi? Con ogni probabilità, alla riunione di giovedì 11 settembre, la Banca centrale europea non toccherà i tassi di interesse. Dopo 8 sforbiciate da dicembre 2023 a oggi, la Bce ha fermato il ciclo dei tagli a luglio, ma oggi la rata di un mutuo medio a tasso variabile è già scesa di oltre 150 euro.

Ma se davvero arriveranno altri tagli entro fine anno, quanto potrà calare ancora la rata mensile? E conviene bloccare subito un tasso fisso oppure continuare a scommettere sul variabile?

Il tema non è accademico, perché dietro quei 15-20 euro in meno al mese ci sono bilanci familiari che respirano, giovani coppie che decidono se comprare casa oggi o aspettare, investitori immobiliari che fiutano l’occasione. A settembre 2025, le migliori offerte sul mercato fotografano un mondo in cui i mutui variabili sono tornati più leggeri dei fissi, ma con quest’ultimi che viaggiano su livelli storicamente bassi e stabili. Un bivio che costringe a guardare oltre l’immediato, perché la vera partita si gioca non nei prossimi tre mesi, ma nei prossimi anni.

Mutui variabili, la discesa è già iniziata

Guardando ai numeri, la parabola è evidente. Da dicembre 2023, quando un mutuo da 126.000 euro a 25 anni viaggiava su rate da 752 euro, siamo passati ai 601 euro di giugno 2025. In pratica, una famiglia ha già guadagnato un margine di quasi 150 euro al mese, che su base annua fa oltre 1.700 euro di risparmio. E la partita non è finita, perché se davvero i tassi Bce scenderanno ancora fino all’1,5-1,75 per cento, il conto potrebbe alleggerirsi ulteriormente. Non sono cifre da capogiro, ma abbastanza per pagare le bollette di un trimestre o per accumulare un piccolo gruzzolo da destinare a spese extra.

Il rovescio della medaglia è che la discesa non è immediata. I tassi Bce impiegano settimane per riflettersi sugli indici Euribor e quindi sulle rate. E soprattutto, il beneficio è più marcato su mutui lunghi, a 20-30 anni, dove la quota interessi pesa di più. Chi ha durate brevi noterà un impatto meno vistoso. Ma il trend è chiaro: la rata del mutuo variabile scende nonostante i tassi fermi da giugno. Anche se a settembre non ci saranno nuove sforbiciate, il variabile resta un’opzione concreta per chi scommette su tassi in discesa, almeno ancora per qualche mese.

Mese Tasso (TAN) medio Rata mensile Variazione rata da gennaio 2022 Gennaio 2022 0,67% 456 € - Dicembre 2022 3,07% 602 € +146 € Giugno 2023 4,67% 713 € +257 € Dicembre 2023 5,21% 752 € +296 € Febbraio 2024 5,20% 751 € +295 € Luglio 2024 4,95% 733 € +277 € Settembre 2024 4,50% 714 € +247 € Ottobre 2024 4,25% 685 € +229 € Dicembre 2024 4,02% 666 € +210 € Febbraio 2025 3,80% 650 € +194 € Marzo 2025 3,65% 640 € +184 € Aprile 2025 3,40% 623 € +167 € Maggio 2025 3,30% 618 € +162 € Giugno 2025 3,06% 601 € +145 € Settembre 2025 2,71% 570 € +114 €

Dunque a settembre, la rata del muto variabile è più bassa di circa 30 euro rispetto a giugno, nonostante i tassi siano rimasti fermi. Un equivoco frequente è pensare che il giorno dopo un taglio BCE la rata del mutuo variabile cali magicamente. In realtà, il meccanismo funziona con un ritardo. Le banche aggiornano i mutui in base agli indici Euribor, che recepiscono i movimenti della Bce con diverse settimane di distanza.

Per esempio, a settembre ci sono offerte sul mercato ancora più convenienti per chi apre il mutuo oggi:

Banca Tasso variabile Taeg Rata mensile Monte dei Paschi di Siena 2,18% 2,42% 545€ Banca Sella 2,45% 2,59% 562€ Webank (BPM) 2,59% 2,68% 571€

La rata scenderà ancora? Secondo alcuni economisti, la fase di tagli dei tassi di interesse da parte della Bce è giunta al capolinea, ma il variabile resta interessante per chi può sopportare un po’ di incertezza. Secondo i futures sugli Euribor, gli indici dovrebbero rimanere stabili fino a fine anno, dunque anche la rata del mutuo. Ma nel caso di nuovi tagli, il ribasso potrebbe essere maggiore.