Quanto guadagna Pep Guardiola? Stipendio e patrimonio

Quanto guadagna Pep Guardiola? Una domanda sempre d’attualità visto che stiamo parlando di quello che è stato indicato come il secondo allenatore più pagato al mondo, dietro in questa speciale classifica soltanto a Diego Simeone.

Pep Guardiola dopo un’ottima carriera da calciatore, è stata un’autentica bandiera del Barcellona facendo una comparsata anche nella nostra Serie A con le maglie di Brescia e Roma, si è imposto poi come uno dei migliori allenatori di sempre.

Partendo dalle giovanili dei blaugrana, è passato poi ad allenare la prima squadra del Barcellona prima di trasferirsi in Germania sulla panchina del Bayern Monaco; dal 2016 invece è la guida del Manchester City.

Impressionante il suo palmarès sia da calciatore sia da allenatore. Sul campo ha vinto - sempre con la maglia del Barcellona - una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe e sei campionati spagnoli. In panchina invece ha vinto tre volte la Liga, altrettante la Bundesliga, sei volte la Premier League, tre Champions League, quattro Mondiali per Club più molti altri trofei tra Supercoppe e Coppe nazionali.

In passato Guardiola è stato accostato anche alla panchina della Juventus, ma il tecnico spagnolo nonostante il suo legame con l’Italia non sembrerebbe essere interessato - al momento - ad allenare in Serie A.

Vediamo allora nel dettaglio lo stipendio di Guardiola con il Manchester City, i dettami del contratto che lo lega ai Citizen oltre a quanto ammonterebbe il suo patrimonio accumulato durante la sua lunga carriera nel mondo del calcio.

Pep Guardiola: stipendio e contratto con il Manchester City

Quando nel 2016 Pep Guardiola ha firmato per diventare l’allenatore del Manchester City, il mister spagnolo si è legato al club inglese inizialmente con un contratto triennale per uno stipendio pari a 25 milioni di euro a stagione.

L’accordo poi è stato rinnovato più di una volta, con l’allenatore che attualmente è sotto contratto con il Manchester City fino al 2027 per uno stipendio che è stato stimato in 23 milioni di euro all’anno.

Dopo un lungo dominio in Premier - in Europa invece il cammino spesso è stato meno brillante se consideriamo il valore della rosa a disposizione -, quest’anno il City sembrerebbe invece faticare, tanto che per la prima volta si è parlato di una sorta di crisi dei Citizen.

Inevitabili sono iniziate a circolare voci di una sorta di ciclo finito per il Manchester City, con tanto di possibile addio di Guardiola anche se il mister più volte ha ribadito che il suo unico pensiero è quello di andare avanti con il suo attuale club.

Il patrimonio di Pep Guardiola

Anche se in rete circolano cifre differenti, nelle nove stagioni passate ad allenare il Manchester City l’allenatore avrebbe guadagnato in media 24 milioni di euro netti a stagione, ovvero oltre 200 milioni in totale.

Con il Bayern Monaco dove è rimasto per tre anni invece lo stipendio di Pep Guardiola è stato indicato come pari ai 19 milioni di euro, mentre al Barcellona come allenatore avrebbe incassato 10 milioni all’anno.

A questi guadagni poi devono essere aggiunti anche gli stipendi ricevuti durante la sua lunga carriera da calciatore, undici anni al Barcellona, per poi chiudere in Qatar - incassando si mormora 2 milioni a stagione - dopo la parentesi in Serie A.

Ci sono poi gli sponsor, con Guardiola che negli anni è stato il testimonial di importanti brand come Puma - intesa siglata nel 2019 -, Dsquared2 e Gore Tex.

Sommando tutte queste voci, nel web circolano alcune stime sul patrimonio di Pep Guardiola che sarebbe ben superiore ai 100 milioni di dollari, anche se appare complicato fare un calcolo preciso dei guadagni del mister iberico.