Gli allenatori più pagati al mondo, la classifica 2025

Chi sono gli allenatori più pagati al mondo? In un calcio ormai sempre più business, questa domanda appare più che lecita visto che anche i mister ormai possono contare su contratti faraonici, con stipendi spesso ben maggiori anche rispetto a quelli dei top player mondiali.

Del resto gli allenatori in molti casi sono diventati autentici manager - soprattutto in Inghilterra -, gestendo non solo lo spogliatoio ma anche gli aspetti gestionali e quelli relativi al calciomercato.

Il risultato è che i mister più quotati incassano stipendi che in alcuni casi sono superiori anche al monte ingaggi totale di alcune squadre della nostra Serie A.

L’entrata a gamba tesa dell’Arabia Saudita nel mondo del calcio - per non parlare delle follie della Premier League - ha aumentato ancora di più il giro di denaro che gravita attorno al mondo del calcio, con calciatori e allenatori che nella penisola hanno trovato il loro Eldorado.

Vediamo allora nel dettaglio chi sono i dieci allenatori di calcio più pagati al mondo, una classifica che vede protagonisti anche mister italiani e vecchie conoscenze della nostra Serie A.

Allenatori più pagati al mondo, la classifica

Se pensate che i calciatori siano troppo pagati, allora vi potrebbe in qualche modo scioccare leggere la classifica secondo Front Office Sports dei dieci allenatori di calcio al momento più pagati al mondo.

Allenatore Squadra Stipendio* Diego Simeone Atletico Madrid 34 milioni Pep Guardiola Manchester City 22,68 milioni Steven Gerrard Al-Ettifaq 17,2 milioni Mikel Arteta Arsenal 17 milioni Jorge Jesus Al-Hilal 11,34 milioni Carlo Ancelotti Real Madrid 10,88 milioni Luis Enrique Psg 10,75 milioni Simone Inzaghi Inter 10 milioni Unay Emery Aston Villa 9 milioni Ruben Amorim Manchester United 7,3 milioni

*Cifre in euro

Diego Simeone così sarebbe l’allenatore più pagato al mondo, con il Cholo che incasserebbe ogni anno la bellezza di 34 milioni dall’Atletico Madrid superando nettamente Pep Guardiola.

Curioso vedere poi come sul gradino più basso del podio ci sia Steven Gerrard, ex bandiera del Liverpool che viene pagato a peso d’oro per allenare i sauditi dell’Al-Ettifaq.

Carlo Ancelotti invece è l’allenatore italiano più pagato, superando in questa speciale classifica Simone Inzaghi fresco di rinnovo con l’Inter.