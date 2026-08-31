Quanti soldi perdi per colpa di errori nel modello 730/2026?

Quanti soldi perdi per colpa di errori nel 730/2026 che invii senza modificare? Da quando si usa il 730 precompilato si è portati, per non incorrere in controlli preventivi, ad accettare il modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate senza apportare correzioni e modifiche. Questo è uno dei passi falsi più comuni nella dichiarazione annuale dei redditi, poiché il modello approntato dal Fisco non è sempre completo o del tutto esatto.

I dati inseriti dall’Agenzia delle Entrate possono essere inesatti e, in alcuni casi il Fisco, pur essendo a conoscenza di un dato, non lo inserisce nella dichiarazione perché necessita di una conferma da parte del contribuente. Dati omessi o errori, però, possono influire sul conguaglio Irpef, portando il contribuente a perdere parte delle somme spettanti.

Verificare con cura ogni campo della dichiarazione dei redditi è quindi essenziale per non rischiare un rimborso Irpef ridotto o azzerato. Tale controllo richiede un’analisi attenta dei dati precaricati dall’Agenzia delle Entrate per verificare che siano state riportate tutte le spese che danno diritto a detrazioni e deduzioni fiscali.

Ricordiamo che la scadenza entro cui inviare il proprio modello 730 all’Agenzia delle Entrate è il 30 settembre, ma bisogna tener presente che prima viene trasmessa la dichiarazione e prima vengono accreditati gli eventuali rimborsi.

Quando si perdono soldi con la dichiarazione dei redditi

Controllare attentamente i dati precaricati dall’Agenzia delle Entrate nella propria dichiarazione dei redditi è un passaggio obbligato: in caso di errori, infatti, la modifica va effettuata.

Se da un lato i contribuenti che accettano senza modifiche il proprio 730 precompilato non incorrono nei controlli documentali dell’Agenzia delle Entrate, dall’altro lato lasciare la dichiarazione così com’è potrebbe tradursi nella perdita dei rimborsi spettanti in base alle detrazioni fiscali.

Va ricordato, inoltre, che la responsabilità della dichiarazione ricade sempre in capo al contribuente: se i dati inseriti in automatico sono sbagliati o inesatti, la responsabilità del controllo è del contribuente. Bisogna tenere presente che accettando una precompilata senza modificarla si evitano i controlli preventivi, ma non quelli formali e la dichiarazione, quindi, può in ogni caso essere sottoposta a futuri controlli.

730/2026: quanti soldi perdi per errori sulle detrazioni spese sanitarie

L’obbligo di tracciabilità dei pagamenti condiziona da anni la possibilità di beneficiare delle detrazioni, pari al 19%, ma le spese sanitarie fanno eccezione rispetto all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti, visto che si possono usare i contanti per le spese sostenute presso il Servizio Sanitario Nazionale e anche presso strutture private accreditate e farmacie, mentre le spese sostenute per visite mediche o presso strutture sanitarie private vanno pagate con mezzi tracciabili.

Per quanto riguarda le spese sanitarie (e anche quelle veterinarie), la detrazione del 19% spetta solo se i costi sostenuti superano l’importo della franchigia di 129,11 euro.

Sotto tale importo non è riconosciuta alcuna detrazione nel 730, quindi chi ha speso meno non può aspettarsi nessun rimborso Irpef.

Chi nel 2025 ha sostenuto, per esempio, 600 euro di spese mediche (quindi superando la franchigia di 129,11 euro), deve calcolare la propria detrazione del 19% su 470,89 euro (600-129,11) ed è pari a 89,46 euro. Questo è il calcolo che si deve fare sulle spese sanitarie per sapere a quanto ammonta la perdita di rimborso Irpef se questi oneri non sono inseriti correttamente in dichiarazione.

Discorso diverso per le spese veterinarie, per le quali si può usufruire della detrazione del 19% solo per le spese superiori alla soglia della franchigia ma senza che eccedano il limite di 550 euro.

La detrazione quindi si deve calcolare su 420,89 euro: facendo i calcoli, il bonus del 19% ammonta a 79,96 euro al massimo.

Quanti soldi perdi per errori sulle altre detrazioni sul modello 730

Sono molte le detrazioni del 19% spettanti al contribuente: per esempio, si può ottenere il rimborso Irpef anche su quanto speso per l’abbonamento ai mezzi pubblici, anche se la soglia massima di spesa è 250 euro, quindi facendo i calcoli il bonus spettante è solo di 47,50 euro.

Per quanto riguarda le spese funebri, sono detraibili per un importo non superiore a 1.550 euro, con riferimento a ciascun decesso, quindi il rimborso massimo spettante è di 294,50 euro.

Il limite per le spese scolastiche per gli oneri sostenuti nel 2025, invece, è 1.000 euro: il rimborso spettante quindi è di 190 euro.

Anche se prese singolarmente le detrazioni non sembrano ammontare a molto, sommate tra di loro, come si vede da questi tre esempi pratici, il rimborso spettante può essere cospicuo (nel nostro caso, è pari a oltre 500 euro).

È fondamentale insomma verificare con cura i dati della precompilata, perché da questi dipende il risultato della dichiarazione (a credito, quindi con dei rimborsi, o a debito, quando è il contribuente a dover versare somme al Fisco).

leggi anche Modello 730 precompilato 2023 sbagliato? Come annullare e rifare la dichiarazione

Attenzione ai giorni di lavoro

Un dato che va controllato con molta cura è quello relativo al numero di giorni di lavoro/pensione. Si tratta di un dato che all’apparenza potrebbe sembrare trascurabile, ma determina l’importo delle detrazioni da lavoro/pensione spettanti. In assenza di esso le detrazioni in questione non vengono proprio inserite (e in alcuni casi si tratta di una detrazione abbastanza corposa che può arrivare a superare anche i 2.000 euro).

Il numero di giorni lavorati (o il numero di giorni per i quali si è percepita pensione) nel 2025 va inserito nel quadro C, al rigo 5.

Vale la pena controllare se il dato è presente e se è giusto soprattutto da parte di chi ha avuto cambi di lavoro, doppio sostituto di imposta o situazioni lavorative particolari. Anche chi è andato in pensione nel 2025 potrebbe non trovare il dato inserito correttamente.