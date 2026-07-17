Tether ha una capitalizzazione di 184 miliardi di dollari all’inizio di luglio 2026, quasi il 60% di un mercato delle stablecoin che nel complesso vale 311 miliardi secondo DefiLlama. Eppure da qualche giorno non si può più comprare su nessun exchange regolamentato in Europa. Il Ceo di Tether Paolo Ardoino non ha cercato l’autorizzazione MiCA, ritenendo incompatibile la regola che richiede almeno il 60% delle riserve in depositi bancari europei con il suo modello di business.

Il 1° luglio 2026 le regole MiCa hanno chiuso il periodo di transizione. Circle, con Usdc e la sorella in euro Eurc, è rimasto l’unico emittente autorizzato come e-money token nel registro Esma. Coinbase, Kraken, Crypto.com e Revolut hanno tolto il token di Tether (Usdt) dagli ordini pubblici per i clienti europei.

Dall’altra parte dell’Atlantico il Genius Act, firmato da Trump il 18 luglio 2025, impone riserve al 100% in contanti, depositi bancari assicurati e titoli di Stato Usa a breve termine, vieta agli emittenti di pagare interessi diretti ai possessori e porta le regole attuative a pieno regime dal 18 luglio 2026.

Le stablecoin da conoscere nel 2026

Non è una classifica per merito, è una mappa delle stablecoin che oggi contano.

Tether

Tether (Usdt) è la stablecoin più conosciuta al mondo. Le transazioni passano su oltre 130 blockchain diverse, da Ethereum a Tron, che resta la rete con la liquidità più profonda. Le riserve comprendono Treasury Usa e prestiti garantiti, obbligazioni societarie e metalli preziosi. Nel 2025 la sede legale è stata spostata a El Salvador. Fuori dal mercato regolamentato europeo, Usdt resta la moneta di riferimento in America Latina, Asia e mercati emergenti. I trader continuano a usarla per muoversi sulle altre criptovalute.

Usd Coin

Usd Coin (Usdc) è emessa da Circle, società quotata al Nyse da giugno 2025. A luglio 2026 ha una capitalizzazione di circa 73-75 miliardi di dollari, con riserve concentrate in Treasury a breve termine e depositi cash. Secondo i dati Visa relativi al primo semestre 2026, Usdc pesa circa il 70% del volume di transazioni «adjusted» delle stablecoin, contro il 25% di Usdt: pur avendo una capitalizzazione minore di quella di Tether, Usdc è la più utilizzata.

Euro Coin

Emessa da Circle (stessa società di Usdc), Eurc è la stablecoin in euro a cui agganciarsi se si opera in Europa dopo il 1° luglio 2026. In questo momento, ha una capitalizzazione di 433 milioni di dollari: il mercato in euro rappresenta una frazione di quello in dollari, nonostante la piena autorizzazione a operare in Europa. Per rispettare il MiCA detiene riserve in euro presso istituti di credito europei, con attestazioni pubblicate ogni tre mesi.

Usds

Usds (ex Dai) ha un market cap di 4,66 miliardi di dollari al 15 luglio 2026. Sky, nata da MakerDAO, ha convertito la maggior parte dei token Dai in Usds ad aprile 2026. A differenza di tutte le altre dell’elenco, Usds è sovracollateralizzata da cripto bloccate su Ethereum, senza riserve bancarie a copertura. Averla nel wallet permette di accumulare interessi tramite lo Sky Savings Rate, un rendimento variabile calcolato direttamente sul saldo, meccanismo che Tether e Usdc non offrono.

PayPal Usd

PayPal Usd (Pyusd)è la stablecoin emessa da Paxos per PayPal. Al momento, capitalizza per 2,84 miliardi di dollari. Offre un rendimento annuo del 3,7% ai possessori per spingere l’adozione, insolito tra le principali stablecoin.

Usd1

Progetto di stablecoin legato alla famiglia Trump, attraverso World Liberty Financial, Usd1 è cresciuto rapidamente nel 2025 ma resta ancora significativamente sotto Usdc, con 4,61 miliardi di dollari.

Usde

Usde (Ethena) non è una stablecoin nel senso classico: mantiene il valore tramite posizioni di delta-hedging su Ethereum, non attraverso riserve in dollari. Ha una capitalizzazione di 4 miliardi.

Global Dollar

Global Dollar (Usdg) è un progetto di stablecoin emesso da Paxos per un consorzio di oltre 100 istituzioni finanziarie. Il modello redistribuisce fino al 100% degli interessi maturati sulle riserve ai partner della rete: un’architettura per aggirare il divieto del Genius Act di pagare interessi direttamente ai singoli utenti. La capitalizzazione è di 2,87 miliardi di dollari.

Ripple Usd

Ripple Usd (Rlusd) è la stablecoin lanciata da Ripple a dicembre 2024 per i pagamenti cross border sulla rete XRP.

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