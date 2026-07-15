Promozione lavorativa, quando spetta e come ottenerla

Lavori da anni nella stessa azienda ma non hai mai ottenuto una promozione? È lecito domandarsi se sia necessario cambiare atteggiamento per dimostrare maggiormente il proprio valore oppure se sia il datore di lavoro a non riconoscere le competenze e le responsabilità acquisite nel tempo.

Prima di trarre conclusioni, però, è importante distinguere tra i casi in cui la promozione lavorativa dipende esclusivamente da una scelta dell’azienda e quelli in cui, invece, rappresenta un vero e proprio diritto del dipendente. In determinate circostanze, infatti, il lavoratore può pretendere non soltanto il corretto inquadramento professionale, ma anche il pagamento delle differenze retributive maturate.

Capire in quale situazione ci si trova è fondamentale anche per scegliere come comportarsi: si può chiedere un aumento di stipendio rivendicando formalmente il livello superiore oppure adottare alcuni consigli per aumentare le possibilità di avanzamento professionale.

Vediamo quindi quando la promozione è obbligatoria e quali sono invece i comportamenti che possono aiutare a ottenere un avanzamento di carriera.

Quando spetta la promozione sul lavoro

Molto spesso si collega la promozione con l’anzianità sul lavoro, nella convinzione che a un certo punto il dipendente più esperto debba scalare i ruoli all’interno dell’azienda ed essere ricompensato per il tempo dedicatole.

Ciò non è completamente errato, nel senso che lavorare a lungo con lo stesso datore di lavoro cementa il vincolo fiduciario tra le parti e permette di acquisire un’esperienza non indifferente. Non è raro che lavorando nella stessa realtà per anni si assumano anche competenze maggiori e più diversificate rispetto a quelle iniziali, a seconda delle necessità dell’azienda. Si può poi aggiungere anche un percorso di crescita personale dovuto a corsi di formazione, titoli di studio, brevetti e quant’altro possa permettere di ambire a posizioni professionali più elevate.

Non si tratta però di meccanismi automatici ed è scorretto ritenere che il datore di lavoro sia obbligato a promuovere il dipendente assunto da molti anni. Ciò accade esclusivamente se previsto dalla contrattazione collettiva, che è bene verificare sempre, possibilmente con l’aiuto di un esperto di diritto del lavoro o sindacale.

Molti Ccnl prevedono infatti alcuni passaggi di livello automatici per i dipendenti, una circostanza frequente soprattutto per i lavoratori assunti inizialmente a livelli iniziali molto bassi. Lo stesso accade se c’è qualche disposizione analoga nel contratto individuale, per quanto sia una circostanza ben più rara.

Quando la promozione è automatica

Veniamo ora all’ipotesi di vera e propria promozione automatica, che può esser fatta valere in tribunale, con tanto di risarcimento danni. Partiamo dal presupposto che il datore di lavoro è libero di variare le mansioni del dipendente, anche di tipo inferiore, purché resti nello stesso livello e categoria legale.

Non si può infatti assegnare il lavoratore a un inquadramento inferiore, in quanto il cosiddetto demansionamento è vietato dalla legge, tranne poche particolari eccezioni. Il demansionamento non è ammesso perché lede la dignità personale e professionale, potendo avvenire soltanto se e quando previsto dai contratti collettivi (per lo più per limitare i licenziamenti) o in casi specifici (sopraggiunta inabilità a seguito di malattia/infortunio, mansioni a rischio o interdette per la lavoratrice in gravidanza, modifica degli assetti organizzativi con acquisizione di nuove professionalità/rischio licenziamento), peraltro con conservazione della retribuzione più favorevole.

Quest’ultima può essere derogata su accordo tra le parti, ma soltanto se il dipendente acquisisce un miglioramento della qualità della vita, ad esempio in relazione alla salute o alla conciliazione tra lavoro e vita privata. Al contrario, se il dipendente viene assegnato a mansioni superiori potrebbe pretendere legittimamente la promozione. Ciò è possibile soltanto se:

le mansioni superiori sono state svolte in maniera continuativa per almeno 6 mesi (o altro termine fissato dal Ccnl). Il termine può essere dovuto al cumulo di vari incarichi, quando si evince che sono stati pianificati unitariamente;

per almeno (o altro termine fissato dal Ccnl). Il termine può essere dovuto al cumulo di vari incarichi, quando si evince che sono stati pianificati unitariamente; lo svolgimento delle mansioni superiori è effettivo, non dovendosi contare ferie e malattia , ma comprendendo riposi settimanali e compensativi;

e , ma comprendendo riposi settimanali e compensativi; le mansioni sono state svolte in maniera prevalente , caratterizzandosi dall’autonomia e dalla responsabilità proprie del livello superiore;

, caratterizzandosi dall’autonomia e dalla responsabilità proprie del livello superiore; non si tratta di una sostituzione del dipendente che ha diritto alla conservazione del posto, nel limite del periodo fissato dal Ccnl, comunque entro i 3 mesi.

In assenza di queste circostanze il dipendente non ha per forza diritto alla promozione, a meno che il datore non voglia riconoscerla volontariamente. Su questo punto è però bene notare che il datore di lavoro deve agire, anche nell’esercizio della propria discrezionalità, con trasparenza e buona fede.

Ecco perché se il dipendente può dimostrare di non esser stato promosso a causa di discriminazione, ritorsioni personali, mobbing e altre situazioni ostili, può richiedere un risarcimento del danno per la mancata opportunità.

I consigli per ottenere la promozione lavorativa

I casi appena descritti riguardano le situazioni in cui la promozione rappresenta un vero e proprio diritto del lavoratore. Molto più spesso, però, il dipendente ritiene di meritare un avanzamento di carriera pur non trovandosi nelle condizioni per poterlo pretendere.

In questi casi, l’atteggiamento può fare la differenza. Impegno, puntualità, affidabilità e disponibilità sono certamente elementi importanti, ma da soli potrebbero non bastare. Anche un comportamento impeccabile, infatti, non obbliga l’azienda a promuovere il dipendente, soprattutto quando non vi è la necessità di affidargli un ruolo differente o maggiori responsabilità.

Per aumentare le possibilità di ottenere una promozione bisogna quindi dimostrare non soltanto di svolgere bene il proprio lavoro, ma anche di essere in grado di apportare un valore maggiore all’azienda rispetto a quello richiesto dalla posizione ricoperta.

Il primo investimento da fare riguarda la formazione. Acquisire nuove competenze, conseguire certificazioni, frequentare corsi di aggiornamento o approfondire conoscenze utili all’attività aziendale può rendere il lavoratore adatto a ricoprire incarichi più complessi. In questo modo, il datore di lavoro potrebbe preferire valorizzare una risorsa già presente, che conosce l’ambiente e le dinamiche interne, piuttosto che procedere con una nuova assunzione.

È altrettanto importante dimostrare di saper assumere maggiori responsabilità, proponendosi per nuovi progetti, offrendo soluzioni ai problemi e sviluppando una certa autonomia nell’organizzazione del lavoro.

Un altro elemento utile è la capacità di costruire una rete di contatti che possa generare opportunità per l’azienda. Clienti, collaboratori, fornitori e altri stakeholder possono contribuire ad accrescere il valore professionale del dipendente, specialmente nei ruoli commerciali, manageriali o di relazione.

Non va poi trascurata la costruzione di un rapporto di fiducia con il datore di lavoro e con i colleghi. Essere affidabili, collaborativi e capaci di gestire i conflitti aiuta a essere considerati pronti per una posizione di maggiore responsabilità. Una promozione, infatti, dipende anche dalla capacità di fare gruppo.

Infine, è importante rendere visibili i risultati ottenuti. Questo non significa vantarsi, ma documentare obiettivi raggiunti, problemi risolti, risparmi prodotti o miglioramenti apportati. Al momento opportuno si potrà quindi chiedere un confronto al datore di lavoro, spiegando in maniera onesta perché il proprio contributo giustifica una promozione e un conseguente aumento di stipendio.