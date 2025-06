Previsioni riunione BCE 5 giugno, sicuro l’ottavo taglio dei tassi da Lagarde? Poi, davvero stop?

L’annuncio di un nuovo taglio dei tassi di interesse da parte della BCE di Christine Lagarde, l’ottavo, a seguito dell’imminente riunione del Consiglio direttivo della banca centrale europea di giovedì 5 giugno, è davvero cosa fatta? E, così come si vocifera da un po’, rischia di essere l’ultimo?

Le previsioni su cosa farà e dirà la presidente della Banca centrale europea tra due giorni appena impazzano.

L’unica certezza è che, per ora, la risposta alla prima domanda, è affermativa, almeno secondo i mercati finanziari e il consensus degli economisti che monitorano le mosse dell’Eurotower.

Previsioni riunione BCE 5 giugno, cosa dicono i mercati sull’annuncio imminente di Lagarde Una ennesima sforbiciata dei tassi viene prezzata con una probabilità pari a ben il 97,5%, stando ai dati compilati da LSEG, nell’imminente meeting di dopodomani della BCE. Le scommesse sono sull’arrivo di una riduzione del costo del denaro dell’area euro, di nuovo, di 25 punti base, che porterebbero il tasso sui depositi, quello che viene preso come riferimento, a scendere al 2%, minimo in più di due anni, e valore corrispondente alla metà di quel 4% del giugno del 2024, prima che la Banca centrale europea iniziasse ad allentare la politica monetaria, così facendo sotterrando l’ascia di guerra delle strette monetarie anti-inflazione, che aveva brandito in modo incessante dal luglio del 2022 al settembre del 2023. Sull’ottavo taglio dei tassi dal giugno del 2024 imminente, dunque, i mercati non sembrano avere dubbi. Il dubbio è su quanto accadrà poi, e dunque sulla possibilità che quello del prossimo 5 giugno sia l’ultima riduzione concessa da Lagarde. leggi anche BCE nel caos su inflazione con dazi Trump, ultimo taglio tassi da Lagarde oppure no? Attenti all’euro

Altri tagli dei tassi dopo il BCE Day del 5 giugno? Cosa dicono i mercati e gli economisti I mercati monetari, in realtà, intravedono la possibilità di ulteriori sforbiciate nelle riunioni successive del Consiglio direttivo della BCE, sebbene con probabilità decisamente più basse. Le speculazioni su un taglio di 25 punti base nel meeting di settembre, per esempio, viaggiano al momento appena al di sopra del 50%, mentre la probabilità di un taglio a luglio è anche più bassa. Diversi economisti sono ancora più cauti, tanto che è da un po’ che si parla non solo del rischio che la fase dei tagli di Francoforte sia arrivata al capolinea, ma anche del momento in cui Lagarde tornerà a rialzare il costo del denaro. D’altronde, con i dazi di Trump che saranno stati messi anche in pausa, ma che prima o poi faranno la loro comparsa, quella frase che Lagarde sperava tanto di riuscire a proferire per decretare la fine della sua lotta estenuante contro l’inflazione, ovvero “ Mission Accomplished ”, non si è ancora sentita dire e, sebbene non siano pochi gli esperti che continuano a criticare la BCE, accusandola di essere fin troppo lenta a blindare l’economia dell’Eurozona, la presidente dell’istituzione è stata chiara nel non escludere il possibile effetto inflazionistico che le tariffe annunciate dal presidente americano potrebbero avere anche sull’Eurozona. leggi anche Inflazione euro stabile, mentre data X tassi BCE si avvicina. Il taglio finale e quando lo shock costringerà Lagarde a rialzarli

“La politica monetaria non è più restrittiva”. Dunque? In questa situazione, interpellato da Morningstar Ulrike Kastens, economista di DWS, ritiene che la BCE annuncerà un ultimo taglio a luglio, per fare poi una pausa, nel tentativo di comprendere quali saranno davvero le conseguenze sull’economia e sull’inflazione dell’area euro dei dazi di Trump, nel momento in cui entreranno in vigore. Dunque, sebbene ci sia “spazio per un ulteriore taglio dopo giugno”, secondo Kastens le probabilità di ulteriori sforbiciate sono destinate a scendere. D’altronde, “ la politica monetaria chiaramente non è più restrittiva. I prestiti stanno salendo, forse meno per le aziende, ma i tassi di crescita sono decenti nel mercato immobiliare, e questo dimostra che i tassi di interesse non rappresentano più un ostacolo ”. Kastens spiega la sua view anche con l’assenza di allarmi sull’arrivo di una eventuale recessione. Anzi. E a rivedere le loro previsioni sui tassi di interesse dell’Eurozona, di recente, sono stati anche gli economisti di Goldman Sachs. leggi anche Tassi BCE, quanti tagli da Lagarde? Goldman Sachs cambia idea, annuncia il nuovo tasso terminale

Il PIL dell’area euro ha davvero bisogno di nuovi tagli dei tassi? L’economista di DWS Ulrike Kastens continua, sottolineando che “ l’outlook sulla crescita (del PIL) dell’Eurozona sta migliorando grazie agli stimoli fiscali ” (evidente il riferimento al bazooka fiscale della Germania e alle maggiori spese per la difesa che l’UE ha intenzione di attivare), a fronte di “segnali di normalizzazione del ciclo manifatturiero”. Ancora, rimarca l’esperto, “molte aziende hanno accumulato le scorte” e, “in più, le aspettative sulle esportazioni stanno di nuovo migliorando, nonostante l’incertezza sui dazi”. Non tutti però sono pronti a scommettere sul fatto che, dopo la riunione di giovedì 5 giugno Lagarde taglierà di nuovo i tassi a luglio. Secondo gli analisti della banca tedesca Helaba, per esempio, “è probabile che la BCE propenda per un atteggiamento in stile wait and see nel secondo semestre dell’anno”. Dunque, “ sebbene i mercati stiano prezzando un altro taglio dei tassi (a luglio , e comunque in misura non certo significativa), gli annunci (in Europa) relativi a una politica fiscale più espansiva remano contro un ulteriore allentamento monetario”, hanno fatto notare gli esperti i Helaba. leggi anche BCE, calendario riunioni 2025. Tutte le date dei prossimi meeting

Rebus su nono taglio tassi da parte della BCE. Incognita sul tasso finale Non sembra avere dubbi sul fatto che non ci sarà alcuna riduzione dei tassi nel meeting di luglio la maggioranza degli 81 economisti interpellati dalla Reuters. Più del 70% della maggioranza degli interpellati, o 51 su 71 esperti, hanno detto di prevedere che la Banca centrale europea opterà per lo status quo sui tassi dopo la riunione del Consiglio direttivo di dopodomani. “Esiste una buona ragione per aspettare a settembre dopo giugno. Se guardiamo soltanto agli sviluppi dell’inflazione, l’impressione generale è che stiamo andando nella giusta direzione, anche se alcuni dati suggeriscono cautela”, ha commentato uno degli economisti che hanno partecipato al sondaggio di Reuters, ovvero Bas van Geffen, strategist senior macro di Rabobank. Quasi il 45% degli economisti, 35 su 81, credono che comunque ci sarà un nuovo taglio dopo giugno, mentre quasi il 30% ritiene che quello di giugno sarà l’ultimo. Il resto degli esperti contattati da Reuters ha detto di stimare uno o due altri tagli dopo quello di giugno. La maggioranza degli economisti crede dunque che Francoforte taglierà almeno un’altra volta dopo l’ottava riduzione che sarà annunciata a giorni. Piuttosto, non c’è alcun consensus su quando si paleserà la nona sforbiciata. leggi anche Tassi BCE, il tasso di interesse neutrale è arrivato. I tagli di Lagarde si fermeranno qui? Occhio a BTP e spread