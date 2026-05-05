Per trent’anni, il nonno di mia moglie ha nascosto banconote nella stufa.

Una volta all’anno le contava, le portava all’ufficio postale e comprava un Buono Postale. Denaro fermo, cedola fissa, numero che cresce. Alla sua morte, le figlie hanno trovato un patrimonio.

Nello stesso periodo, a Torino, un edicolante di Porta Nuova raccoglieva centomila lire ogni volta che il cassetto gliene permetteva.

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