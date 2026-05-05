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Perché risparmiare “come una volta” oggi ti rende più povero?

Guido Giaume

5 Maggio 2026 - 09:12

La storia che ti farà dubitare della tua banca (e del tuo consulente finanziario).

Perché risparmiare “come una volta” oggi ti rende più povero?

Per trent’anni, il nonno di mia moglie ha nascosto banconote nella stufa.
Una volta all’anno le contava, le portava all’ufficio postale e comprava un Buono Postale. Denaro fermo, cedola fissa, numero che cresce. Alla sua morte, le figlie hanno trovato un patrimonio.

Nello stesso periodo, a Torino, un edicolante di Porta Nuova raccoglieva centomila lire ogni volta che il cassetto gliene permetteva.
[...]

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