La storia che ti farà dubitare della tua banca (e del tuo consulente finanziario).
Per trent’anni, il nonno di mia moglie ha nascosto banconote nella stufa.
Una volta all’anno le contava, le portava all’ufficio postale e comprava un Buono Postale. Denaro fermo, cedola fissa, numero che cresce. Alla sua morte, le figlie hanno trovato un patrimonio.
Nello stesso periodo, a Torino, un edicolante di Porta Nuova raccoglieva centomila lire ogni volta che il cassetto gliene permetteva.
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