Perché prepararsi a un crollo finanziario può generare rendimenti straordinari? La formula giusta è questa

L’indice S&P 500 continua a sorprendere gli osservatori con una corsa che, negli ultimi anni, ha prodotto rendimenti totali superiori al 17 percento per tre esercizi consecutivi e che, nel corso del 2026, ha già messo a segno un avanzamento del 14 percento fino all’11 agosto.

Una performance di tale portata non ha tuttavia cancellato le preoccupazioni di una vasta parte della comunità finanziaria, che continua a interrogarsi sulla possibilità di una correzione o di un vero e proprio mercato ribassista.

In questo contesto, la storia degli investimenti offre un insegnamento chiaro e ripetuto: prepararsi in anticipo costruendo una riserva di liquidità sufficiente rappresenta la mossa decisiva per trasformare un’eventuale fase di debolezza in un’opportunità di lungo periodo.

I numeri da tener d’occhio

Le ragioni che alimentano oggi un certo scetticismo sono molteplici e interconnesse. L’inflazione, misurata dall’indice dei prezzi delle spese per consumi personali preferito dalla Federal Reserve, risultava ancora al 3,7 percento nel mese di giugno, un livello nettamente superiore all’obiettivo del 2 percento fissato dalla banca centrale. Un contesto di politica monetaria più restrittiva di quanto auspicato non favorisce, a parità di altre condizioni, un ulteriore rialzo dei corsi azionari. A ciò si aggiunge la valutazione del mercato, che appare storicamente elevata: il rapporto prezzo-utili ciclicamente aggiustato, noto come CAPE, si attesta a 42,4, un valore che non si vedeva dai tempi della bolla tecnologica di fine millennio.

Analisi condotte da Fidelity indicano che, quando questo multiplo supera la soglia di 40, i rendimenti annualizzati dell’S&P 500 nei dieci anni successivi tendono a risultare negativi. Un terzo elemento di incertezza deriva dalla rapida diffusione dell’intelligenza artificiale. Da un lato, l’adozione su vasta scala di queste tecnologie potrebbe comprimere i livelli occupazionali e, di conseguenza, i redditi e la capacità di spesa delle famiglie; dall’altro, l’enorme mole di investimenti che le imprese stanno destinando al settore costituisce ormai una quota significativa del prodotto interno lordo. Qualsiasi rallentamento o revisione delle aspettative di ritorno economico su tali investimenti rischierebbe di pesare sui titoli delle società a maggiore capitalizzazione e, per effetto di trascinamento, sull’intero mercato.

Come bilanciare liquidità e investimenti?

Di fronte a questi elementi di cautela, la reazione più razionale non consiste nell’abbandonare del tutto l’esposizione azionaria, bensì nell’accumulare gradualmente risorse liquide. Solo una posizione di cassa adeguata consente di intervenire con decisione quando i prezzi scendono. I dati storici illustrano con chiarezza i benefici di questa strategia. Nei dodici mesi successivi al giorno in cui l’S&P 500 entrò ufficialmente in correzione, il 13 marzo 2025, l’indice ha generato un rendimento totale del 22 percento. Nel biennio successivo all’ingresso in territorio di mercato orso, registrato il 13 giugno 2022, il guadagno complessivo ha raggiunto il 50 percento. Chi non disponeva di liquidità da impiegare in quei momenti ha semplicemente perso l’occasione di partecipare a questi recuperi.

Uno strumento particolarmente adatto a chi desidera mantenere un’esposizione ampia e a basso costo al mercato americano è l’Vanguard S&P 500 ETF, identificato dal ticker VOO. Con un patrimonio gestito di circa 1,7 trilioni di dollari, un rendimento da dividendo dell’1,03 percento e un expense ratio di appena 0,03 percento, questo fondo offre un accesso efficiente alle maggiori società quotate. Le sue principali partecipazioni includono NVDA, AAPL e MSFT, titoli che riflettono la composizione stessa dell’indice di riferimento. L’approccio consigliato resta comunque quello di un investitore paziente e disciplinado, capace di accumulare liquidità nei periodi di euforia e di impiegarla quando il sentimento generale diventa più cupo.

Questa filosofia trova una delle sue espressioni più celebri nelle parole di Warren Buffett, che nella lettera agli azionisti di Berkshire Hathaway del 1986 scrisse di essere avido soltanto quando gli altri sono impauriti. Durante una fase di panico generalizzato, prepararsi in anticipo consente di passare all’attacco invece di subire passivamente la volatilità.

Non si tratta di prevedere con esattezza il momento di un eventuale crollo, operazione impossibile, ma di costruire le condizioni per trarne vantaggio qualora si verificasse. In un mercato che continua a segnare nuovi massimi, mantenere una quota di liquidità non rappresenta un segnale di pessimismo, bensì un atto di realismo e di prudenza strategica.