Il rally improvviso dei titoli finanziari. Perché banche e assicurazioni stanno conquistando Wall Street?

All’improvviso sembra che tutto stia andando per il verso giusto per il settore finanziario. Dopo aver sottoperformato per gran parte di quest’anno, le azioni del comparto stanno ora correndo in modo deciso come gruppo, con praticamente ogni angolo di questa vasta industria che offre qualcosa di interessante per gli investitori.

Negli ultimi tre mesi il State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) è salito di oltre il 13 percento, mentre il State Street SPDR S&P Bank ETF (KBE) è avanzato del 13 percento. A confronto, l’S&P 500 ha guadagnato soltanto circa il 5 percento nello stesso periodo di tempo.

Parte della recente outperformance è legata a una rotazione verso i titoli rimasti indietro. A giugno i finanziari sottoperformavano nella misura più ampia dal periodo successivo all’uscita dalla pandemia di Covid, secondo i dati di Truist Wealth. Alcuni risultati trimestrali particolarmente solidi usciti il mese scorso dalle più grandi banche del paese hanno rafforzato la convinzione degli investitori sul settore. L’inasprimento della curva dei rendimenti, l’allentamento delle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, nonché la prospettiva di un quadro normativo meno oneroso hanno ulteriormente alimentato il momentum.

Le ragioni del boom

La recente serie di rialzi potrebbe indicare che queste azioni siano destinato a una pausa nel breve termine. Tuttavia, in ultima analisi molti investitori restano fiduciosi che le tendenze positive a supporto del comparto lo rendano ancora un’opportunità d’acquisto interessante.

Naturalmente i finanziari non costituiscono l’unica area del mercato che ha ricevuto un forte interesse nelle settimane recenti. L’S&P 500 è balzato a nuovi massimi storici dopo che il sell-off tecnologico del mese scorso ha eliminato alcuni eccessi, soprattutto nel segmento dei semiconduttori. L’indice equal-weight dell’S&P 500 sta sovraperformando, con il settore healthcare che mostra pure un deciso rally. Anche i titoli a piccola capitalizzazione hanno superato quelli a grande capitalizzazione.

Numerose case di Wall Street hanno alzato i propri obiettivi, e molte ora prevedono che l’indice principale possa chiudere l’anno a 8.000 punti o oltre. Si tratta di un livello significativamente superiore rispetto a quello a cui l’indice veniva scambiato mercoledì, con ancora quasi cinque mesi di tempo a disposizione. Una stagione degli utili storicamente robusta viene indicata come la ragione principale dell’ottimismo degli investitori, nonché come il motivo per cui molti ritengono che la prossima grande opportunità legata all’intelligenza artificiale possa trovarsi nell’economia reale piuttosto che tra gli hyperscaler o le azioni dei chip.

La crescita delle banche continuerà?

In un contesto di questo tipo è possibile che si accentui la dispersione tra vincitori e perdenti, anche all’interno dello stesso settore finanziario. Le banche sono state il segmento con la performance migliore all’interno del gruppo, guadagnando il 19 percento negli ultimi tre mesi, seguite dalle assicurazioni con un rialzo del 14 percento. Gerard Cassidy, responsabile della strategia azionaria sulle banche americane di RBC Capital Markets, si aspetta che le banche possano continuare a superare il mercato più ampio, con un potenziale rialzo ulteriore del 10-20 percento nei prossimi dodici mesi. All’interno del comparto bancario, ritiene che le banche regionali presentino la traiettoria al rialzo più favorevole. Preferisce in particolare U.S. Bancorp, Fifth Third Bancorp, PNC Financial Services Group e M&T Bank, titoli che hanno già guadagnato più del 20 percento da inizio anno.

Le compagnie assicurative, dal canto loro, hanno beneficiato dei tassi d’interesse più elevati. I gestori di asset alternativi, che durante l’anno avevano subito pressioni a causa dei timori legati all’esposizione al credito privato, sono schizzati al rialzo questa settimana, soprattutto dopo che Goldman Sachs, BlackRock, Blackstone, KKR, Apollo Global e Brookfield hanno annunciato l’intenzione di raccogliere 500 miliardi di dollari, e possibilmente di più, per la costruzione di nuove fabbriche dedicate all’intelligenza artificiale. Le azioni di Apollo sono avanzate del 10 percento soltanto in questa settimana.