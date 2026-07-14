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Perché le obbligazioni non salveranno più i tuoi soldi nell’era delle policrisi?

Redazione Money Premium

14 Luglio 2026 - 16:21

Nel mondo delle crisi senza fine, le obbligazioni. tradiscono gli investitori. Ecco perché i grandi fondi aumentano le azioni, comprano oro e usano hedge fund per sopravvivere a guerre e inflazione.

Perché le obbligazioni non salveranno più i tuoi soldi nell’era delle policrisi?
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Nel panorama finanziario contemporaneo, segnato da tensioni geopolitiche persistenti e da un susseguirsi ininterrotto di shock economici, gli investitori si trovano di fronte a una realtà radicalmente diversa rispetto ai decenni precedenti.

Il mondo è entrato in un’era di crisi permanenti, dove il ritiro degli Stati Uniti dal ruolo di gendarme globale, unito al ritorno dei conflitti tra grandi potenze e all’aumento degli eventi meteorologici estremi legati al riscaldamento globale, crea un ambiente di incertezza strutturale. A questo si aggiungono politiche tossiche e populiste che minacciano gli scambi commerciali, amplificando la volatilità dei mercati.

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