Private credit, i grandi fondi bloccano i riscatti. Cosa sta succedendo nel mercato da 2.000 miliardi

Non lo si sente dire troppo in giro, ma alcune delle maggiori società di gestione del risparmio al mondo stanno iniziando a bloccare i prelievi dei propri clienti che hanno investito in particolari strumenti. Strumenti che alimentano silenziosamente un mercato da $2.000 miliardi: quello del credito privato, con una quota significativa legata al risparmio pensionistico. Un mercato che avrebbe già raggiunto il 6% di default ufficiale questa primavera, con stime in rialzo che ricordano in modo inquietante la retorica rassicurante dei prestatori subprime nel 2007.

Il private credit è una forma di intermediazione finanziaria diretta in cui fondi di investimento specializzati concedono prestiti a imprese che il sistema bancario tradizionale ha progressivamente abbandonato dopo il giro di vite regolatorio seguito al 2008. Non esiste sportello, non esiste documentazione pubblica accessibile, non viene emesso alcun rating da parte di agenzie indipendenti: le condizioni vengono negoziate in modo bilaterale e il prestito rimane iscritto nei libri del fondo per tutta la sua durata senza passare attraverso mercati secondari organizzati. Questa struttura opaca non sembrerebbe un effetto collaterale del modello, ma una sua caratteristica costitutiva.

Il meccanismo avrebbe funzionato con relativa efficienza durante il lungo ciclo di tassi prossimi allo zero, perché qualsiasi impresa in difficoltà poteva rifinanziare il proprio debito a costi quasi irrisori. La risalita dei tassi, però, avrebbe trasformato quella stessa struttura in un vettore di pressione sistemica. La stragrande maggioranza di questi finanziamenti è a tasso variabile: il costo del servizio del debito cresce automaticamente al crescere del costo del denaro. Un’azienda che serviva €4 milioni di interessi annui si potrebbe trovare a doverne €8 sullo stesso capitale, senza che la sua capacità di generare cassa sia cambiata in misura corrispondente.

Il nodo software e il rischio di valutazioni gonfiate

A questa pressione strutturale si aggiunge un fattore settoriale rilevante. Circa il 25% dell’intero mercato del credito privato riguarderebbe aziende tecnologiche legate al software, molte delle quali valutate sulla base di proiezioni di crescita costruite prima che l’intelligenza artificiale ridisegnasse le aspettative dell’intero comparto. Un prestito concesso a un’azienda il cui valore di mercato potrebbe ridursi significativamente nel giro di pochi anni varrebbe meno di quanto il fondo che lo detiene dichiara ai propri investitori. Questa divergenza tra valore iscritto a bilancio e valore realistico di mercato è uno degli elementi che potrebbero distinguere il momento attuale dai cicli di stress precedenti.

La questione delle valutazioni ha implicazioni dirette sulla crisi finanziaria latente che alcuni analisti intravedono nel comparto. A differenza dei mercati quotati, dove i prezzi si aggiornano in tempo reale, nel credito privato i portafogli vengono valorizzati periodicamente dai gestori stessi, con metodologie che lasciano ampi margini di discrezionalità. Questo significa che le perdite latenti potrebbero non emergere nei report ufficiali finché la pressione sui rimborsi non rende inevitabile un aggiustamento.

Quando i fondi chiudono le porte

Quando una quota significativa di investitori ha richiesto di uscire contemporaneamente, i fondi si sarebbero trovati di fronte a un problema strutturale di liquidità difficile da gestire. I prestiti che compongono questi portafogli non sono strumenti negoziabili in tempo reale: non esiste un mercato secondario efficiente in cui cederli rapidamente per raccogliere la liquidità necessaria a soddisfare le richieste di rimborso. Apollo avrebbe attivato meccanismi di limitazione dei prelievi con circa il 17% degli investitori in coda per liquidare le proprie quote. BlackRock, Blackstone e Blue Owl avrebbero adottato misure simili, con Blue Owl che avrebbe sospeso completamente i rimborsi su uno dei suoi fondi principali.

Questi meccanismi di blocco erano previsti contrattualmente fin dall’origine, ma la loro attivazione produce un effetto amplificatorio difficile da contenere: la notizia che un fondo ha limitato i rimborsi spinge gli investitori presenti in altri fondi ad accelerare le proprie richieste di uscita, nel timore di trovarsi bloccati a loro volta. Un meccanismo che ricorda, nella sua dinamica, le classiche situazioni di corsa agli sportelli, applicato a strumenti che non avevano mai conosciuto un ciclo di stress di questa portata.

Il 28% sono soldi pensionistici

Il dato che trasforma questa vicenda da problema finanziario specialistico a questione di interesse più ampio riguarda la composizione del capitale investito. Circa il 28% delle risorse che alimentano il mercato del credito privato proviene da fondi pensione. Un ulteriore 9% sarebbe riconducibile a compagnie assicurative. Non si tratta di capitale speculativo nelle mani di operatori professionali che operano con piena consapevolezza del rischio, ma del risparmio previdenziale accumulato da lavoratori dipendenti che probabilmente non hanno mai sentito pronunciare le parole private credit.

La catena di trasmissione del rischio funziona in modo indiretto ma potenzialmente reale. Apollo avrebbe acquisito una compagnia assicurativa con $250 miliardi di attivi in gestione, KKR un’altra da $100 miliardi. Quando i prestiti nei portafogli di questi fondi si deteriorano, le perdite confluiscono silenziosamente nei bilanci di queste istituzioni, riducendo il valore degli attivi che garantiscono polizze e rendimenti pensionistici per i sottoscrittori finali.

L’esposizione delle Banche europee

Le principali banche europee non avrebbero partecipato a questo mercato come originatori diretti dei prestiti più rischiosi, ma come finanziatori dei fondi che quei prestiti li hanno erogati. Deutsche Bank avrebbe dichiarato un’esposizione di circa $30 miliardi, BNP Paribas intorno a $25 miliardi, Barclays circa $20 miliardi. Il meccanismo di garanzia utilizzato farebbe sì che, in caso di deterioramento dei portafogli sottostanti, i crediti stessi diventino le garanzie escutibili, con tempistiche e valori di realizzo oggi difficili da stimare con precisione.