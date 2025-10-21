In Giappone l’economia frena ma ma il boom immobiliare di Tokyo spicca il volo

Un articolo pubblicato dal quotidiano nipponico Asahi Shimbun fotografa alla perfezione quanto sta accadendo all’interno del Giappone. Mentre l’economia ristagna, la politica locale è attraversata da una feroce crisi di leadership e il contesto internazionale non porta rassicurazioni di alcun tipo, a Tokyo i prezzi dei terreni stanno nuovamente salendo alle stelle.

Cosa significa? Semplice: c’è il rischio che ampie porzioni della capitale nipponica - contando l’intera area metropolitana ospita qualcosa come poco meno di 40 milioni di persone, quasi un terzo della popolazione nazionale – possano diventare accessibili soltanto ai ricchi.

Secondo i prezzi standard dei terreni pubblicati dal governo metropolitano di Tokyo il 16 settembre, i valori immobiliari stanno aumentando non solo nei tradizionali quartieri commerciali e di lusso della città, ma anche nelle aree circostanti. [...]