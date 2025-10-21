In Giappone l’economia frena ma ma il boom immobiliare di Tokyo spicca il volo

A Tokyo è in corso un boom immobiliare senza freni: prezzi alle stelle e rischio città per soli ricchi.
Un articolo pubblicato dal quotidiano nipponico Asahi Shimbun fotografa alla perfezione quanto sta accadendo all’interno del Giappone. Mentre l’economia ristagna, la politica locale è attraversata da una feroce crisi di leadership e il contesto internazionale non porta rassicurazioni di alcun tipo, a Tokyo i prezzi dei terreni stanno nuovamente salendo alle stelle.
Cosa significa? Semplice: c’è il rischio che ampie porzioni della capitale nipponica - contando l’intera area metropolitana ospita qualcosa come poco meno di 40 milioni di persone, quasi un terzo della popolazione nazionale – possano diventare accessibili soltanto ai ricchi.
Secondo i prezzi standard dei terreni pubblicati dal governo metropolitano di Tokyo il 16 settembre, i valori immobiliari stanno aumentando non solo nei tradizionali quartieri commerciali e di lusso della città, ma anche nelle aree circostanti. [...]
