Perché il mercato obbligazionario non segue più l’andamento dell’inflazione?

Nell’attuale contesto dei mercati finanziari globali un fenomeno sta attirando l’attenzione di analisti e gestori di portafoglio: i mercati obbligazionari non stanno reagendo in maniera significativa ai segnali di allentamento delle pressioni inflazionistiche.

I dati più recenti sull’andamento dei prezzi al consumo, pur risultando più contenuti rispetto alle attese di molti osservatori, non hanno prodotto il consueto movimento al ribasso dei rendimenti dei titoli di Stato. Questo comportamento genera interrogativi profondi sulle dinamiche di prezzo degli strumenti a reddito fisso e sulle prospettive di politica monetaria.

Cosa sta accadendo al mercato obbligazionario?

Tradizionalmente un’inflazione più debole dovrebbe tradursi in un aumento della domanda di bond, con conseguente rialzo dei prezzi e calo dei rendimenti. Quando i prezzi al consumo deludono al ribasso, gli operatori tendono a scontare una maggiore probabilità di allentamento da parte delle banche centrali. Nel caso presente, tuttavia, i rendimenti dei titoli di riferimento, in particolare quelli a medio e lungo termine, sono rimasti sostanzialmente stabili o hanno addirittura mostrato tensioni al rialzo.

L’asta dei titoli decennali del Tesoro americano si è chiusa con un rendimento del 4,683 percento, il più elevato dagli ultimi quasi vent’anni e il più alto dal 2007, nonostante l’indice dei prezzi al consumo di luglio abbia registrato un incremento mensile di appena lo 0,1 percento e un tasso annuo sceso al 3,4 percento dal 3,5 percento precedente. Anche la componente core, al netto di alimentari ed energia, ha mostrato un raffreddamento, con un aumento mensile dello 0,2 percento e un tasso annuo al 2,5 percento dal 2,6 percento.

Lo scollamento tra dati e mercato

Questo scollamento tra dati macroeconomici e reazione di mercato suggerisce che gli investitori stiano attribuendo maggiore peso ad altri fattori di rischio. Uno degli elementi centrali riguarda la qualità e la composizione dei dati sull’inflazione. Anche quando le letture aggregate risultano più soft, componenti sottostanti collegate ai costi energetici, con il greggio Brent ancora vicino ai 90 dollari al barile, o ai servizi possono continuare a mostrare rigidità. L’esperienza recente, caratterizzata da shock legati alle materie prime e a tensioni geopolitiche, ha reso gli operatori più cauti nel considerare isolatamente un singolo dato positivo. I mercati sembrano temere che eventuali allentamenti temporanei dei prezzi non siano sufficienti a garantire un percorso sostenibile verso gli obiettivi di stabilità dei prezzi fissati dalle autorità monetarie.

A questo si aggiunge il tema del debito pubblico e dell’offerta di titoli di Stato. L’elevato volume di emissioni necessario a finanziare i deficit di bilancio, con il disavanzo cumulato che si avvia a superare di circa 200 miliardi di dollari quello dell’anno fiscale precedente, continua a pesare sul mercato, limitando la capacità di assorbimento da parte della domanda privata. Quando l’offerta resta abbondante e le aspettative di inflazione di medio periodo non scendono in modo convincente, i rendimenti tendono a mantenere un livello di equilibrio più alto. Questo meccanismo è particolarmente evidente sulla parte lunga della curva, dove il rendimento del trentennale si è attestato intorno al 5,23 percento e gli investitori richiedono un premio aggiuntivo per il rischio di durata e per l’incertezza fiscale.

Come bisogna leggere il dato dell’inflazione?

La politica monetaria stessa contribuisce a spiegare la scarsa reattività. Gli operatori osservano attentamente i messaggi della Federal Reserve e di altre banche centrali, valutando se eventuali miglioramenti nei dati siano sufficienti a modificare l’orientamento restrittivo o neutrale. Dopo la pubblicazione dei dati di luglio, le probabilità di un rialzo dei tassi a settembre, misurate dai futures, sono scese intorno al 38 percento, ma i rendimenti a due anni sono rimasti vicini al 4,19 percento. Finché le aspettative di mercato non scontano tagli aggressivi dei tassi ufficiali, i rendimenti dei titoli a breve e medio termine restano ancorati a livelli elevati. La presenza di un’economia ancora relativamente resiliente, con mercati del lavoro e consumi che non mostrano segnali evidenti di debolezza, rafforza ulteriormente questa cautela.

Le implicazioni si estendono anche al resto dei mercati finanziari. Rendimenti obbligazionari stabilmente alti tendono a comprimere le valutazioni azionarie, soprattutto nei settori più sensibili ai tassi di interesse, e a mantenere condizioni finanziarie più restrittive di quanto i soli dati sull’inflazione lascerebbero immaginare. Questo meccanismo di trasmissione può a sua volta influenzare le decisioni di spesa di famiglie e imprese, creando un feedback loop che le banche centrali devono monitorare con attenzione.