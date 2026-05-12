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Perché 7 italiani su 10 vogliono chiudere le basi Nato? Il sondaggio di Money.it

Redazione

12 Maggio 2026 - 16:23

Addio Nato? Il verdetto espresso dal sondaggio di Money.it è senza appello. 7 italiani su 10 non vogliono più le basi Nato in Italia.

Perché 7 italiani su 10 vogliono chiudere le basi Nato? Il sondaggio di Money.it
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Il risultato è netto e non lascia spazio a interpretazioni ambigue: il 69% dei partecipanti al sondaggio di Money.it si dichiara favorevole al ritiro della Nato dalle basi militari italiane. Solo il 29% si oppone e l’2% non sa.

Sei favorevole al ritiro della Nato dall'Italia? Sei favorevole al ritiro della Nato dall’Italia? Il sondaggio di Money.it

Il presente sondaggio ha finalità esclusivamente informative e di coinvolgimento dei lettori. I risultati non hanno valore statistico o scientifico, in quanto il campione dei partecipanti non è controllato né selezionato secondo criteri metodologici rappresentativi della popolazione.

Un dato che fotografa un sentimento diffuso nel Paese: una crescente insofferenza verso una presenza militare straniera percepita più come vincolo che come garanzia di sicurezza.In un momento in cui l’economia italiana continua a navigare tra inflazione persistente, debito pubblico elevato e incertezza geopolitica, è comprensibile che molti cittadini mettano in discussione i costi – diretti e indiretti – del rimanere uno degli avamposti principali dell’Alleanza Atlantica in Europa meridionale. Le basi di Aviano, Vicenza, Sigonella, Ghedi e altre rappresentano da decenni un pilastro della strategia americana nel Mediterraneo.

Per alcuni sono sinonimo di protezione, per altri di sudditanza e di rischi inutili.Dal punto di vista economico il discorso è complesso. Da un lato, la presenza Nato genera indotto: posti di lavoro locali, appalti, infrastrutture. Dall’altro, l’Italia sostiene spese significative per la manutenzione e la sicurezza di queste installazioni, mentre il dibattito sul raggiungimento del 2% del Pil in spese militari continua a dividere l’opinione pubblica. In un contesto di risorse limitate, molti italiani si chiedono se sia davvero prioritario destinare miliardi a basi che, in caso di conflitto, trasformerebbero il nostro territorio in un obiettivo primario.

La forte maggioranza favorevole al ritiro riflette probabilmente anche un cambio di umore più profondo. Dopo anni di tensioni internazionali, dalla Libia alla Siria, fino al protratto conflitto in Ucraina, una parte consistente dell’opinione pubblica sembra ritenere che l’Italia dovrebbe recuperare maggiore autonomia strategica. L’idea di “non essere coinvolti nei conflitti altrui” esercita un fascino potente su un elettorato preoccupato prima di tutto della propria stabilità economica e della propria sicurezza quotidiana. Tuttavia, un’eventuale uscita dalle strutture Nato non sarebbe né semplice né indolore.

L’Alleanza rappresenta ancora il principale quadro di riferimento per la difesa collettiva europea e un abbandono unilaterale potrebbe avere ripercussioni su relazioni commerciali, investimenti esteri e sul ruolo dell’Italia all’interno dell’Unione Europea. Washington, dal canto suo, difficilmente accetterebbe di buon grado la perdita di asset strategici nel cuore del Mediterraneo.Il messaggio del sondaggio è chiaro: gli italiani chiedono un dibattito serio e trasparente sul futuro della presenza militare straniera sul nostro territorio.

Non si tratta solo di una questione di bandiere o di sovranità simbolica, ma di un calcolo razionale di costi, benefici e rischi in un mondo che sta ridisegnando i suoi equilibri di potere. La politica farebbe bene ad ascoltare questo segnale, prima che il malcontento si traduca in posizioni ancora più radicali.

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