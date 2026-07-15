Pensioni, la legge Fornero cambia di nuovo le regole per età pensionabile e importi

Sembrava essere rimasta sullo sfondo, ma adesso la legge Fornero torna a far parlare di sé.

Non perché nel frattempo fosse stata sospesa o superata: i requisiti per la pensione di vecchiaia e per quella anticipata sono rimasti quelli definiti dalla riforma del 2011.

Semplicemente, negli ultimi anni non si erano prodotti nuovi aumenti legati all’adeguamento alla speranza di vita, il meccanismo che incide tanto sull’età necessaria per smettere di lavorare quanto sul calcolo dell’importo della pensione. [...]