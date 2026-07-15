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Non solo rendimento. Come scegliere tra un BTP a 5 e uno a 10 anni?

Gerardo Marciano

15 Luglio 2026 - 12:10

Confronto tra un BTP a 5 e uno a 10 anni: perché il rendimento da solo non basta e quale ruolo svolge la duration nell’analisi del mercato obbligazionario.

Non solo rendimento. Come scegliere tra un BTP a 5 e uno a 10 anni?
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BTP a 5 o a 10 anni? Oggi il vero nodo non è il rendimento ma il rischio. Negli ultimi giorni lo spread tra il BTP e il Bund decennale si è allargato fino a 78,5 punti base. Nello stesso periodo il BTP Future ha continuato a perdere terreno, spingendo verso l’alto i rendimenti sul mercato secondario.

Sono movimenti che gli operatori seguono con attenzione perché riflettono le aspettative degli investitori sull’evoluzione dell’economia, dell’inflazione e della politica monetaria della BCE. Nell’ultima riunione l’istituto centrale ha aumentato i tassi di interesse di 25 punti base, portandoli al 2,25%, ma il mercato continua a interrogarsi su quale sarà il percorso dei prossimi mesi.

Il ritorno dei rendimenti su livelli che non si vedevano da tempo sta riportando molti risparmiatori a guardare con interesse i BTP. Tuttavia, quando i rendimenti salgono, aumenta anche il rischio di oscillazioni dei prezzi. L’osservazione del solo rendimento non consente di descrivere completamente il profilo di rischio di un’obbligazione. [...]

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