BTP a 5 o a 10 anni? Oggi il vero nodo non è il rendimento ma il rischio. Negli ultimi giorni lo spread tra il BTP e il Bund decennale si è allargato fino a 78,5 punti base. Nello stesso periodo il BTP Future ha continuato a perdere terreno, spingendo verso l’alto i rendimenti sul mercato secondario.

Sono movimenti che gli operatori seguono con attenzione perché riflettono le aspettative degli investitori sull’evoluzione dell’economia, dell’inflazione e della politica monetaria della BCE. Nell’ultima riunione l’istituto centrale ha aumentato i tassi di interesse di 25 punti base, portandoli al 2,25%, ma il mercato continua a interrogarsi su quale sarà il percorso dei prossimi mesi.

Il ritorno dei rendimenti su livelli che non si vedevano da tempo sta riportando molti risparmiatori a guardare con interesse i BTP. Tuttavia, quando i rendimenti salgono, aumenta anche il rischio di oscillazioni dei prezzi. L’osservazione del solo rendimento non consente di descrivere completamente il profilo di rischio di un’obbligazione. [...]