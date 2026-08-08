Cosa succederebbe ai risparmi degli italiani se la Federal Reserve perdesse il controllo sulla narrativa dell’inflazione?

Le parole di Warsh hanno già prodotto effetti misurabili: il rendimento del Treasury decennale americano ha toccato cifre molto rilevanti, mentre i tassi reali hanno superato il 2,4%, soglie che storicamente segnalano una tensione profonda nei mercati obbligazionari globali, inclusi quelli europei.

Il punto di partenza è una dichiarazione di Kevin Warsh che ha avuto l’effetto di un sasso in uno stagno. Il nuovo presidente della Federal Reserve ha alimentato i timori che la banca centrale americana possa trovarsi «dietro la curva», un’espressione tecnica che indica la condizione in cui una banca centrale reagisce all’inflazione in ritardo rispetto all’evoluzione reale dei prezzi.

Quando questo accade, i mercati smettono di fidarsi della capacità dell’istituto di contenere la dinamica inflazionistica, e iniziano a incorporare nei rendimenti un premio aggiuntivo per il rischio. È esattamente quello che sembrerebbe stia accadendo oggi.

Il peso delle parole: quando un banchiere centrale parla, i mercati ascoltano

La figura del presidente della Federal Reserve occupa uno spazio istituzionale unico nell’architettura finanziaria globale. Non si tratta semplicemente di un funzionario che gestisce i tassi di interesse americani: si tratta della persona la cui credibilità personale e professionale diventa, in certi momenti storici, inseparabile dalla credibilità dell’istituzione stessa. Kevin Warsh, economista di formazione e già membro del Federal Open Market Committee durante la crisi finanziaria del 2008, conosce bene il meccanismo. Le sue dichiarazioni recenti, tuttavia, sembrerebbero aver generato un effetto opposto a quello stabilizzante che ci si aspetterebbe da chi guida la banca centrale più influente del mondo.

Il concetto tecnico al centro della questione è quello di «policy credibility», ovvero la capacità percepita di una banca centrale di mantenere fede ai propri obiettivi di stabilità dei prezzi nel tempo. Quando questa credibilità si incrina, anche parzialmente, gli operatori istituzionali iniziano ad applicare un «term premium» più elevato sui titoli a lunga scadenza: in termini pratici, pretendono un rendimento più alto per compensare l’incertezza futura sull’inflazione. È esattamente la dinamica che sembrerebbe spiegare il movimento verso il 4,74% del Treasury a dieci anni e il superamento del 2,4% sui tassi reali misurati dai TIPS, i Treasury indicizzati all’inflazione.

Dal mercato americano al portafoglio italiano: il meccanismo di trasmissione

Per comprendere perché tutto questo potrebbe riguardare direttamente un risparmiatore italiano, occorre ricostruire il meccanismo di trasmissione che collega i mercati americani a quelli europei. I Treasury statunitensi rappresentano il cosiddetto «risk-free rate» globale, il tasso privo di rischio di riferimento rispetto al quale tutti gli altri strumenti obbligazionari vengono valutati in termini relativi. Quando questo benchmark si muove verso l’alto, l’intero universo del reddito fisso subisce una ricalibrazione.

I BTP italiani non sfuggono a questa logica. Con un rendimento attuale al 3,93% sul decennale, i titoli di Stato italiani risultano ancora attraenti in termini assoluti per molti investitori retail. Tuttavia, il confronto con un Treasury al 4,74% inizia a restringere il margine di vantaggio percepito, tenendo conto che il debito americano viene tradizionalmente considerato di qualità creditizia superiore. Il rischio concreto è che una pressione prolungata sui rendimenti americani possa tradursi in deflussi graduali dagli asset obbligazionari europei, con conseguente rialzo degli spread.

Uno degli elementi più interessanti del contesto attuale riguarda il posizionamento relativo dell’Italia rispetto ad altri emittenti sovrani dell’eurozona. Lo spread BTP-Bund si attesta intorno ai 78 punti base, un livello che potrebbe sembrare preoccupante in isolamento, ma che risulta in realtà inferiore al differenziale tra i titoli di Stato francesi e il Bund tedesco, attualmente posizionato intorno agli 80 punti base. Il Bund, con rendimenti tra il 3,10% e il 3,20%, continua a fare da ancora per l’intera curva europea, ma la distanza tra i vari emittenti sembrerebbe destinata a restare sotto pressione.

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La BCE nell’ombra della Fed: un equilibrio sempre più delicato

Il nodo strutturale più rilevante per i risparmiatori europei potrebbe riguardare non tanto il movimento immediato degli spread, quanto l’impatto potenziale sulla politica monetaria della Banca Centrale Europea. La BCE ha costruito il proprio percorso di normalizzazione dei tassi in un contesto in cui le aspettative di inflazione di lungo periodo, misurate dai breakeven inflation, sembravano relativamente ancorate. I breakeven europei sono attualmente scesi sotto il 2%, un dato che in teoria dovrebbe offrire margine di manovra all’istituto di Francoforte.

Il problema è che la credibilità delle banche centrali funziona in modo sistemico: una crisi di fiducia nella Fed potrebbe propagarsi indirettamente anche alle aspettative inflazionistiche europee, complicando il compito della BCE nel calibrare la propria politica. Se i mercati iniziassero a dubitare della capacità americana di tenere l’inflazione sotto controllo, il contagio sulle aspettative globali potrebbe rivelarsi più rapido di quanto i modelli tradizionali suggeriscano. In questo scenario, i breakeven europei attualmente sotto il 2% potrebbero tornare a salire, costringendo la BCE a riconsiderare la propria traiettoria.

Il monitoraggio dei BTP e dell’andamento complessivo delle obbligazioni europee nelle prossime settimane potrebbe fornire segnali utili sulla direzione verso cui si stanno orientando i grandi operatori istituzionali, che generalmente anticipano questi movimenti con settimane di anticipo rispetto al mercato retail.