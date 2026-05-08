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Non Farm Payrolls USA +115.000 ad aprile. Tassi Fed, Warsh farà perdere subito le staffe a Trump?

Laura Naka Antonelli

8 Maggio 2026 - 15:41

Reso noto il report occupazionale USA di aprile relativo ai Non Farm Payrolls. L’impressione è che Kevin Warsh non potrà fare il gioco di Trump.

Non Farm Payrolls USA +115.000 ad aprile. Tassi Fed, Warsh farà perdere subito le staffe a Trump?
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Per i tassi USA e il loro trend futuro che sarà deciso dalla Fed, tra pochi giorni nelle mani del nuovo Presidente Kevin Warsh, è appena arrivato un segnale hawkish. A lanciarlo il report occupazionale USA (Non Farm Payrolls), che ha indicato che, nel mese di aprile, le buste paga del settore non agricolo degli Stati Uniti sono salite di 115.000 unità, in calo rispetto ai 185.000 posti di lavoro creati a marzo, ma decisamente meglio della crescita di 55.000 unità stimata dagli analisti interpellati da Dow Jones.

Il tasso di disoccupazione è rimasto inoltre stabile al 4,3%, a conferma di come il mercato del lavoro USA abbia aggiunto un punto in cui è necessaria una creazione di posti di lavoro solo modesta per mantenere stabile il numero dei disoccupati.

Tradotto: l’economia USA non sta messa poi così male, almeno non al punto da avere bisogno di quei tagli dei tassi negati da parecchio dal Presidente uscente della Fed Jerome Powell che, per questo motivo, ha scatenato più volte l’ira del Presidente americano Donald Trump.

Trump ha così deciso di nominare Kevin Warsh nuovo timoniere della Fed - il mandato di Jerome Powell scade a giorni - nella speranza di poter veder scendere finalmente, a suo avviso, i tassi di interesse USA.

Ma Kevin Warsh non avrà vita facile alla Fed: a dimostrarlo subito è stata l’ultima riunione del FOMC dell’era di Jerome Powell, che si è conclusa con un numero di dissensi più alto dal 1982, mettendo in evidenza una banca centrale spaccata.

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Consolazione, per Warsh, è che la media dei salari orari - parametro per monitorare il trend dell’inflazione, contenuto nei Non Farm Payrolls, è salita ad aprile dello 0,2% su base mensile e del 3,6% su base annua, meno delle previsioni di rialzi, rispettivamente pari a +0,3% e a +3,8%.

Il trend rimane tuttavia decisamente robusto, in una fase in cui il timore per un’accelerazione dell’inflazione è più che vivo.

Nel migliore dei casi, come sostengono diversi analisti, i tassi di interesse USA saranno lasciati dunque ancora invariati per molto tempo, con qualche opinionista che già prevede che, dopo essersela presa con Jerome Powell per più di un anno, alla fine Trump boccerà anche la politica monetaria di Kevin Warsh.

In materia di politica monetaria, la Fed ha mantenuto la massima flessibilità”, ha commentato dopo l’ultima riunione della banca centrale Daniel Siluk, Portfolio Manager and Head of Global Short Duration & Liquidity di Janus Henderson Investors, aggiungendo che “il Comitato ha nuovamente fatto riferimento alla portata e alla tempistica di ulteriori adeguamenti dei tassi, evitando qualsiasi segnale esplicito che i tagli siano imminenti ”.

Guardando avanti, Siluk si è così espresso:

“Nel complesso, la dichiarazione di aprile suggerisce una Federal Reserve paziente, cauta e sempre più sensibile agli shock inflazionistici, in particolare quelli legati all’energia e alla geopolitica. Si riconosce un raffreddamento del mercato del lavoro, ma non ancora decisivo. La crescita rimane resiliente. E la fiducia nell’inflazione, pur non essendo persa, è chiaramente incompleta. Per i mercati, il messaggio è chiaro. Non si tratta di una dichiarazione che spiana la strada a un allentamento nel breve termine. Al contrario, rafforza l’idea che la Fed sia disposta ad aspettare, e a tollerare progressi più lenti, fino a quando non sarà certa che i rischi di inflazione, sia interni che globali, siano saldamente contenuti”.

Gli stessi mercati prevedono che la Fed terrà i tassi USA fermi per tutto il corso del 2026, a causa di un’economia che lotta contro un’inflazione che rimane ostinatamente elevata e di un mercato del lavoro che, come hanno confermato i Non-Farm Payrolls di oggi, rimane dopotutto resiliente.

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# Federal Reserve
# Tassi di interesse
# Stati Uniti
# USD - Non-Farm Payrolls
# Donald Trump
# Kevin Warsh

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