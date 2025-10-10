Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Netflix sta per rilasciare la serie TV più costosa di sempre. Un budget da $500 milioni

P. F.

10 Ottobre 2025 - 17:06

L’ultimo capitolo di questa amatissima serie TV Netflix sarebbe costato più di 500 milioni di dollari. I fan di tutto il mondo lo attendono da più di tre anni.

Netflix sta per rilasciare la serie TV più costosa di sempre. Un budget da $500 milioni

Seguici su

Netflix si prepara al gran finale di Stranger Things. La celebre serie televisiva, uno dei maggiori successi della piattaforma di streaming statunitense, si concluderà con la quinta e ultima stagione.

Milioni di fan in tutto il mondo, in trepidante attesa da oltre tre anni, si sintonizzeranno per assistere all’ultimo spettacolare capitolo, che sarà rilasciato in tre parti tra novembre e Capodanno: i primi quattro episodi usciranno il 27 novembre, i successivi tre il 25 dicembre, mentre il finale sarà disponibile il 31 dicembre.

La popolarissima serie fantasy ambientata nella cittadina di Hawkins si prepara a stabilire nuovi record. Gli otto episodi della stagione avranno ciascuno una durata compresa tra 90 e 120 minuti, tempistiche che, normalmente, appartengono solo ai film.

Nell’epilogo di Stranger Things si assisterà all’epica battaglia finale contro le forze oscure del Sottosopra, la dimensione malvagia dominata dal supercattivo Vecna. La durata eccezionale e la spettacolarità degli ultimi episodi riflettono un investimento enorme da parte di Netflix che, secondo fonti vicine all’azienda, sarebbe il più alto mai effettuato nella storia delle serie TV. Ecco tutto quello che sappiamo.

leggi anche

Film di Halloween 2025: lista dei migliori film da vedere su Disney+, Netflix, Prime e Sky
Film di Halloween 2025: lista dei migliori film da vedere su Disney+, Netflix, Prime e Sky

Un budget record da 500 milioni di dollari

Secondo il portale d’informazione statunitense Puck, il colosso dello streaming guidato da Ted Sarandos e Greg Peters avrebbe stanziato fino a 60 milioni di dollari a episodio per l’ultima stagione di Stranger Things, per un costo totale stimato di circa 480 milioni di dollari. Se le cifre fossero confermate, il capitolo finale della serie fantasy sarebbe il più costoso mai realizzato nella storia della televisione.

Le riprese della stagione finale di Stranger Things sono iniziate l’8 gennaio 2024 e si sono concluse il 20 dicembre dello stesso anno, dopo quasi dodici mesi di lavorazione e oltre 650 ore di materiale girato. Il progetto è stato impostato trattando ogni episodio come un film a sé, una scelta stilistica e produttiva che giustifica le stime dell’ingente budget.

E pensare che, nella prima stagione, la spesa per episodio si aggirava “solo” intorno ai 6 milioni di dollari. Con il crescente successo della serie, poi, sono aumentati sia i compensi del cast sia gli investimenti in effetti visivi e scenografie, portando il costo a circa 30 milioni per episodio nella quarta stagione. Per il capitolo conclusivo, la cifra è quasi raddoppiata.

leggi anche

Quanto ha guadagnato il protagonista di Squid Game? Cifre da capogiro per Lee Jung-jae
Quanto ha guadagnato il protagonista di Squid Game? Cifre da capogiro per Lee Jung-jae

Il successo di Stranger Things

Ambientata nella fittizia cittadina di Hawkins, nell’Indiana, Stranger Things segue un gruppo di adolescenti alle prese con eventi soprannaturali scatenati da misteriosi esperimenti governativi. Nel corso delle stagioni, i protagonisti affrontano la misteriosa scomparsa dell’amico Will Byers, conoscono Undici, una giovane dai poteri soprannaturali, si confrontano con la pericolosa dimensione del Sottosopra e con forze oscure sempre più potenti.

Il successo di Stranger Things non è solo una questione di trama o di effetti speciali. È un perfetto esperimento di nostalgia e cultura pop. La serie dei fratelli Duffer ha riportato in auge l’estetica e l’immaginario degli anni Ottanta - dalle biciclette BMX alle magliette con stampe rétro, fino alle colonne sonore synthwave che evocano film cult come E.T. e I Goonies. Ma il suo impatto va oltre la televisione. La serie ha rilanciato l’interesse per giochi da tavolo come Dungeons & Dragons, elemento chiave nella narrazione e simbolo della fantasia pre-digitale, contribuendo a un vero e proprio boom di vendite nel settore.

Allo stesso modo, l’abbigliamento vintage, i vinili e persino i flipper sono tornati di moda, sospinti da un’ondata di malinconia collettiva e dal desiderio di riscoprire un’epoca percepita come più autentica e “analogica”. Stranger Things ha così trasformato la nostalgia in un fenomeno di mercato, unendo vecchie generazioni e nuovi fan sotto il medesimo incantesimo pop.

leggi anche

Perché non riesci a smettere di guardare Netflix?

Perché non riesci a smettere di guardare Netflix?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Netflix
# Cinema
# Programmi e serie TV

Iscriviti a Money.it

FT logo

Perché i progressisti dovrebbero preoccuparsi del calo dei tassi di natalità?

Studi recenti mostrano che la mancanza di preoccupazione della sinistra per (…)

10 ottobre 2025

L’intelligenza artificiale può davvero riscrivere le regole della ricerca farmaceutica?

Tra costi crescenti e fallimenti clinici, l’IA promette di accelerare i (…)

7 ottobre 2025

Prepararsi al crash prima dell’età dell’oro dell’intelligenza artificiale

La storia delle rivoluzioni tecnologiche mostra un ciclo di bolle, (…)

3 ottobre 2025

La forza delle minoranze e la debolezza delle maggioranze: il paradosso delle democrazie

Dal caso Wimbledon a dazi e debito pubblico, come le democrazie liberali (…)

30 settembre 2025

Dal codice all’empatia: come l’IA sta cambiando il nostro modo di relazionarci

Dall’assistente virtuale al consulente personale, l’intelligenza artificiale (…)

26 settembre 2025

Il private equity cambia volto: meno élite, più retail

KKR e altri giganti del capitale privato modificano le regole per accogliere (…)

23 settembre 2025

Selezionati per te

Digitale Terrestre, dal 1° ottobre c'è una grossa novità gratis per tutti

TV e Spettacoli

Digitale Terrestre, dal 1° ottobre c’è una grossa novità gratis per tutti
Che fine ha fatto Daniele Luttazzi? Ecco cosa fa oggi il comico romagnolo

TV e Spettacoli

Che fine ha fatto Daniele Luttazzi? Ecco cosa fa oggi il comico romagnolo

Correlato

Netflix, pronta un'offerta per i diritti della prossima Champions League

Sport e Finanza

Netflix, pronta un’offerta per i diritti della prossima Champions League