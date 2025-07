Chi è e quanto guadagna Ted Sarandos, co-Ceo di Netflix

L’avvento di Netflix ha segnato una svolta decisiva nel panorama dello streaming digitale. Più di un semplice marchio nell’industria dell’intrattenimento, la piattaforma è diventata un fenomeno globale che ha ridefinito le logiche di produzione, distribuzione e fruizione dei contenuti audiovisivi.

Nato nel 1997 come servizio di noleggio DVD per corrispondenza, a oggi Netflix conta oltre 301,6 milioni di abbonati in più di 190 Paesi e possiede un ampio catalogo di produzioni originali pluripremiate in grado di influenzare gusti e tendenze su scala mondiale. Ma chi guida l’azienda che ha rivoluzionato completamente il settore dell’intrattenimento online? Ecco chi è Ted Sarandos, co-CEO – insieme a Greg Peters – della piattaforma leader nello streaming globale.

La biografia di Ted Sarandos: dalle origini al successo

Di origini greche da parte del nonno paterno, Theodore Anthony Sarandos Jr. nasce il 30 luglio 1964 a Long Branch, nel New Jersey, ma cresce a Phoenix, in Arizona, all’interno di una famiglia di classe media. Il padre lavora come elettricista, mentre la madre si dedica alla gestione della casa.

Non potendo viaggiare per motivi economici, il giovane Sarandos passa molto tempo davanti alla televisione guardando programmi cult statunitensi come “I Love Lucy”, “The Jack Benny Program” e “The Andy Griffith Show”, una passione che, inconsapevolmente, svilupperà in lui una particolare sensibilità per la narrazione. Anche le influenze della cultura greca hanno un ruolo importante nella crescita di Ted, soprattutto a livello professionale: il valore per il lavoro e l’approccio pragmatico agli affari sono tutt’ora i punti cardine del suo stile manageriale.

A differenza di molti CEO della Silicon Valley, Sarandos non segue un percorso accademico tradizionale e non completa mai l’università, ma sceglie invece di buttarsi subito nel mondo del lavoro. La sua carriera comincia in modo umile, lavorando in una videoteca, un luogo dove il giovane affina ulteriormente il suo talento innato nel comprendere al volo i gusti dei clienti. Grazie alle sue capacità, a Sarandos verrà affidata in seguito un’intera catena di videonoleggi, un’opportunità che gli consentirà di approfondire ancora di più le sue conoscenze sulla distribuzione dei contenuti.

Nel 2000, quando Netflix è ancora una piccola start up di videonoleggio, Sarandos viene assunto come Chief Content Officer, un dirigente aziendale responsabile della strategia e della gestione dei contenuti. La sua visione lungimirante sui contenuti originali sarà determinante per il successo globale dell’azienda a tal punto che, nel 2020, Ted viene nominato come co-CEO insieme a Greg Peters.

Attualmente, Sarandos vive a Los Angeles, negli Stati Uniti, insieme alla moglie Nicole Avant - ex ambasciatrice americana alle Bahamas sotto l’amministrazione Obama - e i suoi due figli.